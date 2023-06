TEST Duitse elektrische suv's: zoveel actieradius lever je in als je sportief rijdt

In deze test van de Audi Q4 E-Tron, BMW iX1 en Mercedes EQB staat de actieradius centraal. De drie Duitse elektrische suv-modellen rijden zo goed, dat je als vanzelf sportiever gaat rijden. Welke elektrische suv geeft jou de beste actieradius als je een beetje stevig doorrijdt?

Als we puur naar de theoretische actieradius kijken, wint de Audi Q4 E-Tron 50 quattro. Die elektrische suv is het topmodel van de Audi Q4 E-Tron en rijdt volgens Audi op een volle accu 481 kilometer (WLTP). Op de tweede plaats komt de BMW iX1 xDrive30 waarvoor BMW een actieradius opgeeft van 438 kilometer (WLTP). Hekkensluiter is de Mercedes EQB 350 4Matic; Mercedes zegt dat je in theorie 423 kilometer ver komt.

Prima cijfers, maar hoe zien deze cijfers eruit als wij alle drie de elektrische suv's uitgebreid getest hebben? Dat we hierbij de theoretische cijfers niet gehaald hebben, spreekt voor zich, want tijdens een test gaat het er soms stevig aan toe. Maar hoe verhouden de verschillen zich?

BMW iX1 xDrive30 actieradius

De verbruiksmeter van de BMW iX1 xDrive30 geeft na de test een gemiddelde van 22,5 kWh/100 km aan. Doordat de accu niet meer dan 64,7 kWh opslaat, komt de actieradius uit op een teleurstellende 288 kilometer, terwijl BMW 438 kilometer (WLTP) belooft. Hier zit een gat tussen van 150 kilometer.

Audi Q4 E-tron 50 quattro actieradius

De Audi Q4 E-Tron 50 quattro heeft het grootste accupakket (bruikbare capaciteit: 76,6 kWh). Audi belooft een actieradius van 481 kilometer (WLTP). Doordat wij gedurende de test 22,2 kWh/100 km aan energie verbruikten, moesten we echter al na 345 kilometer een laadpaal opzoeken. Een verschil van 136 kilometer.

Mercedes EQB 350 4Matic actieradius

De grootste energievreter is de Mercedes EQB 350 4Matic, met een door ons gemeten gemiddelde van 24,3 kWh/100 km. Hoewel hij met 66,5 kWh een grotere accucapaciteit heeft dan de BMW iX1, is de stroomvoorraad al bij 274 kilometer op. Mercedes geeft 423 kilometer (WLTP) op. Een afwijking van 149 kilometer.

Soepele acceleratie

Kenmerkend voor alle drie de elektrische auto's is de soepele acceleratie. Met zijn gecombineerde vermogen van 313 pk is de BMW iX1 de krachtigste auto in deze test. Zijn snelle sprintcijfers komen niet als een verrassing: in 5,4 seconden zit je op de honderd. Het vermogen kan perfect worden gedoseerd, net als dat van de 292 pk sterke Mercedes EQB (0-100: 5,9 s). De twee elektromotoren van de 299 pk krachtige Audi (6,1 s) reageren met een kleine vertraging op het acceleratiepedaal.



Stevig en stabiel

De BMW iX1 is standaard voorzien van het verlaagde M Sportonderstel. De schokdempers zijn adaptief, waardoor niet alle souplesse is ontnomen. De auto ligt stevig en stabiel op de weg. Niet alle beweging wordt geëgaliseerd, maar de vering en demping weten uitstekend raad met diepe kuilen en hoge hobbels. Wanneer de snelheid toeneemt, gaat het absorptievermogen van het onderstel verder omhoog. Scherpe richels in het wegdek worden met aplomb verwerkt, en ook bij maximale belading behoudt de BMW iX1 zijn riante reserves.

Meditatieve gemoedstoestand

Ook de Mercedes EQB uit deze test beschikt over adaptieve schokdempers, maar daarvoor rekent Mercedes een meerprijs van 1198 euro - op voorwaarde dat je óók het AMG Line-pakket van 3872 euro en 20-inch lichtmetaal à 1452 euro bestelt. Totale meerprijs: 6522 euro … Er gaat echter zoveel rust van de EQB uit, dat je in een licht meditatieve gemoedstoestand belandt. Wat er zich allemaal onder de wielen afspeelt, ontgaat je volledig. Keerzijde van de medaille is dat de auto in bochten vrij sterk overhelt.

De Audi Q4 E-Tron toont zich op dit testonderdeel van zijn beste kant. Adaptieve schokdempers zitten er niet op, maar missen doe je ze niet. Het onderstel van de elektrische Audi reageert soepel op scherpe randen in de weg en het vlakt diepere kuilen keurig af. Er klinken wel veel bijgeluiden uit de wielophanging, vooral op een slecht wegdek hoor je de boel luid stommelen.

