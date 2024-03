Nieuws

Over elektrische auto's met een prijs tussen de 40.000 euro en 50.000 euro struikel je. Maar eindelijk werken automerken nu ook aan betaalbaarder spul. Zelfs Audi is ermee bezig. Waarschijnlijk komt de compacte elektrische auto in 2027 op de markt en gaat-ie Audi A2 heten.

De Duitsers zijn druk bezig met de ontwikkeling van een compact elektrisch model, laat CEO Gernot Döllner weten aan het Britse Autocar. De nieuwe EV moet al binnen drie jaar op de markt komen om de Chinese concurrentie bij te kunnen benen. Dat is snel, want Europese autofabrikanten trekken doorgaans minstens vijf jaar uit voor de ontwikkeling van een nieuw model. Chinese merken doen het een stuk sneller en hebben vaak al genoeg aan twee jaar.



Nieuwe elektrische Audi

De Audi-topman laat weinig los over het model, behalve dat het een ‘prachtig, uniek en onafhankelijk concept’ zal zijn. Waarschijnlijk roept Döllner dat over alle nieuwe Audi's, maar ter verduidelijking wil hij nog wel vertellen dat de kleine EV niet de opvolger is van de Audi A1. Het wordt eerder een elektrisch alternatief voor de Audi A3 en de Audi Q3. De auto wordt dan ook aanzienlijk langer dan 4 meter. Ten slotte meldt Döllner dat het nieuwe model de instapper van Audi wordt.



De elektrische Audi wordt geen traditionele vijfdeurs hatchback, maar eerder een crossover. Vorig jaar maakte Audi-topman Oliver Hoffman duidelijk dat het nieuwe model op het MEB EV-platform komt te staan, dat hij deelt met onder meer de Audi Q4 E-Tron. Döllner wil dat niet bevestigen.



Elektrische Audi A2

Naar de naam van de nieuwe elektrische kun je gerust een educated guess doen: Audi A2. Met de nieuwe modelnaamstrategie van Audi in het achterhoofd, is dat de meest logische keuze. Een kleine opfriscursus: alle modelnamen met een oneven getal hebben een verbrandingsmotor, terwijl de modellen met een even getal een elektrische aandrijflijn hebben.

Audi hintte lang geleden al eens naar een nieuwe elektrische A2, met de Audi A2 concept in 2011 (zie foto's hierboven).

Prijs nieuwe Audi A2

De Volkswagen-groep vertelt tegenwoordig al voor de onthulling van een nieuw model wat de instapprijs wordt. Zo weten we nu al dat de Volkswagen ID.2all ongeveer 25.000 euro gaat kosten, terwijl hij pas in 2026 te koop is.

Zo goedkoop wordt de Audi A2 niet. Een prijs van zo'n 35.000 euro - precies tussen de A1 en Q3 in - is aannemelijk.