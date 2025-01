Hans Jan over zijn knalgele Audi: "Iemand vroeg me waarom ik zo'n spuuglelijke auto had gekocht"

Inspiratie

De Audi A2 is de Van Gogh onder de auto’s. Tijdens z’n actieve leven werd-ie ondergewaardeerd en bracht-ie geen cent in het laatje. Om jaren later een enorme fanschare te verwerven. Ook Hans Jan Boxem is zo’n late A2-liefhebber. Hij koestert zijn imolagele Colour Storm als een kunstwerk.

In 2024 beleefde de Audi A2 zijn 25ste geboortedag. Om dit te vieren, liet Audi Tradition in Ingolstadt een groepje stagiairs een elektrische restomod van de A2 bouwen, de A2 e-tron. Wat ons betreft verdient de Audi A2 deze herkansing. En met de juiste prijsstelling zou het nog een succes worden ook. Zo zouden de mensen achter de oorspronkelijke A2 alsnog hun gelijk kunnen halen. Want welbeschouwd was de compacte premium hatchback zijn tijd in 1999 ver vooruit.



Audi A2: zuinig, licht, gestroomlijnd



Audi introduceerde de A2 als antwoord op de strengere CO2-normen van de EU en de stijgende vraag naar lichte, zuinige auto’s. Het model was gebaseerd op de Audi Al2 uit 1997, een door Luc Donckerwolke ontworpen studiemodel. Naast de Audi A8, was de A2 een van de eerste auto’s met een volledig aluminium carrosserie, gebouwd met Audi’s Space Frame-technologie.



De lichtgewicht constructie zorgde ervoor dat de A2 nog geen 900 kilogram woog, wat samen met de geringe luchtweerstand (Cw-waarde: 0,28) een laag brandstofverbruik opleverde. Tot 3 liter per 100 km in de 1.2 TDI! Een andere opvallende innovatie was de serviceklep aan de voorkant. Om gewicht te besparen, had Audi geen traditionele motorkap met scharnieren gemonteerd, maar een exemplaar dat bij uitgebreide werkzaamheden moest worden verwijderd. Via het als grille vermomde serviceklepje, kon je ruitensproeiervloeistof bijvullen en olie peilen.



Opmerkelijk veel hoofd- en beenruimte



Andere slimmigheden ontdekken we in het interieur. De A2 combineerde zijn aflopende daklijn met diepe voetenbakken. Zo werd opvallend veel hoofd- en beenruimte gecreëerd. Desgewenst kun je de achterste zitplaatsen volledig verwijderen, wat een enorme laadruimte oplevert.

“In plat Nederlands: de A2 zag eruit als een gebochelde bulldog die tussen de deur was gekomen.”

Audi A4 even duur als veel grotere auto's



Ondanks alle hoogstandjes, werd de Audi A2 geen succes. In de eerste plaats was de vormgeving nogal gewöhnungsbedürftig, zoals de Duitsers dat zo mooi zeggen. In plat Nederlands: met z’n geringe breedte, stompe neus, hoge daklijn en afgeplatte achterkant, zag-ie eruit als een gebochelde bulldog die tussen de deur was gekomen. Het tweede manco was de prijs. De basisversie met z’n 75 pk sterke één-punt-viertje, kostte bijna 44.000 gulden (ca. 20.000 euro). Daarmee was de A2 even duur als veel grotere auto’s.



A2 populaire importauto



In vijf jaar tijd liepen er 176.377 A2’s van de band, waarvan er zo’n 3500 nieuw in Nederland zijn verkocht. Dat er nu nog ruim 3100 op Nederlands kenteken staan, is ­volgens Hans Jan Boxem deels te danken aan het grote aantal importauto’s.



Hans Jan heeft zijn eigen Audi A2 in 2013 ook uit Duitsland gehaald. “Eigenlijk kwamen we na de geboorte van onze tweede zoon toevallig bij de A2 terecht. Mijn vrouw Joanne zag het niet zitten om telkens twee kleintjes in de kinderzitjes op de achterbank van haar driedeurs Renault Clio te frommelen. Er moest dus iets anders komen; een compacte, maar ruime vijfdeurs, die bovendien zuinig moest zijn."



"Na avonden online zoeken, kwam onder meer de Audi A2 voorbij. Toen dacht ik: jeetje, die is grappig! Vervolgens stuitte ik al snel op het Audi A2-forum. En hoe meer ik erover las, des te leuker ik de A2 vond. Gelukkig was mijn vrouw net zo enthousiast. Al had ze wel een paar eisen: de wandelwagen met alle toebehoren moest in de kofferbak passen, en ook stoelverwarming én airco waren een must.”

A2 Colour Storm moest jongere kopers lokken



Zo togen Hans Jan en Joanne samen naar toenmalig A2-specialist Jan Eenink in Ruurlo. Gewapend met een wandelwagen en twee kinderzitjes, maakten ze een proefrit met een blauwe Audi A2 Colour Storm. Zo heet de opgeleukte versie waarmee Audi vanaf eind 2002 een jongere doelgroep wilde lokken. “Mijn vrouw reed, en al na een paar kilometer zei ze: ‘zo’n auto wil ik wel; hij rijdt lekker en alles past erin. Alleen wilde ze geen blauwe, maar een gele."

“De vorige eigenaar wilde ervan af omdat hij continu werd uitgelachen. ”

"Uiteindelijk vond ik een paar gele Colour Storms in Duitsland. De ideale kandidaat stond bij een garagebedrijf in de buurt van Neurenberg. Deze A2 had achteruitrij­sensoren, een Bose-geluidsinstallatie, ­klimaatregeling én stoelverwarming. Hij was 10 jaar oud en er stond slechts 40.000 kilometer op de teller. Oorspronkelijk was-ie van een oude Oostenrijkse dame, die 'm aan een Duitse student had verkocht. Die jongen zocht een zuinige auto met een bijzondere uitstraling. Maar door z’n vrienden werd-ie vierkant uitgelachen. Daarom wilde hij er al heel snel weer vanaf.”



Scheldnamen Audi A2



Inderdaad werd de Audi A2 in Duitsland als een typische bejaardenbak gezien en had-ie diverse leuk bedoelde scheldnamen. Met Alukugel (aluminium kogel) valt nog wel te leven, maar als je vrienden schaterlachend roepen dat je auto een Dackelgarage (teckelgarage) is, word je natuurlijk niet blij.

Hans Jan: “Nadeel was dat de auto ooit schade had gehad, maar die was netjes hersteld. Bovendien waren er meerdere kapers op de kust, want er was ook toen al een liefhebbersscene ontstaan. Niet alleen in Duitsland en Nederland, maar ook in Engeland. Gelukkig hadden we het hele aankoopbedrag in contanten bij ons en werd de koop dezelfde dag nog gesloten.”

Audi A2-koorts



Maar ook al hadden Hans Jan en zijn echtgenote nu een van de meest bijzondere A2’s van Nederland, daarmee was de kous nog lang niet af. Hans Jan ontwikkelde een ernstige vorm van A2-koorts. “Het is een ontzettend leuk en praktisch autootje, dat bovendien heel zuinig is en weinig in de wegenbelasting kost.



De grootste charme van de auto vind ik dat-ie na dik twintig jaar nog prima in het straatbeeld past. Mijn vrouw kreeg laatst zelfs nog een compliment van iemand die dacht dat het een nieuwe auto was. En hij houdt z’n mooie uitstraling doordat-ie niet roest, behalve de schroeven van de kentekenplaatverlichting dan, haha."



“Er zijn ook mensen die er niets van begrijpen, hoor.”

A2 met turboblok uit de Audi TT



"In Nederland en Engeland zijn trouwens ook een paar A2’s omgebouwd naar elektrisch. Een ander uiterste is een Duitse A2 waar ze een 1,8-liter turboblok van een Audi TT ingehangen hebben. Maar er zijn ook mensen die er niks van begrijpen, hoor. Zo zei iemand ooit tegen mij: ‘waarom heb je zo’n spuuglelijke auto gekocht, en dan ook nog in het geel? Die raak je nooit meer kwijt!’ Toen ik zei dat dat ook niet de bedoeling was, keek hij me verbaasd aan. Hij heeft trouwens ook ongelijk gekregen. Vooral in Duitsland is de A2 een gewilde cultauto geworden en ik zou er veel meer voor kunnen krijgen dan ik heb betaald.”



Mooie hebbedingetjes voor de A2



Via het A2-forum ontdekte Hans Jan dat Audi allerlei handige A2-accessoires had bedacht, waaronder een verlengde tunnelconsole met bekerhouders voor de achterpassagiers, een beschermhoes voor de motorkap en speciaal voor de A2 ontwikkelde opbergboxen. De accessoirejacht werd geopend en bijna alles wat te koop was, werd aangeschaft. Daaronder ook een gitaarstandaard om de motorkap op te zetten - past perfect!

“Audi zelf produceert geen onderdelen meer voor de A2.”

Behalve wetenswaardigheden over leuke hebbedingetjes, vind je op het A2-forum veel technische informatie. Daarnaast heeft Hans Jan samen met een aantal anderen in 2017 de Audi A2 Club Nederland opgericht, waarvan hij momenteel de voorzitter is. "Ons doel is om zo veel mogelijk A2’s op de weg te houden. Dat doen we onder meer door sleuteldagen te organiseren. Maar ook door samen te werken met buitenlandse clubs en moeilijk leverbare onderdelen in te kopen of opnieuw te laten maken. Want Audi zelf produceert geen nieuwe spullen meer voor de A2.”



Problemen Audi A2



Wat zijn dan de belangrijkste problemen van de Audi A2? Oftewel: waarop moet je letten bij aankoop van een A2? Hans Jan: “De elektronica is voor een auto uit die tijd best complex. Als de accu zwakker wordt, kan dat resulteren in allerlei storingen. Daarnaast heb je microschakelaars in de deuren en de kofferbak die stukgaan. Als er problemen zijn waar je niet uitkomt, is er gelukkig de A2 Dokter in Waalwijk. Die man kan een A2 met z’n ogen dicht repareren. Hij heeft het altijd megadruk en krijgt zelfs klanten uit Macedonië en Noorwegen over de vloer.”

“Op een gegeven moment moest ik elke 500 kilometer een liter olie bijvullen!”

Roestende draagarmen en kantelende zuigers



Behalve de gevoelige elektronica, kent de A2 nog een paar typische problemen. Zo werden de gietijzeren draagarmen vanaf 2002 vervangen door roestgevoelige plaatstalen exemplaren. Hans Jan: “Als die doorroesten, kunnen ze tijdens het rijden afbreken - levensgevaarlijk!” Motorische problemen zijn de A2 evenmin vreemd: “De 1,4-liter motoren kunnen last hebben van kantelende zuigers, met een hoog olieverbruik tot gevolg. Dat kan verergerd worden door vastzittende olieschraapveren.



Vooral auto’s die veel korte ritjes hebben gereden, hebben hier last van. Die van ons ook, helaas. Op een gegeven moment moest ik elke 500 kilometer een liter olie bijvullen! Gelukkig heeft de A2 Dokter een recept ontwikkeld dat dit probleem grotendeels verhelpt."

Gevoelige injectoren 1.6 FSI-motor



"Van de 1.6 FSI, die ook in de Volkswagen Golf 4 is gebruikt, gaan de injectoren uiteindelijk stuk. Inmiddels zijn die niet meer nieuw te koop. Als je ze al op de kop kunt tikken, is reparatie een dure klus. Ook de slijtagegevoelige brandstofpomp van deze motor is bijna niet meer te vinden. Er worden woekerprijzen voor deze onderdelen gevraagd. De Duitse A2-club is druk bezig om hiervoor oplossingen te zoeken, in de vorm van revisie of zelfs het namaken van verstuivernaalden. De FSI is wel de leukste motor in de Audi A2; 110 pk maakt ‘m lekker vlot!”



A2 op Circuit van Zandvoort

We herinneren ons dat de A2 best zijwind­gevoelig was, heeft jullie auto daar geen last van? “Niet meer, dankzij aanpassingen aan de ophanging. De Koni FSD-dempers nemen dat effect grotendeels weg. In combinatie met de H&R veren ligt-ie nu als een kart op de weg, al is-ie ook een stuk stugger.”

De verbeterde ophanging heeft Hans Jan uitgebreid op de proef kunnen stellen tijdens een van de gaafste clubuitjes van de laatste tijd: “Samen met de Duitsers hadden we geregeld dat we tijdens de Noordzeecup met zo’n twintig A2’s een paar rondjes over het circuit van Zandvoort mochten rijden. Dat was ontzettend leuk. Al heb ik ook jaloers gekeken naar de beelden van de Duitse club die in Finland was wezen ijsrijden.”

Bijna een S-line



De kenners hebben op de foto’s al gezien dat Hans Jan de aanpassingen van zijn A2 niet heeft beperkt tot het onderstel. “Klopt, er zitten vrij exclusieve 17-inch Bolero-­wielen onder, alle lampen heb ik vervangen door led en verder heb ik details toegevoegd, zoals een sportstuur, pookknop en tellerhuis uit een S-Line. Een zwart hemeltje ligt klaar en moet enkel opnieuw gestoffeerd worden. Joanne zei een keer tegen me: ‘Prima dat je zoveel aanpassingen doet. Maar vervang alsjeblieft ook de claxon! Die er nu in zit, klinkt zo zielig!’. Dus werd er een kit van de Golf 7 in gelepeld. Een heel karwei, maar het resultaat mag er wezen."

Problemen ruitenwisserarm Audi A2



Een andere upgrade is elektrische ruitbediening achterin. Die heb ik met de hulp van een Engelse A2-rijder ingebouwd, inclusief andere deurpanelen en ruitstijlen. Het ruitbedieningspaneel in het bestuurderspaneel is vervangen door een exemplaar uit een A3. De originele knoppen waren lelijk en plakkerig geworden door het loslaten van de softlak.

Verder heb ik onlangs de ruitenwisserarm vervangen. Een zwak punt is het koppelstuk met het wissergedeelte. Dat wordt na verloop van tijd lam, waardoor de ruit zal beschadigen. Nieuw zijn ze niet meer te krijgen en een kapotte wisser is apk-afkeur. Bij de Duitse club hebben ze gelukkig een revisiesetje ontwikkeld waarmee je de arm beter dan nieuw kunt maken.”

Verre reizen per A2



Hans Jan en Joanne gebruiken hun Audi A2 als tweede auto, veel anderen hebben hem gewoon als daily driver. Zo is er een A2 binnen de club met vierenhalve ton achter de kiezen. Ook kent Hans Jan een fervent motorrijder die met zijn motortrailer áchter en een daktent óp z’n A2 door heel Europa trekt. “Zelf wil ik met de club nog een keer een reis naar Noorwegen plannen en ook Het Kanaal oversteken om de Engelse club te ontmoeten.”



Geen redding meer mogelijk



Aan wilde plannen geen gebrek dus. Hans Jan heeft onlangs zelfs een tweede A2 gekocht, een 1.6 FSI Exclusive. “Hij stond te koop ‘voor onderdelen’ omdat motorrevisie te kostbaar zou worden, maar dat vond ik doodzonde. Met de hulp van mijn garagist in Vorden heb ik ‘m motorisch al grotendeels gereviseerd. Zo redden we hem van de sloop.”

Mooi dat die auto nog te redden valt. Daarentegen vrezen we dat redding voor Hans Jan niet meer mogelijk is, die is ongeneeslijk bevangen door het A2-virus.