Inspiratie

Ezra Flikweert is pas begin 20 en kreeg de autoliefde met de paplepel ingegoten. Toch deden auto’s hem nooit zo veel. Totdat hij een Peugeot RCZ kon overnemen …

“De echte auto-enthousiasten bij ons thuis zijn mijn vader en m’n tweelingbroer Raoul. Samen hebben ze ook heel wat gesleuteld aan klassieke auto’s. Mijn vader heeft twee oude BMW’s 3-serie: een 323i van de E21-generatie en een E30 325i Cabrio. Als ze naar auto-evenementen gingen, hobbelde ik er altijd wel achteraan, maar dat was meer voor de gezelligheid dan vanwege de auto’s.”



Peugeot met beruchte 1.6 THP-motor

We horen Ezra met stijgende verbazing aan. Zeker nadat we net z’n smetteloze, roffelende Peugeot RCZ hebben bewonderd. Die bijzondere Fransoos is niet bepaald de typische eerste auto van een beginnend bestuurder … Zeker gezien de THP-motor die erom bekendstaat dat-ie - netjes gezegd - de nodige attention et amour behoeft.



Sterker nog, als we zeggen dat de direct ingespoten 1,6-liter turbomotor een rampzalig imago heeft en menig eigenaar heeft ondergedompeld in een tranendal van peperdure distributieproblemen, inwendige vervuiling en een hoog olieverbruik, overdrijven we niet. Kortom, geen auto die je verwacht bij een jonge leraar Economie …



Alle motorellende verholpen

Google ‘problemen 1.6 THP’ en je krijgt - echt waar - bijna 15 miljoen hits. Was Ezra zo verliefd op de RCZ dat hij daar niet bij stilstond? Had hij geen idee, of heeft-ie zich inmiddels ook ontwikkeld tot meestersleutelaar?

“Haha, nee hoor, mijn broer is de technische man van ons tweeën. Mijn rol beperkt zich meestal tot dingen aangeven of de werk­lamp vasthouden. En ik was zeker wel op de hoogte van de potentiële problemen, maar omdat mijn broer zo’n beetje alle ellende van deze RCZ al had verholpen, durfde ik ’m wel over te nemen. En áls ik er weer iets mee krijg, weet ik bij wie ik moet zijn …”



“Volgens mijn vader zijn Franse auto's hel en verdoemenis”

Raoul legt uit: “Ik kocht deze auto twee jaar geleden als vervanger van mijn eerste auto, een ­Peugeot 207 CC Féline. Onze vader vond het trouwens een slecht idee; dat is een echte BMW-man. Met de aanschaf van Franse auto’s roep je naar zijn idee hel en verdoemenis over je af, haha. Maar goed, die 207 had ik voor een mooi bedrag kunnen kopen van m’n schoonvader, die er al het nodige aan had gedaan."



Aan de beurt met distributieketting 1.6 THP

Raoul vervolgt: "Maar ja, na een tijdje was ik toch aan de beurt met de distributieketting. Dan heb je een paar keer vermogensverlies en in mijn geval bleek de ketting twee tanden ­versprongen te zijn. Het resultaat van een onjuiste oliedruk, waardoor de kettingspanner zijn werk niet goed doet en de ketting te slap hangt. Meestal hoor je ’m van tevoren wel ratelen, maar niet bij mijn 207.”



Peugeot RCZ als jongensdroom

Na reparatie hield Raoul de 207 nog anderhalf jaar, maar daarna was hij toe aan iets sportievers. Daarbij dacht hij al snel aan de RCZ. “Toen die in 2009 uitkwam, was ik nog maar een klein jochie, maar ik was ’m nooit vergeten, zo mooi vond ik hem. Mijn RCZ moest wel een faceliftmodel worden, want van de eerste versie lijkt het neusje nog wat te veel op dat van de 207.”

Een probleem was dat het faceliftmodel nogal schaars is. Wat overigens niet wil zeggen dat elk autobedrijf grossiert in de oudere RCZ’s. Daarvoor was de Franse sportcoupé simpelweg te veel een buitenbeentje.

'Ferrari-dak'

Dat begint al bij de naam; het was de eerste ­Peugeot sinds mensenheugenis die geen numerieke modelcode, maar een lettercombinatie op z’n bips kreeg. En dat terwijl het bijna identieke studiemodel in 2007 op de IAA van Frankfurt nog was gepresenteerd als 308 RCZ. Wat de drie letters betekenen, heeft Peugeot nooit officieel bekendgemaakt.



Al staat de C vast voor ‘coupé’ en refereert de Z waarschijnlijk aan Zagato. Dat befaamde Italiaanse designhuis intro­duceerde al in de jaren 50 de double bubble die het dak van de RCZ kenmerkt. Destijds waren het geen ­Peugeots die deze bijzondere lijnen kregen, maar exclusieve Fiats en Ferrari’s. Het unieke aan de Peugeot RCZ is dat die sexy bollingen doorlopen in de achterruit.

Prestaties Peugeot RCZ

De RCZ gold als een betaalbaar alternatief voor de destijds populaire Audi TT. Critici betichtten Peugeot van kopieergedrag, al vinden wij de Fransman er een stuk spannender uitzien dan z’n Duitse opponent.



Maar het blijft niet bij een leuk snoetje. Wij waren in 2010 onder de indruk van de wendbaarheid en stabiliteit van de RCZ en z’n prestaties mochten er ook zijn. Bij de sprint van 0 naar 100 km/h klokten we ’m op 8,4 seconden en van 80 naar 120 in de zesde (!) versnelling kostte slechts 7,7 tellen. Kun je nagaan hoe rap dat in 4 gaat!



Hoeveel Peugeots RCZ gebouwd?

Het fraaie interieur kreeg onze handen eveneens op elkaar. Daar kwam nog bij dat de auto voor zo’n sexy 2+2 een heel bruikbare kofferruimte én een neerklapbaar achterbankje had. Maar helaas, onze lovende woorden, de fraaie looks en nette prijs ten spijt, werd de RCZ geen overdonderend succes. In vijf jaar tijd wist Peugeot er wereldwijd zo’n 67.000 aan de man te brengen.



Op 18 september 2015 vond Peugeot het welletjes en ging de stekker uit de productielijn bij Magna Steyr in Oostenrijk. In Nederland zijn ruim 1100 nieuwe RCZ’s verkocht. Daarvan had het merendeel de 156 pk sterke variant van de 1,6-liter THP-motor in de neus. De versie met 200 pk is zeldzamer, terwijl de 270 pk sterke RCZ R een exoot is. Dat geldt in Nederland evenzeer voor de 2.0 HDi (163 pk).

“Ik heb er prima mee gereden - de eerste maand ...”

Raouls zoektocht naar een Peugeot RCZ met de frisse neus bracht hem helemaal bij een bedrijf in het Friese Joure. Daar stond er eentje met een acceptabele 115.000 kilometer op de klok, parelmoerwit vanbuiten, bruin-beige vanbinnen.

Raoul: “Mooi ding, al heb ik die garage nog wel een paar pakkingen laten vervangen, want hij zweette hier en daar wat olie. Vervolgens heb ik er echt prima mee gereden – de eerste vier maanden dan, haha. Of nee, niet eens. In de eerste maand hoorden we tijdens het rijden ineens een harde knal. Bleek een luchtslang gescheurd te zijn. Na wat geharrewar is het onder garantie opgelost en kon ik de auto gebruiken voor woon-werkverkeer."

Peugeot 1.6 THP klinkt als dieselbus

"Maar ja, toen deed na vier maanden het onder THP-rijders gevreesde ratelgeluid zich voor. Met koude motor klonk-ie als een dieselbus.” Raoul twijfelde nog even of hij de auto naar een reparateur zou brengen, maar uiteindelijk heeft-ie de motor zelf onder handen genomen. Door logisch na te denken en met de hulp van een werkplaatshandboek en het juiste gereedschap, slaagde hij erin de distributieketting te vervangen. Een klus waarmee je al snel acht uur bezig bent.

Olieverbruik THP-motor

Raoul: “Omdat ik toch bezig was, heb ik de kop er deels afgepakt om de afdichtrubbers van de kleppen te vervangen, want hij verbruikte nogal wat olie. De kleppen zelf heb ik ook voorzichtig schoongemaakt, want vanwege de directe brandstofinspuiting vervuilen die snel. Ook heb ik de motor vanbinnen gereinigd om de olieschraapveren goed gangbaar te maken. En sindsdien is het olieverbruik best netjes.”

En met ‘netjes’ bedoelt Raoul 1 liter op 3000 kilometer. Pardon?! “Haha ja, naar THP-normen is 1 op 1500 nog normaal. Maar daarna trok-ie weer als een dolle! Alleen ging ik na een jaar heel veel woon-­werkkilometers maken en daar vond ik de auto toch minder geschikt voor. Daarom besloot ik om hem weg te doen.”

Een stuk mooier dan een standaard-Golfje

Heel lang hoefde Raoul niet naar een overnamekandidaat te zoeken, want inmiddels was z’n broer Ezra meer dan geïnteresseerd geraakt in de RCZ. We vragen of alle gedoe met de motor hem niet huiverig maakte om de auto van z’n broer over te nemen. “Nee, eigenlijk niet, en ik was er een beetje klaar mee om steeds de auto van m’n moeder te lenen. Daar kwam bij dat ik de RCZ wel heel gaaf was gaan vinden. Heel anders dan anders, en een stuk mooier dan een standaard-Golfje.



“Het blijven kwaalmotortjes … maar je krijgt er veel ­vermogen voor terug”

'Kapotte turbo' blijkt kabelbreukje

Ik gebruik ’m trouwens vooral in de weekends en voor de vakantie, want ik woon op loopafstand van m’n werk. En áls ik dan rijd, biedt deze auto heel veel plezier. Ik laat hem altijd eerst netjes warm worden, maar daarna is het wel leuk om flink gas te geven. Doordat Raoul een shortshifter heeft geplaatst, gaat het schakelen ook razendsnel, echt tak-tak-tak!”



Eén keer heeft de RCZ zijn kersverse eigenaar laten schrikken met plotseling vermogensverlies, vooral omdat er volgens de dealer een nieuwe turbo in moest. Maar na onderzoek van Raoul bleek het alleen maar een kabelbreukje te zijn. Ezra: “Dat kon ik gelukkig zelf vervangen.”



Gassen en olie peilen

Nadat alle techniek op orde was, durfde Ezra het wel aan om de auto optisch te verfraaien. Zo verving hij de standaard 18-inch wielen door 19-inch exemplaren van een RCZ R en liet-ie de zilverkleurige dakbogen zwart wrappen. “En eigenlijk wil ik de hele carrosserie een keer laten polijsten. Verder is het nu vooral genieten, en lekker gassen. Al moet ik het oliepeil wel in de gaten blijven houden.”



Getuned naar 205 pk

Raoul: “Ach ja, het blijven kwaalmotortjes … Maar je krijgt er veel ­vermogen voor terug!” Ezra: “Bij de RCZ R hebben ze er zelfs 270 pk uit gepeuterd. Die heeft dan ook variabele kleptiming, een andere intercooler en een grotere turbo.” Ezra’s RCZ is door Raoul voorzien van een open sportluchtfilter, een andere downpipe met sportkatalysator en een grotere intercooler. In combinatie met chiptuning en een rvs sportuitlaat is het vermogen opgekrikt van 156 naar rond de 205 pk.



Door de wijzigingen aan het uitlaatsysteem klinkt de auto een stuk woester dan toen-ie de fabriek verliet. Als volgend ‘projectje’ hebben de broers al zo’n grotere turbo op de plank liggen. Daarmee zou de motor ongeveer 240 pk moeten kunnen ophoesten.

Apple Car Play in Peugeot RCZ

Hoe fraai het tweekleurige interieur van de RCZ in originele staat ook was, de gebroeders Flikweert hebben ook hier de puntjes op de i gezet. Het display in het instrumentarium is vervangen door een moderner exemplaar dat meer info kan weergeven. Het ondersteunt nu zelfs Apple CarPlay.



Raoul: “Ja, dat was leuk om in te bouwen. En je ziet er niks van.” Ezra: “Gelukkig maar, want ik wil de auto qua uiterlijk zo origineel mogelijk houden.” We kunnen ons voorstellen dat Raoul na al die aanpassingen moeite had om de auto weg te doen. “Klopt, maar nu blijft-ie tenminste in de familie.”



“Het gaafst vind ik de achterkant met het gebolde dak”

Ezra is op zijn beurt blij dat-ie precies weet wat er allemaal aan de auto is gebeurd. “Daardoor ben ik ook niet bang om op een recht stuk af en toe even flink op te trekken. Origineel ging-ie in een dikke acht seconden naar de honderd, nu is dat rond de zeven. Verder blijft zo’n RCZ natuurlijk een bijzonder ding om te zien.

Lekker laag, grote wielen, maar het gaafst vind ik toch wel de achterkant met het gebolde dak, de achterruit en het spoilertje. Bij 50 km/h gaat dat automatisch omhoog en naarmate je harder rijdt, klapt hij verder uit. Je kunt ’m ook met de hand bedienen en dat doe ik eigenlijk altijd – dat staat het leukst.”



Lage aanschaf, prijzig onderhoud

Wat anderen van Ezra’s RCZ vinden, daar let hij eigenlijk niet zo op, al krijgt-ie af en toe wel complimentjes van z’n voetbalmaten. Raoul weet dat de auto best veel aantrekkingskracht uitoefent op leeftijdgenoten. “Inmiddels is een tweedehands Peugeot RCZ qua aanschaf ook wel te betalen. Daardoor gaan sommigen er blind in, maar dan hebben ze geen budget over voor het onderhoud - die verhalen kom ik op internet genoeg tegen.”



Oeps - witte rook!

Gelukkig heeft Ezra nog geen al te zwaar, onherstelbaar onheil ervaren met z’n RCZ. Al is hij zich wel een keer rot geschrokken toen hij over de Brouwersdam reed en er ineens witte rook uit de motorruimte kwam. En dat was nog ruim voordat er een nieuwe paus was gekozen.



Gelukkig kon hij ook toen een beroep doen op Raoul, die constateerde dat er olie op de turbo lekte. Even schrikken, maar het euvel was vrij simpel te verhelpen. Ezra: “Ach ja, kleine dingetjes, die kunnen gebeuren. Verder biedt de RCZ vooral heel veel rijplezier. Het lijkt me ook gaaf om een keer een mooie bergroute in het buitenland te rijden. Als ik ooit verder moet rijden voor m’n werk, houd ik de RCZ erbij als tweede auto. Hij is gewoon te leuk om weg te doen.”

Fotografie: Igor Stuifzand