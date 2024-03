Aankoopadvies tweedehands Peugeot 308 (2013-2021): problemen, betrouwbaarheid en uitvoeringen

Aankooptips

In 2013 werd de Peugeot 308 niet opgevolgd door de 309 maar door de tweede generatie 308. Een welkome aflossing, want de eerste 308 stond niet bekend als moeders mooiste of degelijkste. Dat moest beter! Maar werd het dat ook?

De tweede Peugeot 308 was een stuk eleganter dan zijn voorganger en was niet meer leverbaar als Cabriolet-Coupé of driedeurs hatchback. De keuze was beperkt tot een vijfdeurs hatchback en een flink opgerekte stationwagon, of kortweg SW. Net als de Peugeot 307 twaalf jaar eerder, werd de 308 uitgeroepen tot Auto van het Jaar.

Het ontwerp kreeg complimenten voor zijn eenvoudige, maar elegante lijnen en de ‘levendige’ rijeigenschappen oogstten eveneens lof. Verder was de 308 II ten opzichte van zijn voorganger flink afgevallen, wat meehielp om de CO2-uitstoot te reduceren. Net als de in 2012 geïntroduceerde 208, voorzag Peugeot de nieuwe 308 van de i-cockpit. Dit dashboardontwerp wordt gekenmerkt door een opvallend klein stuur en een hoog geplaatst instrumentarium.

Hoogte- en dieptepunten voor Peugeot 308



Met de bijtellingsgunstige Peugeot 308 1.6 HDi SW als het absolute verkoopkanon, werd de Peugeots C-segmenter een knaller. In 2014 ging-ie voortvarend van start met ruim 14.000 verkoopcontracten. Zo steeg de Fransman met stip van plek 83 naar de derde plaats in de Nederlandse verkoophitparade.



In 2015 overtuigde de Peugeot 308 zelfs 29.000 Nederlanders tot aankoop. Daarmee werd het dé bestseller van Nederland en verwees hij de Volkswagen Golf met een verschil van zo’n 11.000 verkoopcontracten naar de tweede plaats. Een jaar later was de lage-bijtellingskoek op en kelderde het verkoopcijfer van de Peugeot 308 naar zo’n 5000. De jaren daarna zette de achteruitgang zich staps­gewijs voort, tot een dieptepunt van nog geen tweeduizend auto’s in coronajaar 2020.

Uitvoeringen



Met alleen een vijfdeurs hatchback en een stationwagon is het aantal carrosserie­varianten van de tweede Peugeot 308 overzichtelijk. Motorisch viel er meer te kiezen (zie hieronder). Het benzinegamma begon met een turboloze driecilinder 1.2 PureTech (82 pk), maar met turbo was deze motor - terecht - veel populairder. De viercilinder 1.6 THP was er in vijf vermogensvarianten, waarvan de sterkste alleen in de vijfdeurs Peugeot 308 GTi leverbaar waren.



Motorversies Peugeot 308

1.2 PureTech 82 / 110 / 130* pk

1.6 THP 125 / 155 / 165* pk

1.6 e-THP 205 / 225* / 250 / 263 / 270 pk

1.6 e-HDi 92 / 115* pk

1.6 BlueHDi 120 pk*

1.5 BlueHDi 130 pk*

2.0 BlueHDi 150* / 180* pk

* leverbaar met automaat

Van de diesels was de bijtellingsgunstige 1.6 BlueHDi verreweg het populairst. De 2.0 BlueHDi is hier slechts mondjesmaat verkocht en de zuinige 1.5 BlueHDi (vanaf 2018) kwam te laat voor de bijtellingsboot en werd evenmin een groot succes.

De minst krachtige motoren waren gekoppeld aan een handbak met vijf versnellingen. Vanaf de 130 pk sterke 1.2 PureTech en de 1.6 BlueHDi 115 was een zesbak de norm. Met uitzondering van de zwakste motoren, was de 308 ook leverbaar met een zestraps automaat.

Facelift Peugeot 308 in 2017



Na de facelift van 2017 kwam er een achttraps versie van de EAT (Efficient Automatic Transmission). Ook kregen de koplampen strakkere led-dagrijstrips en werd zowel de bumper als de motorkap aangescherpt. De grille kreeg een chiquer aanzien en de indeling van de achterlichten werd aangepast.



Op motorisch vlak werd de 1.2 PureTech iets zuiniger en het dieselgamma werd uitgebreid met de eerdergenoemde 1.5 BlueHDi. In 2020 volgde er nog een laatste update, waarbij er nieuwe kleuren en lichtmetalen wielen aan het gamma werden toegevoegd. Bovendien maakte Peugeot het scherm van het digitale instrumentarium een maatje groter.

Problemen Peugeot 308 1.2 PureTech



Hoewel de tweede 308 degelijker is dan zijn voorganger, zijn er nog wel wat aandachtspunten. Laten we allereerst de motoren onder de loep nemen. Om de mechanische wrijving te verminderen en zo ook de CO2-uitstoot te beperken, kreeg de 1.2 PureTech-motor een met olie gesmeerde distributieriem. Dat heeft niet per se goed uitgepakt.



Het materiaal van de riem blijkt bij verouderde, vervuilde of verkeerde motorolie te verbrokkelen om daarna in de olie terecht te komen. Hierdoor kan de olietoevoer stokken. Als er te laat wordt ingegrepen, kan dit ernstige motorschade tot gevolg hebben. Het probleem speelde vooral bij auto’s gebouwd vanaf het tweede kwartaal van 2017 tot en met de zomer van 2018. Middels werkplaatsacties heeft Peugeot een en ander gewijzigd, check bij de dealer of de auto van jouw keuze ook is aangepast. Ook na de updates blijft het belangrijk dat je de onderhouds- en olievoorschriften van de fabriek in acht blijft nemen.

Problemen 1.6 THP-motor Peugeot



Helaas is de 1.6 THP-benzinemotor ook niet zonder zonden. Uitrekkende distributiekettingen, stakende bobines en vroeg­tijdig versleten injectoren en turbo’s kunnen fikse reparatiefacturen opleveren. Ook gaat het weleens mis met de elektrische aansturing van de waterpomp. Als dit te laat wordt opgemerkt, loop je het risico op een over­verhitte motor, met een defecte koppakking - of erger - tot gevolg.



Betrouwbaarheid dieselmotoren Peugeot 308



De dieselmotoren in de Peugeot 308 zijn door de bank genomen juist lekker betrouwbaar. Al kan een lekkende brandstoftoevoerleiding er soms voor zorgen dat de motor stilvalt. Verder is een nadeel dat er elke 25.000 kilometer AdBlue moet worden bijgevuld, daarnaast kan het systeem ook storingen en defecten vertonen. Sommige HDi-rijders laten het AdBlue-­systeem om deze reden ‘wegschrijven’ door tuningbedrijven. Formeel is dit niet toegestaan, omdat de stikstofuitstoot hierdoor toeneemt. Bij de apk schijnt het tot dusver echter niet voor problemen te zorgen.



Storingen infotainment Peugeot 308



Problemen van meer algemene aard zijn storingen in het infotainmentsysteem. Zeker de eerste bouwjaren kampten hiermee. Ook kraakgeluiden in de achteras kwamen vaak voor. Om dit te verhelpen, werd de achteras volgespoten met een PUR-achtig materiaal.

Uitvoeringen en prijzen tweedehands Peugeot 308



De ruimte op de achterbank in de 308 SW mag dan niet riant zijn, het is er in elk geval beter toeven dan achter in de hatchback. Om die reden zou onze voorkeur sowieso uitgaan naar de stationwagon.



Wat uitrusting betreft zouden we de Accès met zijn 15-inch wieltjes en plastic doppen, handbediende airco en simpele radio laten staan. De Active op 16-inch lichtmetaal oogt al iets vlotter en beschikt over cruisecontrol, klimaatregeling, een touchscreen en bluetooth. De Allure doet daar onder meer led-­koplampen, sportstoelen, een navigatiesysteem en een elektrische handrem bovenop. Vanaf de GT-line worden de lichtmetalen wielen nog een maatje groter en krijg je een hoogwaardiger interieur met mooiere bekledingsstoffen.

Daarnaast zijn er tijdelijk extra compleet uitgevoerde versies geweest als de Première, de Style, de Blue Lease en de Blue Lease Executive. Veel van de bijtellingsgunstige BlueHDi’s zijn geëxporteerd. Toch staan er nog zo'n 900 tweedehands Peugeots 308 van deze generatie op Marktplaats.nl.



Tweedehands Peugeot 308 kopen



De Peugeots 308 met dieselmotor die nog wel in ons land te koop staan, zijn vaak gunstig geprijsd. Om die reden kan het helemaal geen verkeerd idee zijn om een diesel te kopen, al blijft het vanwege de hoge wegenbelasting een kwestie van rekenen.



Een ­diesel met 100.000 km op de teller heb je al vanaf zo’n 13.000 euro. Omdat je als particulier toch niks met bijtelling te maken hebt, zouden we zeker de krachtiger Peugeot 308 2.0 BlueHDi overwegen.

Vanwege het risico op dure reparaties raden we de Peugeot 308 1.6 e-THP en THP niet aan. Ook al werd de 308 1.6 THP in 2014 wel uitgeroepen tot trekauto van het jaar. Een aantoonbaar goed onderhouden 1.2 PureTech durven we daarentegen wel aan. Al is het misschien geen gek idee om de distributieriem preventief te laten vervangen. Zet je het maximum aantal kilometers op 100.000 en ga je voor de versie met 130 pk, dan kun je vanaf 10 à 11 mille slagen. Voor een 308 van na de facelift die aan dezelfde criteria voldoet, moet je minimaal 13.500 euro stukslaan.