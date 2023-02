TEST - Zoveel ruimte lever je in met de eerste elektrische stationwagon

De MG5 Electric is momenteel de enige elektrische stationwagon op de markt. In onze vergelijkende test neemt hij het op tegen de plug-in hybride Peugeot 308 SW en de Volkswagen Golf Variant met mild hybrid-techniek. Welke auto blijft het meest trouw aan het begrip stationwagon?

Uitzonderingen daargelaten, maar je koopt een stationwagen in de eerste plaats vanwege de extra ruimte die dit type auto biedt in vergelijking met bijvoorbeeld een hatchback of sedan. In een vergelijkende test tussen de nieuwe MG5 Electric en de Peugeot 308 SW Hybrid 180 e-EAT8 en de Volkswagen Golf Variant 1.5 e-TSI vergelijken we meerdere eigenschappen, maar daarom staat dit keer de ruimte centraal.

Voldoende ruimte, maar niet veel meer dan dat

De 4,6 meter lange MG5 Electric ziet er in ieder geval uit als een traditionele stationwagon uit de compacte middenklasse. Zodra je bent ingestapt, valt echter de relatief hoge zitpositie op; het gevolg van dat je een relatief groot accupakket meezeult, dat zich in de vloer bevindt. Heus, de MG5 Electric biedt voldoende ruimte aan vijf inzittenden en hun bagage, maar ook niet veel meer dan dat.

Alsof je in een auto uit een groter segment zit

Voorin zit je in de MG5 Electric op zich prima, maar als je langer bent dan 1,80 meter, streelt je kruin op de achterbank algauw de hemelbekleding. Maar ook de Peugeot 308 SW is geen ruimtewonder; wie achterin plaatsneemt, zit snel met de knieën klem. Voor een riant interieur, met voldoende zitruimte op de achterbank, ben je aan het juiste adres bij de Volkswagen Golf Variant. Vergeleken met de MG5 Electric en de Peugeot 308 SW is het alsof je achterin in een auto uit een groter segment zit.

Ruimte over in je mailbox?

Aanmelden

Meld je dan aan voor onze gratis wekelijkse nieuwsbrief (dank!)

Flinke schep

De kofferruimte van de MG5 Electric is met een inhoud van 479 tot 1367 liter van een bruikbaar formaat, maar ook hier doen de andere twee stationwagons het beter. De Peugeot SW biedt 548-1574 liter maar de Volkswagen Golf Variant doet hier met 611-1642 liter nog een flinke schep bovenop. Wie de meeste bagageruimte zoekt, komt dus het best aan zijn trekken met de minst geëlektrificeerde stationwagen van deze vergelijkende test.

Dezelfde vlieger gaat op voor het maximum laadvermogen van de MG5 Electric: 425 kilo. De Peugeot 308 SW komt tot 484 kilo terwijl de Volkswagen Golf Variant hier wederom aan het langste eind trekt door een laadvermogen van 539 kilo aan te bieden.



MG5 Electric is geen caravantrekker

Ook als je een goede caravantrekker zoekt, is de momenteel enige elektrische stationwagen op de markt niet jouw auto. De MG5 Electric kan wel met een trekhaak worden geleverd, maar daar mag niet meer dan 500 kilo aan. Wie een caravan wil trekken, kan beter gaan voor de Volkswagen Golf Variant (1400 kilo) of nog beter, de Peugeot 308 SW (1450 kilo).



Conclusie

De MG5 Electric is momenteel de enige keuze voor mensen die op zoek zijn naar een volledig elektrische stationwagon en valt nergens echt door de mand, maar wie extra binnenruimte zoekt, moet bij de Peugeot 308 SW en Volkswagen Golf Variant zijn.

Je leest de volledige vergelijkende test tussen de MG5 Electric, Peugeot 308 SW en Volkswagen Golf Variant in Auto Review 03/2023.