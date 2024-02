Tests

De elektrische stationwagon van de Peugeot 308 heeft de grootste bagageruimte van alle elektrische stationwagons die momenteel te koop zijn. Goed nieuws voor wie met de auto op vakantie gaat en dan de nodige koffers meeneemt. Keerzijde van de medaille is dat het er op de achterbank van de Peugeot e-308 SW krapper aan toe gaat.

Het huidige aanbod van elektrische stationwagons kun je op de vingers van één hand tellen. Letterlijk, want behalve de Peugeot e-308 SW heb je alleen nog de MG 5, de Nio ET5 Touring, de Opel Astra Sports Tourer Electric en de Porsche Taycan Sport (Cross) Turismo. Daar komt de Volkswagen ID.7 Tourer binnenkort bij, maar die is nog niet leverbaar.

“Zelfs de bagageruimte van de grotere Volkswagen ID.7 Tourer is kleiner.”

Door de elektrische aandrijflijn van de Peugeot e-308 SW lever je wat bagageruimte in ten opzichte van de benzineversie die 608 tot 1634 liter in de aanbieding heeft. De elektrische 308 SW zet hier 548 tot 1574 liter tegenover. Dat is meer dan alle andere genoemde elektrische stationwagons. Zelfs de bagageruimte van de grotere Volkswagen ID.7 Tourer is kleiner, hetzij slechts 3 liter, namelijk 545 liter.

Voor je koffers heb je dus alle ruimte. Maar de benen van de passagiers op de achterbank hebben wel wat te mopperen. Want hier is de Peugeot e-308 SW juist niet de ruimste stationwagon. Je zit al snel met je knieën tegen de leuning van de voorstoel.



Bekende elektromotor

De elektromotor van de Peugeot e-308 SW is een bekende. Je vindt hem ook in de vernieuwde elektrische Peugeot 208 en de Jeep Avenger, die net als de e-308 kinderen van de Stellantis-familie zijn. De motor heeft een vermogen van 156 pk en een maximumkoppel van 270 Nm. De batterij heeft een netto capaciteit van 51 kWh (bruto: 54 kWh).

Peugeot e-308 SW verbruik

Peugeot geeft een verbruik op van 15,1 kWh/100 km. Een mooi cijfer, dat we na een testrit warempel op een haar na wisten te realiseren. Na afloop gaf de boordcomputer een heel nette 15,2 kWh aan. De opgegeven actieradius van 409 kilometer komt hiermee in zicht.

Elektrische auto's wordt vaak verweten dat ze op hun razendsnelle acceleratie na geen beleving bieden, maar de Peugeot e-308 SW is wat ons betreft een uitzondering. De lagere zithouding die een stationwagon in vergelijking tot een SUV heeft, speelt hierbij een rol. Daarbij geeft het opvallend kleine stuurtje het gevoel alsof je in een racegame zit; je gaat als vanzelf iets sportiever zitten en ook rijden. Uit de verschillende rijmodi gaven we dan ook de voorkeur aan de sportstand. Wanneer we terugkeerden naar Eco, voelde de auto opeens een stuk slomer aan.

Het interieur van de Peugeot e-308 SW is misschien wel het mooiste deel van de auto. Jaren geleden besloot Peugeot meer de premiumkant op te gaan en dat zie je terug zodra je instapt. De materialen zijn mooi, de afwerking is keurig en alles voelt prettig aan. De bovenkant van het dashboard is bekleed en zelfs de binnenkant van het dashboardkastje voelt zacht aan. Verder hebben elektrische auto's vaak een minimalistisch interieur met zo min mogelijk fysieke knoppen, maar de Peugeot e-308 niet. Gelukkig maar.

Peugeot e-308 SW test conclusie

Met de Peugeot e-308 SW heeft Peugeot een van de weinige elektrische stationwagons die momenteel op de markt zijn. Eindelijk een goed praktisch alternatief voor de talrijke elektrische suv-modellen waarmee de markt overspoeld wordt. Maar de Peugeot 308 SW is op de achterbank niet de ruimste. Waar de Peugeot e-308 SW wel opvallend ruim is, is achter de achterbank. Sterker nog: de Peugeot e-308 SW is de ruimste elektrische stationwagon die je nu kunt kopen. De prijs is echter stevig, vanaf 44.885 euro voor de Allure.