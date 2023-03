TEST - MG5 Electric geeft Peugeot 308 SW en VW Golf Variant financieel ervan langs

Wie een nieuwe stationwagon zoekt en voor een dubbeltje op de eerste rang wil zitten, kan niet om de MG5 Electric heen. In een vergelijkingstest met de Peugeot 308 SW en de Volkswagen Golf Variant wint de enige elektrische stationwagon die momenteel op de markt is gemakkelijk als het op geld aankomt.

De MG5 Electric is de eerste volledig elektrisch aangedreven betaalbare stationwagon op de markt. Waarbij we nadrukkelijk het woord 'betaalbaar' noemen, omdat er van de (peperdure) Porsche Taycan ook een wagon-achtige variant bestaat, de Porsche Taycan Cross Turismo. De MG5 Electric zal echter niet lang de enige elektrische stationwagon in het C-segment blijven, want inmiddels hebben ook Peugeot en Opel een elektrische stationwagon aangekondigd. Met de intentie om een elektrische 308 SW of Astra Sports Tourer aan te schaffen, kom je echter op dit moment niet in aanmerking voor 2950 euro Subsidie Elektrische Personenauto's voor Particulieren (SEPP) die wel voor de MG5 Electric geldt.

Beslist betaalbaar

De MG5 Electric is echter niet alleen interessant vanwege een leuke aanschafpremie. Net als de andere modellen van MG, heeft de MG5 Electric een riante standaarduitrusting en een vlijmscherpe prijs. Volgens deze filosofie kregen de Japanse en Zuid-Koreaanse automerken in het verleden ook langzaam vaste voet op Europese bodem, dus dat stemt hoopgevend voor de acceptatie van MG, dat uitsluitend in naam verwant is aan het roemruchte Britse sportwagenmerk. Overigens is de prijs van de MG5 Electric niet alleen naar EV-maatstaven heel scherp. Met een instapbedrag van 32.935 euro - inclusief aftrek van 2950 euro aankoopsubsidie - is de auto beslist betaalbaar te noemen.

Ook al testen we hier de Luxury-uitvoering met 87 kWh-accu, dan nog is de MG5 Electric de goedkoopste. Wegenbelasting hoef je (nog) niet te betalen en de onderhoudskosten zijn laag. MG biedt bovendien zeer gunstige garantievoorwaarden waaronder een garantietermijn van 7 jaar en de indicatieve restwaarde van bijna 19.000 euro na 4 jaar is helemaal niet slecht.



Volkswagen Golf heeft de hoogste restwaarde



De Peugeot 308 SW is een paar tientjes goedkoper dan de Volkswagen Golf Variant (testauto: 42.860 versus 43.120 euro). Voor de wegenbelasting wordt dankzij de lage CO 2 -uitstoot van 23 gr/km (WLTP) het halftarief gerekend. Daarmee hebben we het beste nieuws wel behandeld. Als plug-in hybride is de 308 SW het duurst in de verzekering en de afschrijving is het hoogst. Peugeot doet niet mee aan de trend van lange garantie, en blijft vasthouden aan de wettelijk verplichte twee jaar. Volkswagen zet daar vier jaar tegenover. Nu we het toch over de Golf hebben: als je een auto zoekt met een hoge restwaarde, kun je niet om hem heen (bijna 22.000 euro na 4 jaar).

De Volkswagen Golf zit wel in een lagere gewichtsklasse dan de 308 SW, maar door de hogere CO 2 -uitstoot van 125 gr/km (WLTP) betaal je toch meer wegenbelasting.





Conclusie

De MG5 Electric is momenteel de enige keuze voor mensen die op zoek zijn naar een volledig elektrische stationwagon. Maar is hij ook in staat om kopers te trekken die anders een Peugeot 308 SW of een Volkswagen Golf Variant zouden overwegen? Waarschijnlijk alleen als geld de hoofdrol speelt in het aankoopbesluit. Als je de SEPP meetelt, is de MG5 Electric Luxury ruim 6000 euro goedkoper dan de Volkswagen Golf. Verder betaal je in ieder geval tot 2025 geen wegenbelasting. De MG5 Electric valt op andere testonderdelen heus niet door de mand, maar de Peugeot en de Volkswagen rijden lekkerder en hebben meer binnenruimte te bieden.

Lees de volledige vergelijkingstest van de MG5 Electric, Peugeot 308 SW en Volkswagen Golf Variant in Auto Review 03/2023.