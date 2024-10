Elektrische Peugeot 408 heeft een paar verrassingen in petto

Nieuws

We wisten dat de elektrische Peugeot 408 eraan kwam, toch tovert de e-408 een paar verrassingen uit zijn hoge hoed. Zo heeft-ie een grotere batterij dan z'n 308-broers én meer vermogen. Is dit een serieuze concurrent voor de Polestar 2?



De Peugeot 408 is geen SUV, geen coupé en geen hatchback. Hij heeft een beetje van allemaal. Dat klinkt een beetje als vlees noch vis, maar dat is het niet. De Fransman staat wat hoger op de wielen dan gemiddeld, maar door z'n design met schuin aflopende daklijn, oogt-ie allesbehalve plomp.



Blijf bij over de elektrische Peugeot 408, meld je aan voor de gratis nieuwsbrief.

Aanmelden Ontvang wekelijks het laatste autonieuws, de beste tests en af en toe een aanbieding.

En het mooie is dat die coupé-achtige daklijn nauwelijks ten koste gaat van de ruimte. Ook achterin heeft Peugeot voldoende hoofd- en beenruimte gecreëerd. De kofferbak mag zich met een inhoud van 471 liter ook laten zien. Overigens heeft de Peugeot 408 op benzine een nog grotere kofferbak (536 l), in de Plug-in Hybrid kun je evenveel bagage kwijt als in de E-408.

Peugeot E-408 vs. Peugeot E-308

Talloze modellen van het Stellantis-concern, waaronder behalve Peugeot, ook Opel, Citroën, Fiat, Alfa Romeo en Lancia vallen, hebben dezelfde elektrische aandrijflijn met een accupakket van 54 kWh (netto) en een 156 pk sterke elektromotor. Ook de elektrische Peugeot 308 heeft dat pakket aan boord.



Zo niet de nieuwe elektrische Peugeot E-408. Die heeft een batterij met een netto capaciteit van 58,2 kWh en een elektromotor met een vermogen van 210 pk. De actieradius van de Peugeot E-408 is 453 kilometer, tegen 412 kilometer voor de Peugeot E-308. Snelladen doet de E-408 met maximaal 120 kW. Daarmee ben je ruim een halfuur bezig om het batterijpakket van 20 naar 80 procent capaciteit te krijgen.

Andere wijzigingen Peugeot E-408

Vanwege de geruisloosheid van elektromotoren, vallen wind- en bandengeruis in elektrische auto's vaak des te meer op. Om klachten daarover voor te zijn, heeft Peugeot de elektrische 408 aangepast. De algehele geluidsisolatie is verbeterd en de ruiten zijn dikker. De voorste zijruiten zijn zelfs van gelamineerd glas.

Peugeot E-408 vs. Polestar 2

Als je op het uiterlijk afgaat, is de Polestar 2 een van de weinige concurrenten van de Peugeot E-408. Ook de Chinese Zweed is een coupé-achtige EV die wat hoger op de wielen staat. Alleen heeft de Polestar zowel een groter accupakket (69 kWh) als een hoger vermogen (272 pk). Zeker gezien die specificaties, is de Polestar netjes geprijsd. Hij is er vanaf 44.950 euro. Nadelen heeft de Polestar ook: hij is achterin krapper dan de Peugeot en ook de kofferbak van de Polestar is kleiner (405 l).

Prijs elektrische Peugeot 408

De Peugeot E-408 wordt binnenkort leverbaar, maar de prijzen zijn nog net bekendgemaakt. Om met de Polestar 2 te concurreren, doet Peugeot er verstandig aan om de prijs van de E-408 onder de 45.000 euro te houden. Kijk je naar wat de Peugeot 308 kost, dan zou dat moeten lukken. Zo is het prijsverschil tussen de 308 Hybrid 136 Allure en de 408 met dezelfde aandrijflijn en uitrusting 1870 euro.

Gezien de betere specs van de E-408 Allure ten opzichte van de gelijk uitgeruste E-308 (42.070 euro) zal het prijsverschil tussen de elektrische versies groter zijn. Dat betekent dat de 408 met elektrische aandrijflijn 2880 duurder mag worden dan z'n hatchbackbroer om op hetzelfde prijsniveau te komen als de Polestar 2.

Uitvoeringen Peugeot E-408

Op uitrustingsgebied kun je voor de elektrische 408 kiezen uit de Allure en de GT. De Allure beschikt over onder meer led-koplampen, 19-inch lichtmetalen wielen, een navigatiesysteem met reisplanner, spraakbesturing, een audiosysteem met zes luidsprekers, verwarming van bestuurdersstoel en stuur, klimaatregeling, een achteruitrijcamera en een warmtepomp.



De E-408 GT voegt hier nog slimme led-matrix-koplampen aan toe, parkeersensoren voor, extra veiligheidssystemen voor semi-autonoom rijden en een elektrisch bediende achterklep.