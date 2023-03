Waarom de Peugeot 408 de ideale auto voor flexitariërs is

Vegetarisch eten is hot, en ook wij zijn vóór. Met auto’s die vlees noch vis zijn, hebben we meer moeite. Maar wat is de nieuwe Peugeot 408 eigenlijk? Geen suv, geen coupé en ook al geen hatchback. Hij is van alles een beetje en dat geldt ook voor zijn aandrijflijnen. Vlees én vis dus. Hoe bevalt dat?

De Peugeot 408 is niet van de hokjesgeest. Hij staat een paar centimeter hoger op de wielen dan de Peugeot 308 en de Peugeot 508, maar steekt niet zover de lucht in als de suv’s van de Peugeot-familie. Toch heeft de carrosserie diverse kunststof versierselen. De daklijn houdt dan weer het midden tussen een fastback en een coupé. Maar wat maakt het uit?



Ben je benieuwd naar de volledig elektrische Peugeot 408?



Belangrijker is dat de 408 er goed uitziet. En dat zeggen we niet snel over coupé-achtige suv’s - of suv-achtige coupés. Dat de Peugeot 408 zo elegant en har­monieus oogt, dankt-ie grotendeels aan de ver doorgetrokken daklijn. Daar kan de BMW X6 nog iets van leren. Uiteraard heeft dat lange dak van de 408 ook invloed op de totale lengte. Die bedraagt bijna 4,69 meter: 5 centimeter langer dan de Peugeot 308 SW. De wielbasis is zelfs 6 centimeter groter.

Binnenruimte Peugeot 408



Wie vreest dat de elegante lijnen van de 408 de binnenruimte negatief beïnvloeden, kunnen we geruststellen. Zolang de achterpassagiers korter zijn dan 1,85 meter, blijven de moeilijkste coiffures in model en behouden zelfs scherp gestreken pantalons hun vouwen. Mochten de modepopjes op de achterbank toch veelvuldig van outfit en kapsel willen wisselen, dan is dat geen probleem.



De kofferbak van de PureTech 130 slikt maar liefst 536 liter aan ­kledingkoffers en beautycases. De plug-in hybrideversies moeten het met een inhoud van 471 liter doen. Hoe dat zit bij de elektrische e-408 weten we nog niet, die komt in de loop van 2024 op de markt. Voor onze kennismaking slaan we de Peugeot 408 PureTech 130 en de HYbrid 180 over. We rijden met de luxe GT-uitvoering, voortgestuwd door de 225 pk sterke plug-in hybride-aandrijflijn. Die ligt ook in de onlangs door ons geteste Opel Astra GSe.

Peugeots i-Cockpit niet ideaal



Het dashboard van de 408 is één op één overgenomen uit de Peugeot 308. Bij deze i-Cockpit heb je een opvallend klein, laag geplaatst stuurtje in je handen en kijk je tegen een juist hoog geplaatst instrumentarium aan. Bij de GT-versie heeft dit ook nog een 3D-effect. Het is chic en oogt sportief, maar ergonomisch is het niet top. Daar staat tegenover dat alles met zorg is vormgegeven en afgewerkt. In de testauto zitten we op uitgebreid (elektrisch) verstelbare sportstoelen, die zijn bekleed met ­zee­groen leer (optie van 2950 euro). Behalve aan de looks, dragen ze ook bij aan het comfort. Mede dankzij de verstelbare hellingshoek van de zitting, de stoelverwarming en de massagestand.



Elektrisch bereik Peugeot 408 HYbrid



De premiumsfeer aan boord wordt stil­zwijgend onderstreept door de absolute rust wanneer je de 408 HYbrid tot leven wekt. Starten gaat altijd elektrisch, maar je kunt er ook voor kiezen om handmatig de ZEV-stand (Zero Emission Vehicle) te kiezen. Wie zijn best doet, kan volgens ­Peugeot ruim 60 kilometer puur elektrisch rijden. Zo kun je ’s morgens van huis gaan zonder je snurkende gezinsleden te wekken en ’s avonds de straat van je minnares/minnaar inrijden zonder slapende honden ­wakker te maken. Ook voor stilte minnende bestuurders is de elektrische modus een verademing, mede doordat de gelaagde voorste zijruiten ook windgeruis grotendeels buitensluiten.



Hoe zuinig en snel is de Peugeot 408 HYbrid?



Na de stilte komt de storm - bij de Peugeot 408 HYbrid kun je je eigen lagedrukgebied creëren door flink gas te geven. Zeker in de sportmodus vertoont de auto een sterke voorwaartse drang. De honderdsprint is in 7,8 tellen gepiept en accelereren van 80 tot 120 km/h is een nog kleiner fluitje van een cent. Helaas wordt dat fluitje begeleid door een wel zeer hoorbare grom van de 1,6-liter benzinemotor. Dat doet afbreuk aan het anders zo prettige geluidscomfort. Bovendien rijdt de auto in de sportstand minder zuinig.



Desondanks kunnen we niet van de sportstand afblijven. Simpelweg omdat de samenwerking tussen de componenten in de aandrijflijn in Sport het vloeiendst verloopt. In de hybride-modus gaat dat af en toe wat rommelig en traag. Je merkt het vooral bij veel tempowisselingen, zoals op provinciale wegen met om de haverklap een rotonde. Rijd je vooral met constante snelheden, dan zouden we de auto lekker in Hybrid laten staan. Wie dat doet en niet dagelijks grote afstanden aflegt, rijdt zonder moeite 30 kilometer op een liter benzine. Het opgegeven maximum verbruik van 1,3 l/100 km (1 op 76,9) is er vooral voor de statistieken.

Eerder comfortabel dan sportief

Hoewel de 225 pk sterke 408 HYbrid uitstekend met de snelle jongens kan meekomen, is het geen uitgesproken sportieve auto. Het is eerder een grande routière ­volgens klassiek Frans recept. Zo’n auto waarmee je lange afstanden snel en in alle comfort kunt afleggen. Het onderstel slikt de meeste soorten wegdek als macarons, alleen scherpe richels worden duidelijk doorgegeven.



De besturing is voldoende communicatief, maar kletst je ook weer niet de oren van het hoofd. Voor lange snelwegritten is dat perfect, zodat je in alle rust naar het geweldige Focal-audiosysteem (optie) kunt luisteren. Het infotainment is verbeterd en werkt sneller en intuïtiever dan in eerdere Peugeots. Zo hoef je voor de temperatuur­regeling niet meer heel diep in de menu’s te graven. Voor het aan- of uitzetten van de stoel- en stuurverwarming dien je daaren­tegen altijd minimaal twee handelingen te verrichten. Dat blijft suboptimaal.



Prijs en concurrentie Peugeot 408



In de geteste versie moet de Peugeot 408 ruim 52 mille opbrengen. De instapper met de 130 pk sterke driecilinder en standaard automaat kost 11.000 euro minder, maar ook dat is geen koopje. Kijken we naar het carrosserieconcept, dan is de Renault Arkana in dit segment eigenlijk de enige concurrent van de 408. Die is goedkoper. En als mild hybrid met 160 pk is de Renault ook duidelijk krachtiger dan de 408 op benzine. De full hybrid Arkana doet het zonder stekker en heeft met 145 pk juist veel minder power dan goedkoopste 408 HYbrid. Een beetje appels en peren dus, bovendien is de Renault in onze ogen meer suv-achtig dan de Peugeot.

Conclusie



Wie in de prijsklasse van 42 tot 52 mille winkelt en van een coupé droomt, maar daar om praktische redenen altijd van moest afzien, vindt in de Peugeot 408 wellicht zijn ideale auto. Hij is vanbinnen en vanbuiten een lust voor het oog, rijdt prettig, biedt voldoende ruimte en is potentieel lekker zuinig. Vanaf 2024 maakt de volledig elektrische 408 het menu compleet. Vlees én vis, surf & turf op zijn Frans. Wie lust dat nu niet?