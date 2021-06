Eerste review Renault Arkana E-Tech Hybrid (2021): flikt Renault het weer!?

Wat valt op aan de Renault Arkana E-Tech Hybrid (2021)?

Eerlijk is eerlijk: de nieuwe Citroën C4 heeft ook veel weg van een suv coupé. Alleen mijdt Citroën die benaming als de pest. Renault legt er bij de Arkana juist veel nadruk op. Slim, want zo verpak je de auto als een primeur in deze prijsklasse. Een Audi Q3 Sportback begint immers pas bij zo’n 50.000 euro.

Samen met het iets doorgetokken kontje, maakt de coupé-achtige daklijn de Renault Arkana tot een elegante verschijning. Ondanks de gedeelde bodemplaat, is het een heel andere auto dan de Renault Captur. Niet alleen wat het uiterlijk betreft, trouwens. De Arkana is met zijn lengte van 4,57 meter ruim 30 centimeter langer. Zelfs de Renault Kadjar wordt met bijna 10 cm afgetroefd.

Technisch is de Renault Arkana eveneens een buitenbeentje, althans in Nederland. Hij wordt hier voorlopig alleen leverbaar met een (stekkerloze) hybride aandrijflijn. De techniek is hetzelfde als bij de Renault Clio E-Tech Hybrid: een combinatie van een turboloze 1,6-liter benzinemotor en twee elektromotoren. Via een automatische achttraps transmissie brengen ze 143 pk op de been.

Wat is goed aan de Renault Arkana E-Tech Hybrid (2021)?

Coupélijnen en praktische bruikbaarheid gaan niet altijd samen. Toch hebben de achterpassagiers voldoende hoofdruimte en de beenruimte is zelfs opvallend goed. Dat heeft Renault bereikt door de zitting wat lager te plaatsen en de helling van de rugleuning aan te passen. De bagageruimte heeft een inhoud van 480 liter, ruimschoots voldoende voor een gemiddeld gezin.

Wij rijden de Renault Arkana R.S. Line, de overcomplete topversie. Hij heeft een hoogwaardig interieur, met carbonlook op het dashboard en de portieren, rode accenten en stoelbekleding van leer en alcantara. Fraai!

Wat kan er beter aan de Renault Arkana E-Tech Hybrid (2021)?

Wie dol is op een hoge zitpositie, komt in de Renault Arkana ruimschoots aan zijn trekken. Sterker nog, op de elektrische verstelbare stoelen van de R.S. Line zit je als Willem-Alexander tijdens de Troonrede. Wie niet heel groot is en vrij ver naar voren zit, moet oppassen dat hij bij het in- en uitstappen zijn hoofd niet tegen de A-stijl stoot.

Tijdens onze testrit met de Arkana regende het pijpenstelen. We reden veelal op binnenwegen en daarbij was het zicht door de achterruit matig. Tevergeefs probeerden we om de achterruitenwisser tot leven te wekken. Om er na vele pogingen achter te komen dat die schittert door afwezigheid … Op snelheid verdwijnen die druppels wel weer, maar optimaal is het niet.

Volgens Renault heeft de Arkana gemiddeld genoeg aan 5,0 liter benzine per 100 km (1 op 20). Tijdens onze testrit kwamen wij op 5,9 l/100 km (1 op 16,9). Het is pas een eerste indruk, maar voor een hybride vinden wij dat geen fantastische score.

Wanneer komt de Renault Arkana E-Tech Hybrid (2021) en wat is de prijs?

In juli staat de Renault Arkana bij de dealer. Hij is er zoals gezegd met maar één aandrijflijn. Het aantal uitrustingsvarianten is beperkt tot drie: Zen, Intens en de R.S. Line. De Zen (vanaf 32.390 euro) is al vrij volledig uitgerust, met 17-inch lichtmetaal, klimaatregeling, spoorassistentie, verkeersbordherkenning, een achteruitrijcamera en digitale radio.

Hieraan voegt de Intens (vanaf 34.590 euro) adaptieve cruisecontrol, dodehoekassistentie en een waarschuwing voor achterlangs kruisend verkeer aan toe. Evenals TomTom-navigatie, skidplates voor en achter en 18-inch lichtmetalen wielen. De R.S. Line (vanaf 37.290 euro) heeft behalve leer, carbon-look en alcantara in het interieur ook nog een automatisch inparkeersysteem. Stuur- en stoelverwarming en een draadloze oplader voor de smartphone maken het plaatje overcompleet.

Wat vind ikzelf van de Renault Arkana E-Tech Hybrid (2021)?

Op de foto’s vond ik de Arkana geen oogverblindende verschijning, maar de live kennismaking heeft mijn mening ten positieve gekeerd. Zeker schuin van achteren ziet-ie er goed uit, en ook het interieur oogt fraai. De zitpositie is me daarentegen veel te hoog en de prestaties maken geen onuitwisbare indruk. Van 0 naar 100 km/h gaat-ie in 10,8 seconden. Daarmee is de Arkana duidelijk trager dan de grofweg even dure Citroën C4 PureTech 155 en de Peugeot 2008 PureTech 130.

Toch voorspel ik de Arkana een positieve toekomst. Het is een fris ogende aanplant tussen de bijna onzichtbare bomen in het overwoekerde suv-bos. Bovendien is-ie gunstig geprijsd als je hem vergelijkt met grootte-genoten als de Nissan Qashqai en Volvo XC40. Maar of de Arkana net zo’n groot succes wordt als de Scénic en de Captur, dat valt nog te bezien.