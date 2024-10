Designbaas Renault: "SUV-haters moeten maar eens de daad bij het woord voegen"

Nieuws

De nieuwe Renault 4 is het achtste SUV-model binnen het modelaanbod van Renault. Goed nieuws voor wie SUV's haat, dit is voorlopig de laatste. Al vindt Laurens van den Acker, de Nederlandse designbaas van alle merken van de Renault-groep, het commentaar op SUV's nergens op slaan.

Je vraagt je nu waarschijnlijk af welke SUV-modellen Renault dan allemaal heeft. Daarom hebben we ze overzichtelijk onder elkaar gezet, inclusief de nieuwe Renault 4 die in 2025 op de markt komt.

Renault 4 E-Tech (elektrisch) Renault Captur (full en mild hybrid, benzine, lpg) Renault Symbioz (full hybrid) Renault Arkana (full hybrid) Renault Scenic E-Tech (elektrisch) Renault Austral (full en mild hybrid) Renault Espace (full hybrid) Renault Rafale (full en plug-in hybrid)

In alle belangrijke segmenten een Renault

Als het aan Laurens van de Acker ligt, blijft het hierbij. "Dat Renault zo veel SUV's heeft, is 'de schuld' van Luca de Meo, de bestuursvoorzitter van de Renault-groep", aldus de Nederlander op Autocar.co.uk. De CEO wil dat Renault in alle belangrijke segmenten van de markt aanwezig is.

Haat gericht op andere SUV's dan Renault

Op de vraag wat hij vindt van de hekel die mensen soms aan SUV's hebben, antwoordt hij: "Dat is vooral gericht op die enorme benzineslurpende SUV's die je hoofdzakelijk in Amerika tegenkomt. De SUV's van nu, zoals de Austral waarin ik zelf rijd, zijn zuiniger, lichter en bieden veel ruimte. Ik vraag mij oprecht af of we het over dezelfde SUV's hebben."

Hij voegt hier vervolgens aan toe: "Laat deze mopperende mensen maar eens de daad bij het woord voegen." Hiermee wijst Van den Acker op de Europese verkoopcijfers; de SUV wint steeds meer terrein ten koste van traditionele sedans en stationwagons.



Renault Embleme heeft SUV-trekjes

Van den Acker vindt het na de introductie van de nieuwe Renault 4 wel even welletjes met de SUV-gekte bij Renault. Maar de nieuwste concept car Embleme heeft wel degelijk SUV-trekjes. "Als je een batterij onder de vloer monteert, komt de auto sowieso hoger te staan. Dus kan je dit maar beter omarmen dan verdoezelen", verklaart hij.