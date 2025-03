Snelle facelift bevrijdt Renault Espace (2025) van grootste designcliché

Nieuws

Bij nieuwe auto’s loopt vaak een rode lichtbalk over de achterkant. Wat een cliché. Daar doen wij mooi niet meer aan mee, zullen ze bij Renault gedacht hebben. En zo krijgt de Renault Espace al na twee jaar (!) een facelift.

De huidige Renault Espace kwam in 2023 op de markt en nu krijgt hij al een facelift. Dat is veel sneller dan gebruikelijk in de autowereld. Normaal gaat een nieuw model ongeveer 8 jaar mee en krijgt hij halverwege – dus na vier jaar – een uitgebreide update.



Voorkant van de Renault Espace uit 2023 (links) en 2025 (rechts).



Renault Espace (2025): design op de schop

Waarom heeft Renault zo’n haast om de Espace te vernieuwen? Blijkbaar kon het niet langer wachten om het design van de grote gezinsauto te laten aansluiten bij de nieuwe designtaal van het merk. Dat klinkt een beetje vaag, maar alles wordt glashelder zodra je de auto’s naast elkaar zet (zie bovenstaande foto's). Naast de hoekige onderkaak en de priemende koplampen van de vernieuwde Espace, doet de aaibare voorkant met de 9-vormige koplampen van zijn voorganger plotseling enorm ouderwets aan.

Achterkant van de Renault Espace uit 2023 (links) en 2025 (rechts).

Bij de Espace uit 2023 zijn de achterlichten zo langgerekt, dat ze elkaar bijna raken in het midden van de achterklep. Het is dat het Renault-embleem in de weg zit … We knikken goedkeurend als we zien dat de nieuwe achterlichten compacter zijn geworden en niet langer associaties oproepen met rode lichtbalken.

Volgens Renault is ruim een derde van de carrosserie vernieuwd, dus niet alles. Met de nieuwe voorzijde, motorkap, achterklep en achterlichten hebben we het grootse nieuws te pakken.

Meer comfort voor Renault Espace

Renault grijpt de facelift ook aan om het comfort naar een hoger niveau te tillen. De Fransen plaatsen nieuwe voorstoelen die je bovenlichaam en schouders steviger ondersteunen en passen betere geluidsisolatie en deurrubbers toe. Gelaagd glas moet voor een stillere cabine zorgen. Een cabine waarin trouwens nog altijd 5 of 7 zitplaatsen en een verschuifbare achterbank te vinden zijn.



Primeur 1: giga panoramadak

Tot slot twee primeurs voor de Espace. Hij is voortaan leverbaar met het grote Solarbay panoramadak van 1,70 meter lang en 1,13 meter breed. Het bestaat uit negen segmenten dat op verzoek schakelen van transparant naar ondoorzichtig. Dat is een chiquere oplossing dan zo’n rolgordijn.

Primeur 2: bestuurdersherkenning

De tweede primeur betreft een systeem dat niet alleen nieuw is voor de Espace, maar voor heel Renault. De Espace krijgt namelijk bestuurdersherkenning. Een camera in de linker A-stijl herkent de bestuurder en stelt zijn stoel, spiegels, radiostations en app in. Dat kan handig zijn, mits het feilloos (en dus onmerkbaar) werkt. Zodra de auto begint de piepen omdat-ie je gezicht niet kan scannen, is de lol er snel af. Reken maar dat we dit gaan uitproberen tijdens de rijtest door gekke bekken te trekken.

Renault Espace (2025): levertijd en prijs

Onder de nieuwe motorkap van de Espace ligt de bekende E-Tech full hybrid 200-aandrijflijn. Die is zo zuinig (4,8 l/100 km), dat je in theorie wel 1100 kilometer op een volle tank kunt rijden.



De auto is wederom leverbaar in drie uitvoeringen: Techno, Esprit Alpine en Iconic. Hij rolt van de band in Spanje en staat vanaf komende zomer bij de dealer in de showroom. De prijzen worden later bekendgemaakt. Om je een indicatie te geven: de vanafprijs van het huidige model bedraagt 47.590 euro.