Renault Espace (2023) review: meer een 7-zits Austral dan een 'echte' Espace

De Renault Espace (standaard als zevenzitter) heeft dezelfde motoren en hetzelfde onderstel als de Austral. Van de oude Espace leende hij eigenlijk alleen zijn beroemde naam.

Wat is opvallend aan de Renault Espace?

Een merk kan niet zonder iconen. Bij Renault behoort de Espace (met name de eerste generatie) zonder twijfel tot de eregalerij. In 1984 verscheen de eerste versie; een ruime, hoge auto voor zeven personen, met stoelen die je kon omdraaien, omklappen tot tafeltje of uit de auto verwijderen. Hij was revolutionair en vrijwel elk merk kopieerde het concept.

Toch verdween de glans een beetje van het model. De mpv stierf uit en maakte plaats voor de suv – en de Espace bleef over als een oude Nokia tussen de VR-brillen. Nu de zesde generatie in de startblokken staat, gaat het roer dan ook om. Van zijn voorganger mocht hij alleen de beroemde naam lenen. Vooruit, ook de nieuwe Espace is een zevenzitter. Maar verder is de nieuwe Espace vooral een opgeblazen Renault Austral. Onderstel, motoren, dashboard, alles wordt gedeeld. Alleen is de Espace ruim 20 centimeter langer. Tegelijk is-ie 14 centimeter korter dan de oude Espace.



Tip Astra ST Plug-in Hybrid Ontvang nu een gratis upgrade en stap zonder meerprijs in een exclusievere uitvoering van de Opel Astra ST Plug-in Hybrid

Wat is goed aan de Renault Espace?

De Espace is te koop als vijf- en als zevenzitter en in het laatste geval hoef je niets extra te betalen. Met andere woorden: de derde zitrij is gratis.

De 200 pk sterke hybride aandrijflijn is niet met de Franse slag bedacht. Hij bestaat uit een 131 pk sterke driecilinder, een elektromotor met 68 pk, een startmotor/generator met 25 pk en een zestraps automaat. Hij is stil, het onderstel is comfortabel en met optionele vierwielbesturing is de wegligging verrassend dynamisch. Doordat de achterwielen op lage snelheid een beetje tegensturen, is de draaicirkel bovendien net zo klein als die van een Clio.

Het rijgedrag heeft iets weg van een elektrische auto. De mate van terugwinning van de remenergie kun je via peddels aan het stuur zelf bepalen. Dat betekent dat je op sommige trajecten nauwelijks het rempedaal hoeft te gebruiken. En dat heeft weer een gunstige uitwerking op het verbruik, dat je met een beetje goede wil rond de 1 op 20 kunt houden. Een comfortabele, ruime reiswagen met een modern en mooi afgewerkt dashboard – al is-ie wel een tikje karakterloos.



Wat kan beter aan de Renault Espace?

En daarmee komen we bij het grootste nadeel. Natuurlijk moeten we oppassen met al te veel nostalgie, maar we missen toch de stoelen en de klaptafels uit eerdere generaties. De derde zitrij kun je als volwassene alleen bereiken als je de Balletacademie in Den Haag hebt doorlopen, de stoelen zijn kort en de beenruimte is krap. Voor kleine kinderen tot een jaar of 8 is het nog te doen, dat moet gezegd.

Wil je elke vrijdagmiddag een autotest lezen?

Aanmelden

Meld je aan voor onze gratis nieuwsbrief!

Kwalijker is dat het hybridesysteem niet altijd even soepel is – misschien heeft Renault er wel een fractie te véél over nagedacht. De benzinemotor springt soms net te laat bij, waardoor er niets gebeurt als je het gaspedaal indrukt. Na een seconde is hij alsnog bij de les, maar gevoelsmatig duurt het langer. Bovendien is het rempedaal wat gevoelloos – een extra aansporing om zoveel mogelijk energie terug te winnen via de peddels achter het stuur.



Wanneer komt de Renault Espace naar Nederland en wat is de prijs?

De nieuwe Renault Espace staat in het najaar van 2023 in de showroom. Alleen de E-Tech full hybrid met 200 pk is in Nederland te koop, voor een prijs van minstens 46.830 euro. Daarmee is-ie precies 3000 euro duurder dan een Renault Austral met dezelfde motor.



Wat vind ikzelf van de Renault Espace?

Ik heb als kind de glorietijd van de eerste Espace meegemaakt. De stoelenmagie, de enorme ruiten, de merkwaardige vormgeving; ik vond het een fascinerende auto. Bij de nieuwe Espace mis ik die durf. Het is een comfortabele en zuinige zevenzitter, maar zonder de franje van weleer. Het is niets meer dan een Austral met wat meer ruimte.