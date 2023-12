TEST Renault Espace vs. Seat Tarraco: wil de echte zuipschuit opstaan?

Heeft de Renault Espace of de Seat Tarraco een lager verbruik? En hoe zit het met de prijs van deze SUV's? Tot slot krijg je antwoord op de vraag hoe sportief de Fransman en de Spanjaard eigenlijk zijn.



We beginnen met de motoren van de Renault Espace en Seat Tarraco. Beide aandrijfconcepten vergen compromissen. De Seat heeft met zijn klassieke motorisering weinig temperament. Hoewel de 150 pk sterke motor zich redelijk staande houdt, lijkt het wel alsof hij nooit echt helemaal loskomt. Jammer, want de zeventraps DSG-transmissie schakelt nauwkeurig en soepel.

Het testverbruik van 8,8 l/100 km (1 op 11,4) is vrij hoog. Dat komt doordat de Tarraco eigenlijk wat ondergemotoriseerd is. Een paar pk meer had wonderen gedaan. We durven het niet meer hardop te zeggen, maar we verlangen ook naar zo'n koppelrijke dieselmotor …



Renault Espace is erg zuinig



De Renault Espace is alleen leverbaar als hybride. De benzinemotor en de elektromotor leveren samen 199 pk. Vooral bij lage toerentallen merk je dat beide elkaar goed aanvullen. Maar de elektromotor maakt de meeste indruk als hij in z'n eentje aan het werk is. Ondanks zijn kleine batterij, legt de Renault 43 van de 108 kilometer op onze verbruiksronde elektrisch af.

Het intelligente energiemanagement betaalt zich uit in een keurig verbruik van 6,6 l/100 km (1 op 15,2). Dat is 2,2 liter minder dan de Tarraco, een fors verschil. De Seat heeft wel een hogere topsnelheid (199 km/h vs. 174 km/h), maar dat voordeel kan hij alleen op de autobahn uitspelen.



Espace hybride: best ingewikkeld



De gebreken van Renaults ingewikkelde aandrijflijn komen tijdens onze uitgebreide test aan het licht; de afstemming is niet goed. Het duurt lang voordat de MultiMode-transmissie met vijftien (!) schakelmogelijkheden opschakelt. Tussen 120 en 130 km/h gebeurt er een tijdlang zelfs helemaal niets, zelfs al houd je je voet op het gaspedaal. Wij adviseren Renault dringend een software-update, dan zou het euvel eenvoudig verholpen moeten zijn.



Tarraco veel sportiever dan Espace

Hoewel de Renault Espace er sportief uitziet, is hij dat in de praktijk niet. De vierwielbesturing (standaard op Esprit Alpine-uitvoering, meerprijs: 3000 euro) zorgt voor een kleine draaicirkel en soepel bochtgedrag, maar slalommend tussen de pylonen weet de Espace geen voordeel te behalen. De uitstekende remmen zijn wel boven alle twijfel verheven.

Alleen heeft de Seat nóg betere remmen, bovendien is zijn besturing mededeelzamer en is de carrosserie minder in beweging. Het karakter is dan ook duidelijk sportiever. Anderzijds: zit je daar echt op te wachten bij dit soort gezinsauto's? De Seat wint, maar aan dit hoofdstuk maken we de minste woorden vuil.

Espace duurder dan Tarraco

Beide auto's blijven, als we alle opties bij de basisprijs optellen, onder de 50.000 euro. De prijs van de Renault Espace is 49.830 euro, de SeatTarraco kost 46.689 euro. De verschillen blijven klein, op één onderdeel na. Renault gaat niet verder dan twee jaar fabrieks- en mobiliteitsgarantie, Seat lonkt potentiële kopers met vier jaar en een onbeperkte mobiliteitsgarantie, mits je de auto door de dealer laat onderhouden.

