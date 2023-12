Wat is de ideale gebruikte gezinsauto? Stationwagon, (mini-)mpv of suv? Kies uit deze vijf vanaf 9000 euro.

Als je ons vraagt wat de beste tweedehands auto voor jonge gezinnen is, kunnen we daar geen eenduidig antwoord op geven. Je hebt immers evenveel soorten jonge gezinnen als auto's. Om die reden geven we je vijf uiteenlopende voorbeelden die we van Marktplaats.nl plukten. Daar zit vast ook de ideale auto voor jouw gezin en budget tussen.

Pas in de jaren 60 van de vorige eeuw werd de auto bereikbaar voor de gewone consument. In die tijd was je als brave huisvader allang blij dat je je gezin in een Fiat 600, Volkswagen Kever of Renault 4 kon proppen. Hoewel de standaard vijfdeurs Renault van dit drietal de beste gezinsauto was, werd de Kever het bestverkocht.



Met onze gratis nieuwsbrief blijf je op de hoogte van ál onze occasiontips.



Aanmelden Ontvang wekelijks het laatste autonieuws, de beste tests en af en toe een aanbieding.

Tip Goed verzekerd de weg op Kies de dekking die bij jouw (elektrische) auto past met de Interpolis Autoverzekering. Standaard € 0,- eigen risico en vrije reparatiekeuze.

Dat had allerlei redenen, maar wat je met je 21ste eeuwse ogen niet snapt, is dat veel bezorgde ouders de Renault 4 juist méden vanwege zijn achterportieren. Kindersloten waren namelijk nog een vrij onbekend fenomeen. Om van veiligheids­gordels achterin of kinderzitjes nog maar te zwijgen ... Stel je voor dat er onderweg een achterportier onbedoeld openging. Dan rolde Beppie of Bertje pardoes de auto uit. Levens­gevaarlijk!

Opel Kadett als droomauto van Jan met de Pet



Naarmate meer modale gezinnen zich een auto konden veroorloven, schonken fabrikanten in hun reclame ook meer extra aandacht aan de ruimte op de achterbank en in de kofferbak. In Nederland moest de krappe Kever steeds meer terrein prijs­geven aan de Opel Kadett. De Kadett groeide in de jaren 70 dan ook tot de droomauto van Jan met de Pet, de opa van Jan Modaal. Meestal koos Jan voor een tweedeurs sedan, want de stationwagonversie. De Kadett Caravan (stationwagon), was toch meer een auto voor loodgieters en vertegenwoordigers in oranje Brabantia-broodtrommels.

“Onder aanvoering van Volvo werden grote stationwagons steeds populairder als gezinsauto. ”

Opkomst van de hatchback

Ondanks de opkomst van de moderne, ­voorwielaangedreven drie- en vijfdeurs ­hatchback, behield de conservatieve Opel Kadett lange tijd zijn favorietenrol. Hatchbacks ­oogden dan wel vlot, en met hun dwars­ geplaatste motoren hadden ze een relatief ruim inte­rieur. Maar tegen de kofferbak van de Kadett konden ze niet op.

Toch ging ook Opel eind jaren zeventig overstag en kwam het met de Kadett D. Deze eerste Opel Kadett met voorwielaandrijving was leverbaar als tweedeurs met een brievenbus-achtig achterklepje, maar ook als drie- en vijfdeurs én als Caravan. En moeiteloos bleef hij de ­nummer 1 van Nederland.

Wat is de ideale gezinsauto: hatchback, stationwagon, mpv of suv?

Na de diepe crisis van begin jaren tachtig nam de welvaart weer toe. En niet alleen het budget van de gemiddelde Nederlander was gegroeid, dat gold ook voor zijn lijf en leden. Onder aanvoering van Volvo werden daarom ook grote stationwagons steeds populairder als gezinsauto.

Opkomst van de mpv



Tot halverwege de jaren negentig, toen Renault met de Espace en de Mégane Scénic de mpv-rage ontketende. Behalve ruimte, werd multifunctionaliteit een ding: uitneembare, draaibare stoelen, vliegtuigtafeltjes en miljoenen opbergvakjes waren verplichte kost. Maar op een gegeven moment waren we de brave gezinsbusjes beu en moest iedereen aan de suv. Iets minder multifunctioneel, maar ook lekker hoog én stukken stoerder. Deze pagina's bieden voor elk wat wils. Wat is jouw favoriet?

Dacia Jogger 1.0 TCe Extreme ( 5-zits) - 2022 - 25.073 km - € 20.499

Renault-dochter Dacia bouwt al jarenlang uitzonderlijk ruime gezinsauto's. Het bekendste voorbeeld is de Dacia Logan MCV, maar ook de Dacia Lodgy bood veel kubieke meters voor zijn geld. Het jammere van die modellen is dat ze de sexappeal hebben van een overmatig behaarde senior met een korte broek en sandalen aan. Sinds een paar jaar gooit Dacia het gelukkig over een andere boeg.

Zo heeft de in 2021 gepresenteerde ­Dacia Jogger de uitstraling van een opgestoerde station­wagon met lichte suv-trekjes. Aan de binnenkant is de Jogger nog geen Audi, Mercedes of Volvo, maar de aankleding is veel minder karig dan je misschien verwacht. Maar de belangrijkste troef van de Jogger is zijn riante ruimte voor mens en ding. Deze tweedehands Dacia Jogger in ­vijfzits versie biedt minimaal 758 liter bagageruimte en een riante achterbank. Ga je regelmatig met zeven man op pad? Dan is er ook een Jogger met een volwassen derde zitrij! ­Minpunt: de Dacia Jogger is geen ster in crashtests ...

Honda Jazz 1.4 Comfort Plus - 2014 - 142.600 - € 8950

Millennials die auto's altijd de wortel van alle milieukwaad vonden, piepen vaak wel anders wanneer ze kindertjes krijgen. Geeft niks, dat heet 'volwassen worden'. Wil je een auto waar jij en je jonge gezin zonder proppen in passen? Maak dan eens een proefrit met een Honda Jazz. In Nederland was de compacte Japanner nooit vreselijk populair, maar dat had meer te maken met zijn stevige prijs en zijn seniorenlooks, dan met zijn kwaliteiten. Behalve superbetrouwbaar, is-ie ook nog eens bovengemiddeld ruim.

Dat komt doordat deze compacte hatchback eigenlijk is gebouwd als een mini-mpv. Zo slikt deze tweedehands Honda Jazz minimaal 337 liter bagage, bijna evenveel als een Volkswagen Golf 6. Ook over de hoofd- en beenruimte achterin zul je je verbazen. En dankzij de magic seats, zet je zó een (kinder)fiets of een ingeklapte box of reiswieg achterin. Zonder zwaar tilwerk of ander moeilijk gedoe. Als je je milieugeweten een beetje wilt sussen, kun je op zoek gaan naar een extra zuinige Jazz Hybrid. Alleen lever je dan wel 37 liter bagageruimte in.

Volvo V70 2.5FT Summum - R-Line aut. - 2011 - 114.430 km - € 20.945

Anno nu zet Volvo vooral in op suv's en elek­trische auto's. Je zou bijna vergeten dat het merk tot voor kort befaamd was om zijn station­wagons met roffelende vijfcilinder motoren. Als je in bent voor een ruime, ­veilige gebruikte gezinsauto kun je niet om een tweedehands Volvo V70 heen. Zelfs zeven jaar nadat-ie uit productie ging, is het nog een dijk van een auto. Met een goede uitstraling, zonder patserig te zijn.

Blief je een Volvo V70 met meer flair dan alle grijze en zwarte exemplaren bij jou in de buurt, dan is deze vuurrode jou op het lijf geschreven. De prima prestaties van de 2,5-liter vijfcilinder turbomotor sluiten aan bij de R-Line-­looks en de tweekleurige sportstoelen. Waarschuwing: ze zijn bekleed met échte runderhuid. Voor correct vegan leer van de plastickoe moet je bij nieuwe Volvo's zijn. Nadelen? Hij heeft dezelfde drinkgewoonten als zijn menselijke land­genoten wanneer ze in het buitenland zijn en z'n prijs is even pittig als gehaktballetjes met mierikswortelsaus.

Seat Tarraco 1.5 TSI Style (7-zits) - 2019 - 111.715 km - € 25.900

Vrouwen in Nederland krijgen gemiddeld 1,6 kind. Wat moet een jong gezin dan met een zevenzits auto? Nou, neem twee gestrande relaties, regel gedeelde voogdij of een aanverwant arrangement voor alle kids. Vervolgens heb je in het weekend ruimschoots voldoende kroost over de wagenvloer om een zevenzitter te vullen. Dan komt een auto als deze ­tweedehands Seat Tarraco mooi van pas.

Seat verkoopt hem als suv, maar ­stiekem is het gewoon een gezinsbusje voor mensen met mpv-schaamte. Zelfs de tekentafeltjes in de rugleuning van de voorstoelen ontbreken niet. Wie op de middelste plek van de tweede zitrij zit, zal echter luchtschetsen moeten maken of een liedje gaan fluiten, want hier is geen tafeltje aanwezig. En eigenlijk valt het zitcomfort op die plek ook tegen. Want anders dan bij échte mpv's, is het geen volwaardige stoel. En hoe rijdt-ie? Voor een pakhuis stuurt de Seat Tarraco goed, en mits je rustig aan doet, is-ie redelijk zuinig. Helaas is-ie prijzig in aanschaf.

Citroën Berlingo Multispace - 1.2 PureTech XTR - 2016 - 75.795 km - € 16.995

Rond de eeuwwisseling waren zogenaamde ludospaces een betaalbaar alternatief voor de destijds zo populaire mpv's. In feite ging het om 'verburgerlijkte' bestelbusjes, waarvan de Citroën Berlingo een van de populairste was. Nadat de CO2-uitstoot een steeds zwaarder stempel op de prijzen ging drukken, was het in Nederland snel gedaan met de populariteit van de budget-ruimtereuzen. Jammer, want wie meer waardering heeft voor functie dan voor vorm, heeft er een fijne gezinsauto aan.

Gelukkig is een gebruikte Citroën Berlingo wel redelijk betaalbaar. Dankzij de schuifdeuren aan weerszijden kun je de kids ook op krappe parkeerplekken makkelijk laten instappen. De volwaardige zitplaatsen achterin bieden ruim plaats aan drie kinderzitjes. Ga je naar het bos of de camping? Pleur gerust een bolderkar, een paar driewielers of een maxi-kinderwagen in het laadruim. Verwacht geen sportwagenprestaties, maar houd wel rekening met buren die vragen of je een binnenkort verbouwinkje kunt doen ...