Test Ford Focus, Kia Ceed en Volkswagen Golf: welke stationwagon is de beste gezinsauto?

En de beste verkopende auto uit het C-segment is ...? Nee, niet de Opel Astra. En ook niet de Volkswagen Golf. Het is de Ford Focus. Vooral als Wagon kom je 'm onderweg heel vaak tegen. En dat niet zo vreemd, als je bekend bent met zijn kwaliteiten. De Ford Focus heeft ze in meerdere vergelijkende tests in Auto Review al getoond: een beter rijdende C-segmenter is er niet. Bovendien prijst Ford zijn publiekslieveling messcherp in de markt.

Als het aan Volkswagen en Kia ligt, komt aan het succes van de Ford Focus Wagon spoedig een einde. Op basis van de Golf 8 komt Volkswagen nu met een geheel nieuw ontworpen Variant-versie. Kia heeft op zijn beurt de Ceed Sportswagon onderworpen aan een grondige update. Is de Ford Focus Wagon nog opgewassen tegen al dit geweld?

Hier verklappen we je alvast, welke stationwagon de ruimste van de drie is. De gehele vergelijkende test van de Ford Focus Wagon 1.0 EcoBoost Hybrid (155 pk), de Kia Ceed Sportswagon 1.5 T-GDI (160 pk) en de Volkswagen Golf Variant 1.5 eTSI (150 pk) staat in Auto Review nummer 6, die is na te bestellen in onze webshop.

Veel ruimte in de Ford Focus - maar hij niet de grootste

Wij hebben de Ford Focus Wagon nog nooit bekroond tot ruimste auto in zijn klasse, en dat gaan we nu ook niet doen. Je hebt zowel voorin als achterin geen enkel gebrek aan ruimte, je hoofd en benen blijven ver verwijderd van het plafond. Ook op de achterbank raakt niemand snel bekneld met lijf en leden. Ook wat betreft de kofferruimte is er geen enkele reden tot klachten. Je kunt 608 tot 1653 liter bagage meenemen, wat niemand snel met onbeantwoorde transportvragen laat zitten, maar de Focus Wagon zet ook hier geen maatstaven.

Doordat onze test-Focus voorzien is van mild hybrid-techniek, mag hij een aanhanger trekken met een maximum gewicht van 1000 kilo. Kies je voor de 150 pk sterke Focus Wagon 1.5 EcoBoost met automaat, dan kan er 1500 kilo aan de trekhaak.

De Kia Ceed Sportswagon lijkt wel een vrachtwagen

De Kia Ceed Sportswagon zul je niet direct ervaren als een krappe auto, maar de verschillen met de Ford Focus Wagon en Volkswagen Golf Variant zijn overduidelijk. Voorin en achterin hebben de passagiers minder armslag en beenruimte dan in de twee andere auto's. Maar dat maakt de Kia Ceed goed met zijn grote laadruimte. Er past maar liefst 625 tot 1694 liter achterin.

Wil je een aanhangwagen achter de Kia Ceed Sportswagon hangen, dan kun je een geremd gewicht van 1410 kilo aan de kogel van de trekhaak bevestigen. Dat is iets minder aardappels eten dan de buren op de camping die net een nieuwe Volkswagen Golf Variant hebben gekocht.





Pleinvrees? Koop geen Volkswagen Golf Variant ...

Er was een tijd dat de Volkswagen Golf Variant geen potten kon breken op het gebied van binnenruimte. Die tijd is geweest, hij zou zelfs de Skoda Octavia Combi - traditioneel het ruimtewonder in het C-segment - wel eens naar het tweede plan kunnen verwijzen. Maar dat is voer voor een andere keer. In de Golf Variant zit iedereen zeer riant; zelfs als je bijna 2 meter lang bent, moet je de bestuurdersstoel iets naar voren zetten om bij de pedalen en het stuur te komen.

Blijkbaar vindt Volkswagen het gerief van de inzittenden belangrijker dan de hoeveelheid bagage die ze mee kunnen nemen. Met een inhoud van 611 tot 1642 liter, heeft de Golf Variant zelfs de kleinste kofferbak in deze test. Al moet je 'klein' eigenlijk omschrijven als 'minst groot', want ruim is de kofferbak van de Golf Variant nog steeds. Met een trekgewicht van 1500 kilo mag de Golf de zwaarste aanhangwagen trekken.

De volledige test van de Ford Focus Wagon, Kia Ceed Sportswagon en Volkswagen Golf Variant vind je in Auto Review 6/2021.