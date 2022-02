Eerste review - Waarom de Dacia Jogger slecht is voor jouw reputatie

Wat valt er op aan de Dacia Jogger?

De Dacia Jogger is de vervanger van de Logan MCV. Dat was een goedkope en ruime stationwagon, die alles deed wat een goedkope, ruime stationwagond moest doen. Een auto voor mensen die geen hoge eisen stelden aan de uitstraling en de uitrusting van hun A-naar-B-voertuig. De nieuwe Dacia Jogger heeft een heel wat minder grijzemuizenuiterlijk dan de Logan MCV. In de koperkleurige lak van onze testauto, die is uitgevoerd in de meest complete outdoor-achtige Extreme-uitmonstering, is het zelfs een uitdagende verschijning. Hij heeft dezelfde vriendelijke neus als de Dacia Sandero, en in de achterkant menen we zelfs Volvo-elementen te herkennen. Dacia positioneert de Jogger in het C-segment, maar met een unieke eigenschap: je kunt 'm namelijk ook als zevenzitter bestellen.

Dacia is dat merk van de lage prijzen, een reputatie die ook wordt waargemaakt door de Jogger. De absolute basisuitvoering kost nog geen 20.000 euro! En zelfs voor de zevenzits Extreme ben je niet duurder uit dan 23.550 euro. Als je op zoek bent naar een ruime stationwagon voor een bescheiden prijs, dan zou de Dacia Jogger zomaar de auto van jouw keuze kunnen zijn.

Wat zijn de pluspunten van de Dacia Jogger?

De Dacia Jogger is ruim 4,5 meter lang en heeft een wielbasis van bijna 2,90 meter. Aan ruimte bestaat echt geen gebrek: zelfs op de derde zitrij kun je het als volwassen kerel van 1,95 meter gerust even volhouden. Maar liever zit je natuurlijk achter het stuur - althans, wij wel. En ook daar valt op hoeveel armslag en hoofdruimte de Jogger de bieden heeft. Wat ook opvalt, is de eenvoudige bediening. Inmiddels zijn tal van functies opgenomen in het centrale beeldscherm, maar de bediening is eenvoudig en roept geen vragen op. Zo is de regeling van de temperatuur eveneens zonder gedoe: met duidelijke draaiknoppen.

Eenvoud vind je ook terug in de prijslijst: de Dacia Jogger is in slechts twee motorvarianten leverbaar. De TCe 100 Bi-Fuel rijdt op LPG, de TCe 110 op benzine. Het laatste getal staat voor het motorvermogen dat de driecilinder turbomotor levert. Het eenliter blokje roffelt er lekker op los, levert bij lage toeren al lekker veel koppel en treedt met zijn geluidsproductie nooit al teveel op de voorgrond. Een handgeschakelde zesversnellingsbak is standaard.



Wat zijn de minpunten van de Dacia Jogger?

De Dacia Jogger is een goedkope auto, en dat merk je in tal van opzichten. Er is bezuinigd op de materialen van het interieur. Het onderstel mist beschaving. De besturing is doods. De stoelen zitten plat. Maar is dat zo'n ramp? Nee hoor, want de bouwkwaliteit van de Jogger is gewoon dik in orde. Even voor het juiste perspectief: de goedkoopste Ford Focus Wagon met 100 pk, is 6000 euro duurder! Moeten we het spellen? Zes-dui-zend euro duur-der!

Dat Dacia met uitzondering van de elektrische Spring niet doet aan elektrificering van zijn modellen, is een punt dat het Roemeense merk zo langzamerhand wél aangerekend mag worden. Wanneer komt de Jogger met mild hybrid-systeem, Dacia?

Wanneer komt de Dacia Jogger, en wat gaat-ie kosten?

In maart verschijnt de Dacia Jogger bij de dealers. Zoals gezegd: hij is er al voor minder dan 20.000 euro. Om precies te zijn, kost de Jogger TCe 100 Bi-Fuel Essential met vijf zitplaatsen 19.150 euro. Wil je de basisversie, maar dan met de 110 pk benzinemotor, dan ben je 500 euro duurder uit. Voor de derde zitrij rekent Dacia een meerprijs van 1000 euro. Na de Essential volgt de Comfort, voor 1100 euro extra. En wil je de Extreme, dan betaal je nog eens 1000 euro extra. De prijs van de zevenzits Jogger 110 TCe Extreme noemden we hierboven al: 23.550 euro.

Wat vind ikzelf van de Dacia Jogger?

Ik ben een autoliefhebber, maar kan de kopers van de Dacia Jogger wel snappen. Want in feite is er heel weinig mis met de auto. Zeker als je het gebodene afzet tegen de gevraagde prijs, scoort hij uitstekend. De Jogger is groot, ruim en messcherp geprijsd. En voor heel veel automobilisten is dat genoeg. Die zijn helemaal niet bezig met imago of uitstraling, of wat de buren van hun auto vinden. Deze mensen willen gewoon een betrouwbaar en betaalbaar vervoermiddel waarmee ze van A naar B komen. Meer niet. En dat is precies wat de Dacia Jogger is. Een verstandige keuze.