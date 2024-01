Bestverkochte auto's België 2023: dit budgetmerk was mateloos populair

Nieuws

We verklappen het meteen: de bestverkochte auto van 2023 in België is de BMW X1. Maar dat is niet het meest opvallende aan de kooplust van onze zuiderburen. Belgen zijn zuiniger dan wij denken.

Het had een haar gescheeld of Nederland en België hadden dezelfde nummer 1 gehad. Maar de Tesla Model Y (onze nummer 1) staat in België tweede, met een minimale achterstand van 42 registraties op de BMW X1. Die bezet in Nederland slechts de 86e plek.



België is onderverdeeld in drie gewesten: Vlaanderen, Wallonië en Brussel. Als we alleen naar het Vlaamse bestsellerlijstje kijken, zien we een lijst met vrij dure modellen. In de top 5 staan naast de BMW X1 en Tesla Model Y ook de Volvo XC40 (Nederland: 4e plek), Audi Q3 (Nederland: 112e) en Mini Cooper (Nederland: 27e).



Walen kopen massaal een Dacia

Maar in Wallonië is de top 5 totaal anders en lijkt de liefde voor Dacia in het leidingwater te zitten. De Walen kochten in 2023 vooral een Dacia Sandero (eerste plaats) of Duster (tweede). Derde werd de Toyota Yaris en de Citroën C3 behaalde de vierde plaats. Waarna de Dacia Jogger de top 5 compleet maakt. Drie van de vijf bestsellers zijn in Wallonië dus Dacia’s. In het gewest Brussel was de Citroën C3 de meest verkochte auto.



Je zou verwachten dat de zuinige Hollanders ook graag bij Dacia shoppen, maar het budgetmerk is bij ons juist helemaal niet zo populair. Pas op de 51e plek komen we Dacia Sandero tegen, terwijl de Jogger 61e staat en de Duster het zelfs moet doen met een plek in de kelder (116e)! Daar gaan de vooroordelen ...



Bestverkochte auto België 2023

BMW X1 (11.531 registraties) Tesla Model Y (11.489 registraties) Dacia Sandero (10.456 exemplaren)

Bestverkochte auto Nederland 2023

Tesla Model Y (13.758 registraties) Kia Picanto (10.530 registraties) Peugeot 208 (9.007 registraties)

Overigens verdienen de cijfers verdere nuancering. De populaire grote auto’s werden in Vlaanderen vooral zakelijk gereden. Het voorkeurslijstje van de Belgische particulieren (Vlamingen, Walen en Brusselaars samen) is veel bescheidener en neigt meer naar de Waalse top 5. De Dacia Sandero staat ook in deze lijst bovenaan, gevolgd door de Toyota Yaris, Dacia Duster, Citroën C3 en Dacia Jogger. De bestverkochte auto onder particulieren in Nederland is de Kia Picanto.



Bestverkochte elektrische auto België 2023

Bij de elektrische bestsellers zijn er ook verschillen tussen Nederland en België. De nummer 1 is in beide landen de Tesla Model Y. Daarachter volgen in België de Audi Q4 e-tron en de Volkswagen ID.4. Bij ons is de in België gebouwde Volvo XC40 de 1-na-populairste elektrische auto, gevolgd door de Peugeot e-208.

Tesla Model Y (11.489 registraties) Audi Q4 e-tron (5.623 registraties) Volkswagen ID.4 (5.482 registraties)



Bestverkochte elektrische auto Nederland 2023