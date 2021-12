Dacia zegt dat de volledig elektrisch aangedreven Spring Electric een topsnelheid heeft van 125 km/h. Echt geschikt voor de snelweg is de kleine EV dan ook niet. We portretteren de goedkoopste elektrische auto (vanaf 18.550 euro) binnenkort uitgebreid in de papieren Auto Review.

Met zijn topsnelheid van 125 km/h weet de Spring zich bovendien niet te kwalificeren voor onze actieradiustest bij 130 km/h. Toch hebben we ons eraan gewaagd, met een baksteen op het stroompedaal en het mes tussen de tanden. Wat is zijn actieradius dan op topsnelheid?

De testomstandigheden zijn de Dacia Spring redelijk gunstig gezind: het is een milde decemberavond, met de temperatuurmeter op 8 graden boven nul. Vanuit het noordwesten waait er een zacht briesje met windkracht 2 om de smalle, hoge carrosserie van de Dacia. De 27,4 kWh grote accu is vol, de Eco-stand van de Spring laten we ongemoeid, de handmatig bediende airco staat aan. De snelweg is van ons! Gaan we de WLTP-range van 230 kilometer halen?

Dacia Spring: actieradius bij 100 km/h

De Dacia Spring Electric heeft geen cruisecontrol, maar een limiter. Die zetten we met de knopjes op het stuur op 100 km/h, zodat de Spring geen kilometer harder gaat - tenzij je helemaal onderin door het 'dode' punt trapt, zodat je wat sneller kunt inhalen. Voor deze actieradiustest is 100 de limiet, dus daar houden we ons strikt aan.

We rijden de testroute in twee richtingen, en middelen de genoteerde verbruikswaarden. We komen uit op een gemiddeld stroomverbruik van 15,8 kWh/100 km. Daarmee is de Dacia Spring geen zuinigheidswonder. Bij dit stroomverbruik is met 100 km/h een actieradius van 173 kilometer uit de kleine 27,4 kWh-accu te peuteren.

Dacia Spring: actieradius bij 130 km/h

De Dacia Spring haalt de 130 km/h niet, zegt Dacia. Maar na een lange aanloop en het rechter pedaal diep in het tapijt getrapt, krijgen wij tóch 130 km/h op de digitale snelheidsmeter. De boordcomputer gaat weer op nul. De meting is begonnen.

Opnieuw dezelfde testroute: eerst met rugwind, terug met windkracht 2 vol op het neusje van de Spring. De elektromotor moet zijn volledige 45 pk inzetten om de snelheid erin te houden. Hard werk, maar het gemiddelde stroomverbruik blijft alleszins binnen de perken: 24,0 kWh/100 km. Volgas weet de Dacia Spring een actieradius van 114 kilometer te bereiken. Dat is meer dan verwacht.

Conclusie



De natuurlijke leefomgeving van de Dacia Spring Electric is de stad. Mocht je genoodzaakt zijn een keer een lange snelwegrit te maken, bereid je je dan voor op vele tussenstops om de kleine accu onderweg weer op te laden. De Dacia Spring moet hard werken om op de snelweg met het verkeer mee te komen; 130 km/h op de klok is wel degelijk mogelijk, maar alleen als je het rechter pedaal constant gevloerd houdt. Volgas kom je met de Dacia Spring echter verder op een volle accu dan met de Honda e of de Mazda MX-30.