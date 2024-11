Toen deze Mercedes onthuld werd, schitterde de ster van het merk nog volop

Nieuws

De ster van Mercedes heeft een ietwat doffe glans gekregen. De vraag naar de nieuwe Mercedes S-klasse valt tegen en als vanouds is dit het model dat voor de meeste schittering zorgt. In 1984 was er nog niets aan de hand en introduceerde Mercedes zelfs een van zijn beste auto's ooit.

Een Mercedes-techneut fluisterde ons ooit toe dat Mercedes in de jaren 80 zijn beste auto's ooit bouwde. Zoals de hierboven afgebeelde Mercedes E-klasse W124. In die tijd bezuinigde Das Haus nog niet op productie- en materiaalkosten, zoals later, en elektronicaproblemen waren nog een ver-van-mijn-bedshow.

De Mercedes W124 voelde aan alsof-ie voor de eeuwigheid gebouwd was. De kwaliteit was boven elke twijfel verheven, de techniek nog betrouwbaarder dan de grootste kluis van de Deutsche Bank en het comfort was ongeëvenaard. Vandaar dat elke taxichauffeur er een had, exemplaren met tonnen op de teller waren geen uitzondering.

Als W124-rijder werd je vanwege dat taxi-imago wel eens gepest (heb jij geen taxibordje op het dak?), maar dat boeide de eigenaar niet. Deze Mercedes was een powersedan, vooral als 326 pk sterke 500E met V8 die met Porsche werd ontwikkeld en ook hier van de band liep. Dit model herkende je aan de dikker aangezette wielkasten. Er waren ook lichter gemotoriseerde versies en er volgden nog een stationwagon, een bloedmooie coupé en een 4-zits cabriolet.

Hoe anders staan de zaken er anno 2024 voor. Mercedes verkoopt minder S-klasses en EQS-en dan gehoopt en zag zich genoodzaakt om de fabrieksmedewerkers aan de lopende band ander werk te geven. Wellicht kunnen ze de ster van Mercedes weer een beetje oppoetsen?

Auto's uit het jaar 1984

Behalve de Mercedes W124 verschenen in 1984 nog meer geweldige automodellen. We lichten er vier uit:



1: Lancia Thema

Dat automerken met elkaar het bed induiken, is niet iets van de laatste jaren. De eerste Lancia Thema stond op hetzelfde Tipo Quattro-platform als de Fiat Croma, de Saab 9000 en de Alfa Romeo 164. Dat was bedacht om de kosten van het ontwikkelen van een auto in de hogere middenklasse te delen. De Thema kwam als eerste op de markt. Het vrij vierkante three box-design was bedacht door Italdesign van Giorgetto Giugiaro, de man die ook de eerste Delta tekende.

De later verschenen stationwagen (SW) was dan weer van de hand van zijn concurrent Pininfarina en werd hier ook gebouwd. Slechts één SW kreeg de achtcilinder met 32 kleppen van de Ferrari 308 onder de motorkap en die was bedoeld voor Fiat-baas Agnelli. De Thema sedan kom je vaker tegen met het donorhart van Ferrari. De motor leverde 215 pk en gaf de Thema 8.32 een topsnelheid van 240 km/h. Eyecatchers waren de uitklapbare achterspoiler en het prachtig met hout en leer versierde dashboard.

2: Alfa 90

De Alfa Romeo Noventa vulde het gat tussen de grotere Alfa 6 en de nieuwe Giulietta. Het vrij zakelijke design was van Bertone en de sedan stond op het platform van de Alfetta, inclusief de achteraan geplaatste versnellingsbak en koppeling (transaxle). Dat zorgde volgens Alfa voor een ideale gewichtsverdeling en daarmee aansprekende rijeigenschappen. Dat klopte, maar eerlijk is eerlijk: het geld klotste in die tijd bij Alfa niet tegen de plinten en dus moest er bespaard worden.

Achterop vallen de doorgetrokken achterlichten en de nogal groot uitgevallen kentekenplaathouder op. Het interieur was al net zo vierkant vormgegeven als de buitenkant. Eigenaardig was de handrem die de vorm had van de gashendel van een vliegtuig. Ook de latere Alfa 75 kreeg hem. Nog opvallender was dat aan de rechterkant van het dashboard een attachékoffertje past dat apart kon worden bijgekocht. Hightech waren de digitale en schuin oplopende snelheidsmeter en toerenteller van de duurdere uitvoeringen.

3: Renault Espace

Wie niet waagt, wie niet wint. Waar Peugeot het lef niet had om met Matra in zee te gaan voor de productie van de eerste Europese Multi Purpose Vehicle (MPV), hapte Renault wel toe. Het resultaat was de Espace, een van de eerste MPV's in de wereld. Peugeot dacht dat niemand een dergelijke auto zou willen. Renault stiekem ook, maar ach, als Matra hem bouwt, houden we de kosten wel in de hand, was de gedachte. Maar de Espace bleek een schot in de roos.

Op een gegeven moment moest de fabriek van Renault-Alpine in Dieppe bijspringen om aan de vraag te kunnen voldoen. Het was dan ook een verdraaid handig ding. Hij had zeven stoelen, waarvan de twee voorste 180 graden gedraaid konden worden zodat je kon babbelen met de passagiers terwijl je ze recht in de ogen keek. En de overige stoelen konden worden verwijderd, waarna je een gigantische bagageruimte overhield. Het roestspook kreeg geen vat op de kunststof carrosserie en het vele glas zorgde voor een licht en ruimtelijk gevoel. De Espace bestaat nog steeds, maar is als SUV een stuk minder vernieuwend.

4: Ferrari Testarossa

Welke tiener met gierende testosteron door zijn lijf had nou geen poster van de Ferrari Testarossa boven zijn bed hangen? Al was het alleen maar omdat acteur Don Johnson in de hitserie Miami Vice er een had. Een witte weliswaar, maar de juiste kleur moet natuurlijk Rosso Corsa zijn. Al vinden we geel ook wel stoer. Wie geen televisie keek, maar achter zijn Commodore 64 zat, kon een cabrioletversie van de Testarossa voorbij zien komen in de populaire videogame Out Run. Officieel is er echter maar één roadster gemaakt, voor Fiat-opperhoofd Agnelli.

De naam Testarossa is Italiaans voor 'rood hoofd' en verwees naar het vuurrode kleppendeksel van de V12 met 390 pk. De topsnelheid bedroeg 290 km/h. De Testarossa was getekend door de Italiaanse grootmeester Pininfarina. Meest opvallend waren de grote koelsluiven aan de zijkant en de superbrede kont met zwart rooster voor de achterlichten. De neerwaartse druk was zo goed dat de Testarossa geen opzichtige spoilers nodig had. Hij groeide uit tot een jaren 80-icoon en werd bijna 10.000 keer geproduceerd, een enorm aantal voor Ferrari.