De Renault Espace (2023) is gloednieuw en heeft een gedaanteverwisseling ondergaan van MPV naar SUV. De Seat Tarraco is aan zijn laatste levensfase begonnen en krijgt geen opvolger. Sterker nog, misschien verdwijnt Seat wel van de personenautomarkt. Nieuw tegen oud, Renault Espace tegen Seat Tarraco. Wie wint?



Renault Espace met zeven zitplaatsen

Bij de exterieurafmetingen waren de ontwerpers van de Renault Espace en Seat Tarraco het eens. beide SUV's zijn rond de 4,70 meter lang en 1,84 meter breed. Bij Renault hoef je niets extra's te betalen als je zeven zitplaatsen wilt. Toch lijkt de Espace niet op aarde om het zijn passagiers zo gerieflijk mogelijk te maken. Het glazen dak kost weliswaar nauwelijks hoofdruimte, maar de dakstijlen buigen zover naar binnen dat je hoofd alsnog geslachtofferd wordt. Ook de middentunnel is hoger en breder dan die van de Seat.



Elke week een gratis test in je inbox? Dan is onze nieuwsbrief onmisbaar!



Aanmelden Ontvang wekelijks het laatste autonieuws, de beste tests en af en toe een aanbieding.

Daar staat tegenover dat de opbergruimte voor je mobiele telefoon geen gelijke kent: die is verschuifbaar en draadloosladen is mogelijk. Onder het vak is ruimte voor twee bekers en wat prullaria. Jammer dat de interieurbreedte in de Espace tegenvalt. Je zit goed, maar krijgt niet zo'n ruimtelijk gevoel als in de Tarraco. Voor de bagageruimte gaat iets dergelijks op: er de inhoud is groot genoeg, maar de hoge tildrempel en de relatief kleine opening van de klep zorgen toch voor minpunten.

Tip Goed verzekerd de weg op Kies de dekking die bij jouw (elektrische) auto past met de Interpolis Autoverzekering. Standaard € 0,- eigen risico en vrije reparatiekeuze.

Tarraco minder ruim dan Alhambra



De Seat Tarraco verloochent zijn Volkswagen-genen niet en is een door en door praktische auto. De dakstijlen staan bijna rechtop, de middentunnel is bescheiden van omvang en de interieurbreedte is, eh, breed. Maar alsof de ontwerpers alles expres anders wilden doen dan hun Franse collega's, is het glazen dak hier juist wel wat te groot uitgevallen, waardoor je duidelijk minder hoofdruimte hebt.



Onze testauto heeft maar vijf zitplaatsen, maar zeven is ook mogelijk tegen meerprijs. Zonder die extra stoelen beschik je over een grote bagageruimte. Maar daar heb je niet zoveel aan, want het maximale laadvermogen ligt met 513 kilo veel lager dan dat van de Espace (606 kilo). Toch is de Seat Tarraco al met al net wat beter, vooral met zijn betere afwerking scoort hij meer punten. We besluiten met een standje voor beide merken, want de oude Seat Alhambra en de meeste eerdere Espace-generaties waren veel ruimer dan hun moderne opvolgers.



Comfort: hybride aandrijflijn Espace is ingewikkeld

Dat Fransen een reputatie hebben op comfortgebied, merk je op de tweede zitrij van de Renault Espace. Optioneel kun je kiezen voor extra zachte kussens voor de hoofdsteunen. Daardoor doet zich de merkwaardige situatie voor dat je daar het beste zit. Helemaal achterin kun je alleen kinderen kwijt en voorin bieden de stoelen te weinig instelmogelijkheden.



De vering en demping van de Espace zijn zacht, maar de afstemming is niet evenwichtig. De carrosserie is permanent in beweging en komt pas laat tot rust als je bijvoorbeeld een drempel hebt overmeesterd. Met volle bepakking is de achteras minder onrustig. Bij het geluidsniveau doet zich iets merkwaardigs voor. De meetapparatuur laat uitstekende waarden zien, maar subjectief gaat de overgang van elektrisch naar benzine in de ingewikkelde hybride aandrijflijn niet soepel en met veel bijgeluiden gepaard.

Seat Tarraco 1.5 TSI DSG zonder elektromotor

De Seat Tarraco heeft geen elektromotor, maar de viercilinder turbomotor moet op toeren komen voor enige levenslust. Het motorgeluid treedt daarbij gevoelsmatig minder op de voorgrond dan bij de Espace, omdat er niet van aandrijflijn gewisseld hoeft te worden. De instelmogelijkheden van de adaptieve dempers zorgen niet voor enorme verschillen in het veerkarakter, maar net voldoende om de auto iets soepeler of steviger te laten aanvoelen. Ook in de comfortstand is de afstemming stevig, maar harmonieus.

Je leest de volledige vergelijkende test in Auto Review 12. Je koopt het magazine in de supermarkt, de boekhandel of in onze webshop. Ook leuk als kerstcadeau!