De vraag naar de peperdure Mercedes S-klasse valt vies tegen en dat heeft nare gevolgen

De huidige generatie Mercedes S-klasse is nog maar twee jaar op de markt. Toch valt de vraag naar de Duitse topsedan nu al tegen. En dus grijpt Mercedes in. En hard ook.

De Mercedes S-klasse is al decennialang het neusje van de zalm binnen het inmiddels enorme modellenaanbod van Mercedes. Maar de ster glanst minder fel dan voorheen. En dat gaan vooral de medewerkers van de Mercedes-fabriek merken in Sindelfingen, nabij Stuttgart. Daar wordt de S-klasse gebouwd.

Factory 56, zoals de fabriek officieel heet, werd in coronajaar 2020 geopend, na een investering van 730 miljoen euro, een bedrag dat uiteindelijk moet oplopen tot een gigantische 2,1 miljard euro. De efficiëntie werd met 25 procent verhoogd in vergelijking tot de eerdere productielijn van de Mercedes S-klasse.

Dat geld had Mercedes zich kunnen besparen, want een woordvoerder van Mercedes laat Automotive News Europe weten dat binnenkort een van de twee ploegendiensten geschrapt wordt. De reden laat zich raden: de vraag naar de Mercedes S-klasse loopt terug. En dat betekent dat een deel van de bijna 1500 fabrieksmedewerkers ergens anders in de fabriek aan het werk gezet moeten worden.

Extra zuur voor de fabrieksmedewerkers is dat ze dit te horen hebben gekregen nog voordat hun vakantie (de maand augustus) erop zit. Het is niet bekend welke taak Mercedes voor hen bedacht heeft, maar het zal in ieder geval niet langs de productielijn zijn. Misschien moeten ze groen schoffelen op het enorme fabrieksterrein.

Verkopen S-klasse en EQS onderuit

Misschien dat de fabrieksmedewerkers juist opgelucht ademhalen, want de laatste maanden hadden ze maar weinig te doen. In het tweede kwartaal van 2024 werden veel minder S-klasses verkocht dan in dezelfde periode een jaar ervoor. En ook de verkopen van de Mercedes EQS, de Mercedes EQS SUV en de Mercedes GLS, die ook in Sindelfingen gebouwd worden, vallen vies tegen. In totaal gaat het om een daling van bijna 25 procent (33.400 versus 44.200 stuks).

Extra vervelend voor Mercedes is dat juist op deze peperdure modellen een hoge winstmarge zit. De overall winstmarge van het prestigieuze merk daalde in het tweede kwartaal van 2024 dan ook van 13,5 naar 10,2 procent. Aan de S-klasse zelf ligt het niet, in een vergelijkingstest met eeuwige rivaal BMW 7-serie en de Porsche Panamera wint de Mercedes met twee vingers in de neus.