Mercedes troeft Tesla af en mag als eerste in Europa autonoom rijden

Nieuws

Bij Tesla staat al jaren ‘Full Self-Driving’ op de prijslijst, maar daadwerkelijk zelf rijden doen de auto’s mede door de strenge wetgeving in Europese landen nog niet. Het zal de Amerikanen dan ook pijn doen dat Mercedes wél toestemming krijgt voor zelfrijdende auto's op de openbare weg.

Mercedes heeft in Duitsland toestemming gekregen om zijn Drive Pilot-systeem in te zetten in het verkeer. Eerder kreeg het merk al permissie om de techniek te gebruiken in Californië en Nevada, maar nu zijn ze de eerste autoproducent die in Europa met een zelfrijdende auto mag rijden.

S-Klasse en EQS

Mercedes-modellen die deze techniek aan boord hebben kunnen volledig autonoom rijden tot level 3 (waarover later meer). Voorlopig is Drive Pilot enkel beschikbaar op de Mercedes S-Klasse en de Mercedes EQS. De optie was al leverbaar op de twee luxe sedans, maar vanaf het voorjaar van 2025 kunnen kopers van de auto’s daadwerkelijk gebruikmaken van het systeem dat ze hebben aangekruist.

Voorwaarden autonoom rijden

De Kraftfahrt-Bundesamt KBA - de Duitse equivalent van de RDW - heeft goedkeuring gegeven aan het verzoek van Mercedes, maar heeft hier wel enkele voorwaarden aan verbonden. Zo mogen de zelfrijdende Mercedessen maximaal 95 km/h rijden, en is Drive Pilot enkel toegestaan op de Autobahn.

Level 3 autonoom rijden

Hiermee is Mercedes het eerste merk met een systeem waar bestuurders tijdens het rijden de krant kunnen lezen of hun favoriete serie kunnen bingen. Het gaat namelijk om autonoom rijden op level 3. Daarmee gaat het weer wat verder dan het BlueCruise-systeem van Ford dat we onlangs testten.

Level 3 wordt ook wel eyes-off genoemd. Het is dus geoorloofd voor de bestuurder om zich niet op het rijden te focussen, al moet hij/zij wel altijd stand-by staan en de controle over de auto kunnen overnemen bij een onverwachte of complexe situatie.



Mercedes Drive Pilot

Reageert de bestuurder van de S-Klasse of EQS niet op het seintje van de auto om de controle over te nemen, dan stopt de auto automatisch en worden de alarmlichten ingeschakeld. Het Drive Pilot systeem van Mercedes omvat meer dan 35 camera’s, radars, ultrasoon-sensoren en ook LiDAR. Door deze hardware te combineren met gedetailleerde digitale kaarten weet de Mercedes tot op de centimeter nauwkeurig waar hij precies rijdt. Zo blijft hij precies in het midden van de rijstrook.

Scherpe ambities

Hoewel dit een grote stap is voor Mercedes, heeft het merk grotere ambities op het gebied van autonoom rijden. Aan het einde van dit decennium wil het merk ervoor zorgen dat je zonder handen kunt rijden tot een snelheid van 130 km/h. Daar lacht Elon Musk dan weer hard om, want Tesla's kunnen nu al tot 140 km/h zelfstandig rijden ... als ze toestemming krijgen.