Dit merk bouwt EV’s met 960 km range, maar vindt 300 km perfect - snap jij het nog?

Nieuws

Lucid staat in de EV-wereld bekend als de absolute actieradiuskoning. Toch geeft de CEO van het merk aan dat elektrische auto’s met een range van 300 kilometer de toekomst hebben. Hoe zit dat?

Deze uitspraak deed Lucid-baas Peter Rawlinson in gesprek met InsideEVs. De topman gaf aan dat het ‘best waarschijnlijk’ is dat Lucid zelf ook een auto gaat ontwikkelen met een maximale actieradius van om en nabij 290 kilometer: “Dat is absoluut de toekomst”, zo geeft Rawlinson aan.

Je ontvangt wekelijks al het interessante autonieuws als je je inschrijft voor onze gratis nieuwsbrief!

Aanmelden Ontvang wekelijks het laatste autonieuws, de beste tests en af en toe een aanbieding.

Lucid Air actieradius

Dat is opvallend, aangezien Lucid juist bekendstaat als een producent van EV’s met een bovengemiddeld grote actieradius. Sterker nog, geen ander merk bereikt de actieradiuscijfers die de Amerikaanse fabrikant laat noteren. Dat begon in 2021, toen het merk de Lucid Air op de markt bracht. Destijds had de sedan een actieradius van 835 kilometer, ondertussen is dat na technische aanpassingen en een grotere batterij zelfs gestegen tot 960 kilometer.

De Lucid Air bewees zich ook in onze actieradiustest. De EV voert de ranglijst zelfs al een hele tijd aan. En dan reden we niet eens met de uitvoering met de grootste actieradius: ‘onze’ Lucid Air Touring met een WLTP-range van 725 kilometer kwam tot een score van 629 kilometer. Dat is 90 kilometer meer dan de runner-up, de Mercedes-Benz EQS (bekijk de lijst hieronder).

Voor het overgrote deel genoeg

Het is dus bijzonder dat Rawlinson deze uitspraak doet, terwijl alle automerken - waaronder zijn eigen merk - juist mikken op een steeds grotere actieradius. Volgens de topman zullen veel mensen zich in de toekomst realiseren dat ze al die range helemaal niet nodig hebben. Daarmee doelt Rawlinson vooral op mensen die in de stad wonen.

Rawlinson lijkt een punt te hebben. Kijk bijvoorbeeld maar naar Nederlanders: volgens cijfers van het CBS rijdt de gemiddelde volwassen Nederlander om en nabij 17 kilometer per dag. Natuurlijk zijn er ook mensen die (veel) meer kilometers maken, maar een groot deel van de bevolking zou genoeg hebben aan een auto met 300 kilometer actieradius. Rawlinson gelooft dat kopers tegen 2030 een dergelijke actieradius acceptabel zullen vinden.

Daarbij komt dat bestuurders volgens Rawlinson het steeds meer zullen aanleren om elke keer als ze parkeren hun auto bij te laden, zodra de oplaadinfrastructuur dit toelaat. Wanneer dit kan, hebben zij dus geen honderden kilometers extra bereik als buffer meer nodig.

Kosten besparen

De reden waarom de CEO van Lucid toekomst ziet in EV’s met een beperkte actieradius, laat zich raden. Door het gebruik van kleinere batterijen kunnen automerken veel geld besparen, zodat EV’s goedkoper kunnen worden en dus binnen het bereik komen van grotere kopersgroepen.

Volgens Rawlinson zou een compacte Lucid door zijn hoge efficiëntie al genoeg hebben aan een accupakket van 30 kWh om een actieradius van ongeveer 300 kilometer te realiseren. Daarbij komt dat de prijs van LFP-batterijen flink is gedaald de afgelopen tijd. “In dat geval kunnen we een accupakket voor 2500 of zelfs 2000 dollar maken, in plaats van de 20.000 of 25.000 dollar die het nu kost”, geeft de Lucid-CEO aan. “Zo zorgen we voor een massale adoptie van de EV om de mensheid te redden.”