Lucid Air review: geef deze Amerikaanse outsider een kans

Tests

Je kijkt naar de Lucid Air: een elektrische sedan die je nog nooit hebt gezien, van een merk waar je nog nooit van hebt gehoord. Dit Amerikaans automerk komt met ideeën die wij waarderen.

Wat is opvallend aan de Lucid Air?

Je hebt een boel bekijks met de Lucid Air. Op de snelweg worden we ongegeneerd gefotografeerd en in de stad wordt ons verzocht het raam omlaag te draaien en uitleg te verschaffen. Want iedereen ziet zelf wel dat de auto laag, breed en futuristisch is, maar niemand kent het merk Lucid.

Lucid Motors is een Amerikaans automerk dat in 2007 werd opgericht. De huidige CEO werkte als toptechneut aan de Tesla Model S en ontwikkelde de eerste auto van Lucid, de Air. De elektrische sedan waarmee wij onderweg zijn. In het afgelopen jaar klopte Aston Martin aan om elektromotoren en batterijsystemen in te kopen, onthulde Lucid een elektrische suv genaamd Gravity, maar wilde het met de verkoopaantallen van de Air niet zo vlotten.

Wat Lucid naar eigen zeggen bijzonder maakt, is hun technologie. De elektromotor, transmissie en omvormer worden in eigen beheer ontwikkeld. Met als gevolg dat elk getal in de brochure indrukwekkend is. Lucid pocht met maximaal 839 kilometer range, tot 831 pk vermogen en een laadsnelheid van 250 kW. Maar daar is de prijs ook naar: variërend van 88.000 tot 132.000 euro.

Ze kicken ook op ruimte bij Lucid. Want niet alleen biedt de Air bijna net zoveel beenruimte als een BMW 7-serie, hij heeft ook een gigantische frunk van 283 liter. De bak is zo diep, dat het voelt alsof je het laadsnoer uit de kelder pakt. De achterklep is ook lekker eigenaardig: hij opent over de gehele breedte van de auto. En doordat de bak meer breed is dan diep, pak je makkelijker de juiste tas. Dat is tenminste onze ervaring.

Wat is goed aan de Lucid Air?

Laat het andere automerken maar niet horen, maar wij vinden elektrische sedans allemaal op elkaar lijken. Platgeslagen druppelvormen op vier wielen. Op de een of andere manier is het de ontwerpers van Lucid gelukt om een interessante variatie op het thema te bedenken. Iets aan de verhoudingen, de lijnen en de glimmende versiersels zorgt ervoor dat de sedan prettig op het netvlies ligt.

Het opgeruimde interieur is eveneens naar onze smaak. De vele beeldschermen schrikken niet af. Het gebogen scherm bovenop oogt chic en doet denken aan dat van de Porsche Taycan. De digitale knoppen van de verlichting en de ruitenwissers staan links van het stuur altijd in beeld, zodat je nooit hoeft te zoeken. Het rechthoekige scherm in het midden gebruik je het meest. De iconen zijn groot en de menustructuur is logisch. Als je goed kijkt, zie je fysieke knoppen voor de temperatuur en het volume van de radio.

Nog even over de beenruimte achterin: de voetenbakken van onze testauto zijn behoorlijk diep en dat is te danken aan de batterij van 92 kWh. Zou je een nog grotere batterij bestellen, dan komt de vloer hier iets omhoog. Fijn dat Lucid dat onderscheid maakt en niet alle klanten met een te hoge vloer opzadelt.

Geef een elektrische auto twee potige elektromotoren en hij heeft meteen een miljoenmiljard pk’s. In het geval van onze Lucid Air Touring gaat het om 629 pk en 1200 Nm. Hij fluit in 3,6 seconden naar de honderd. En dat brengt ons bij vraag 3 …

Wat kan beter aan de Lucid Air?

De Lucid Air fluit en zoemt. Met andere woorden: je hoort de aandrijflijn. En dat maakt de Lucid rumoeriger dan je zou verwachten van een auto in deze prijsklasse. Zelfs bij 100 km/h kan het gezoem van de elektromotoren zich niet verstoppen in het geruis van de wind en de banden.

Ook biedt de Air niet het weldadige veercomfort van een BMW i5 of een Mercedes EQE. Begrijp ons niet verkeerd: de auto ligt stevig op de weg, de rechtuitstabiliteit is goed en de besturing voelt prettig aan, dus we rijden er voor ons plezier in. Maar de set-up van het onderstel kan beter.

Tip Goed verzekerd de weg op Kies de dekking die bij jouw (elektrische) auto past met de Interpolis Autoverzekering. Standaard € 0,- eigen risico en vrije reparatiekeuze. Bekijk nu

De Lucid Air heeft twee regeneratiestanden (normaal en krachtig) en beide vertragen tot stilstand (one pedal drive). Ook plant hij laadstops op de route in. Maar dat is niet genoeg, wij willen méér EV-features. Tesla’s vertellen je precies welke invloed het weer heeft op je actieradius en in Kia’s en Hyundai’s zie je hoe weinig energie stoelverwarming eigenlijk kost. Het menu van de Air zou ons ook een kijkje achter de EV-schermen moeten geven. Wij vinden dat leuk en je zou denken dat de techneuten bij Lucid daar zelf ook op kicken.



Wat moet je weten over de prijs van de Lucid Air?

Hoewel onze testauto Duitse kentekenplaten heeft, kun je de Lucid Air gewoon kopen in Nederland. De Lucid Studio in Hilversum is een showroom ingericht met kasten gemaakt van Volvo-hout en informatieborden geschreven in Mercedes-lettertype. Grote foto’s van Californië benadrukken de afkomst van het merk. Voor onderhoud kun je behalve in Hilversum ook terecht in Tilburg.

Elke week een autotest lezen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief!

Aanmelden Ontvang wekelijks het laatste autonieuws, de beste tests en af en toe een aanbieding.

De Lucid Air is leverbaar in drie uitvoeringen: Pure (88.000 euro), Touring (102.000 euro) en Grand Touring (132.000). En dit is na een forse prijsverlaging; een paar maanden geleden waren ze nog circa 30 mille duurder. Onze testauto is de middelste versie.

Wat vind ikzelf van de Lucid Air?

Stel, je bent Lucid. Hoe krijg je iemand zover om pak 'm beet 100.000 euro uit te geven aan een elektrische auto van een merk dat niemand kent? Dat is een bijna onmogelijke opgave, want autokopers met zoveel geld gaan naar de Mercedes- of BMW-dealer. Is het niet vanwege de reputatie, de kwaliteit of de garantie, dan is het wel voor het landelijke dealernetwerk

Maar als je Lucid bent, hoef je maar een paar eigenwijze ‘kruimels’ te verleiden. Mensen die bereid zijn te ervaren wat wij hebben ervaren: de Air is een mooie en aparte auto om te zien, met een prettige bediening en veel ruimte. De giga frunk en de gekke achterklep blijven je sowieso bij. En dankzij de focus op techniek en efficiëntie, rijd je in een auto die in 3,6 seconden naar de honderd schiet, maar ook ruim 600 kilometer uit een acculading stroom wringt. Geef hem een kans.