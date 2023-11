Verrassend: de snelste sedan op aarde is geen elektrische auto

Elektrische auto's zijn razendsnel. Maar vooral van 0 naar 100 km/h. De topsnelheid schiet hier nog wel eens bij in. De nieuwe Alpina B5 GT mag zich wat dit betreft de snelste sedan op de wereld noemen. Zonder elektrokracht en met een dikke V8.

De GT-uitvoering van de Alpina B5 levert 634 pk. Het maximumkoppel van de 4,4-liter achtcilinder met twee turbo's bedraagt 850 Nm. Voor onze kennismaking met de Alpina B5 GT heeft Alpina deze keer geen idyllische route door het fraaie heuvellandschap van het Zwarte Woud uitgestippeld. Niks daarvan: speciaal voor de gelegenheid werd een van de meest veeleisende circuits van de Formule 1-kalender afgehuurd - ons eigen Circuit Zandvoort.

Bloedstollende bochten

Terwijl de dubbelgeblazen V8 onze zintuigen prikkelt, danst de Alpina B5 GT over het bochtige duinparcours. De afstemming van de stabiliserende vierwielbesturing, de volmaakte veer-demperelementen en de speciale Pirelli's P Zero zorgen voor een indrukwekkende, vertrouwenwekkende en verbijsterend lichtvoetige benadering van de meest bloedstollende bochten die Zandvoort rijk is.

Liever weten hoe EV's rijden? Ze komen regelmatig in onze wekelijkse nieuwsbrief voorbij!

Aanmelden Ontvang wekelijks het laatste autonieuws, de beste tests en af en toe een aanbieding.

Tip Goed verzekerd de weg op Kies de dekking die bij jouw (elektrische) auto past met de Interpolis Autoverzekering. Standaard € 0,- eigen risico en vrije reparatiekeuze.

Supersportsedan

Toch is de B5 GT stugheid vreemd. De wielen strelen de curbstones alsof het eendenkuikens zijn. De krachten waarmee de auto op het asfalt in de kombochten wordt gedrukt, ontneemt zelfs onze instructeur op de bijrijdersstoel de adem. Kleine modificaties aan de wielophanging en een gewijzigde set-up van het geheel, maken van de Alpina B5 GT bovendien de meest comfortabele supersportsedan ter wereld.

Tesla Model S Plaid heeft het nakijken

De Alpina B5 GT is in elk opzicht met veel liefde voor detail vervaardigd. Een businessclass langeafstandscruiser, met een topsnelheid van 330 km/h (Touring: 328 km/h). Hiermee is het de snelste sedan op aarde. De Tesla Model S Plaid haalt met Track Pack 322 km/h maar dat is net niet genoeg om de Alpina op de Duitse Autobahn uit je binnenspiegel te rijden. Bovendien is dit geen sedan. Dat is de Lucid Air Sapphire wel maar zelfs die belachelijk snelle EV is niet sneller.

Natuurlijk: het is niet meer dan een wedstrijdje ver plassen maar stiekem is het best leuk als je kunt zeggen dat je de snelste sedan op aarde bent. Overigens hoef je van de acceleratie van 0 naar 100 km/h niet het schaamrood op de kaken te krijgen. Ja, de Tesla en Lucid zijn in dit geval rapper maar met 3,2 seconden van de Alpina kun je nog altijd prima thuiskomen.

Alpina B5 GT conclusie

De Alpina B5 GT combineert een grandioos reiscomfort met een ongeëvenaard snelheidspotentieel, dat hem de titel 'snelste sedan ter wereld' heeft opgeleverd. Geen auto waarmee je lekkerder vanaf de snelweg naar het circuit rijdt voor een paar snelle ronden.

Lees de volledige rij-impressie van de Alpina B5 GT in Auto Review 10/2023.