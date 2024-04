Gaan onze gesubsidieerde elektrische auto’s allemaal naar het buitenland?

Nieuws

Je hoort het vaak: 'die van onze belastingcenten gesubsidieerde EV's gaan allemaal naar het buitenland'. Maar klopt dat ook? Wij duiken in de officiële cijfers.

In 2023 werden volgens de databank van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland 110.982 nieuwe EV’s op kenteken geregistreerd op een totaal van ruim 372.000 stuks. Dat betekent dus dat bijna een derde (29,8 procent) van de nieuwe auto’s in 2023 volledig elektrisch was. Voor een deel van die nieuwe EV’s is gebruikgemaakt van de aanschafsubsidie (SEPP) à 2950 euro per stuk. Daarvoor was 67 miljoen euro beschikbaar, die overigens niet volledig is opgebruikt.

Behalve de 110.982 nieuwe EV’s, werden er in 2023 ook 16.729 tweedehands elektrische auto’s geïmporteerd. In totaal is het Nederlandse wagenpark vorig jaar dus 127.711 volledig elektrische auto’s rijker geworden.

Tweedehands elektrische auto's naar buitenland



“Hoho, dan vergeten jullie die enorme aantallen EV’s die jaarlijks naar het buitenland verdwijnen!” We horen het de EV-critici al roepen. Inderdaad, die moeten we nog even verrekenen. Alleen valt het aantal nogal mee – of tegen, hoe je er maar in staat. Volgens de RVO-cijfers werden er in 2023 namelijk 8362 volledig elektrische auto’s geëxporteerd.

Daarmee staat het saldo voor 2023 dus op +119.349 EV’s. Wel moeten we hierbij aantekenen dat de export van tweedehands EV’s in 2023 flink is toegenomen ten opzichte van het jaar daarvoor, toen er 4436 naar het buitenland verdwenen.



Meest geëxporteerde EV's



Kijken we naar de exportcijfers van alle occasions (bron Autotelex) in 2024 tot nu toe, dan blijkt de elektrische Jaguar I-Pace fier aan kop te gaan met 487 stuks. Niet zo gek, als je bedenkt dat de elektrische Jaguar zich in Nederland heeft ontpopt als afschrijfkanon. In het buitenland liggen de occasionprijzen van de elektrische Brit waarschijnlijk hoger. De eerstvolgende EV in de exportstatistieken is de Tesla Model 3 (365), nummer vier is de Tesla Model S (269).



De elektrische auto zit dus wel in de lift, maar in verhouding tot het gehele wagenpark is het aantal EV’s nog altijd bescheiden. Het zijn er op dit moment ruim 450.000, maar op een totaal van 9 miljoen auto’s, is dat niet meer dan zo’n 5 procent.