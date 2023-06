M GmbH dendert maar door in 2023: na de M3 Competition Touring en de XM komt het nu met misschien wel het leukste model, de BMW M2.

Ooit sprak oud-voetbaltrainer Aad de Mos de legendarische woorden: "Ik ben een garantie voor succes." Hij had net getekend bij PSV en zag het helemaal zitten in Eindhoven. Anderhalf jaar later werd hij na dramatische prestaties resoluut de laan uitgestuurd. M GmbH kan hetzelfde zeggen, maar maakt het wél waar.

Volgens ons is de basis voor het succes het oneindige enthousiasme om toch al niet saaie BMW's nog beter te maken de moed om te blijven geloven in de eigen overtuigingen. In 2011 had niemand verwacht dat er onder de M3 nog ruimte zou zijn voor een M-coupé. Maar toen kwam de 1-serie M Coupé en dat werd een kolossaal succes met zijn compromisloze rijgedrag. Tien jaar later is het al een klassieker. Als je dat niet gelooft, moet je maar eens op Marktplaats kijken naar een occasion. Peperduur is nog mild uitgedrukt. Een BMW 1-serie M Coupé kost kost al veel meer dan de nieuwprijs van toen.



BMW M2: geestdrift voor het grensbereik



In 2015 kwam de eerste BMW M2 en dat werd met 60.000 exemplaren het bestverkochte M-model aller tijden. Je hoeft geen profeet te zijn om te voorspellen dat de nieuwe M2 een succesvolle toekomst krijgt. Je merkt dat ze bij M geen greintje geestdrift voor het grensbereik hebben verloren; ook bij de tweede M2-generatie worden de grenzen opgezocht en opgerekt.



De M2 maakt gebruik van de ondersteltechniek van de BMW M4, die verpakt zit onder een carrosserie van kunststof en carbon. Verder werden de voor- en achterwielophanging stijver gemaakt. Zo gaat niets van de informatie verloren in sponsachtige lagers of onnauwkeurige dempers. De besturing met variabele overbrengingsverhouding lijkt de gedachten van de bestuurder te kunnen lezen en volgt zonder vertraging zijn bewegingen. De feedback is kristalhelder.



Vierwielaandrijving? Geen sprake van bij de M2. De 460 pk en 550 Nm worden volgens klassiek BMW-recept volledig naar de achterwielen gestuurd. Het M-sportdifferentieel zorgt voor de krachtverdeling en de Michelin-sportbanden hebben een innige relatie met het asfalt. De moderne regelsystemen doen mee en leiden je met zachte hand naar het grensbereik. Betuttelen doen ze niet, ze grijpen alleen in als het echt nodig is, daarbij geholpen door de tractieregeling. De bestuurder kan persoonlijke drempelwaarden instellen voor de mate van wielslip – er zijn tien niveaus waarop het systeem kan ingrijpen.



Rode bereik bij 7200 tpm

Zelfs zonder transparante veiligheidshulpen blijft de BMW M2 - als je een beetje kunt sturen - een verfijnde sportwagen. Een echte BMW-M, maar tegelijk hypermodern. Onder de motorkap vind je nog een fraaie zescilinder, die ondersteund wordt door twee turbo's. Die slaan op elk gewenst toerental toe. Als je de automaat met acht versnellingen zijn werk laat doen, maak je voldoende enerverende momenten mee, maar we bevelen ook aan om de toerenbegrenzer op te zoeken door handmatig te schakelen. Dat levert een magistraal zescilindergeluid op en boven de 7000 toeren een ongegeneerde flirt met het rode bereik. Een speciaal M-uitlaatsysteem met elektrisch aangestuurde kleppen speelt hierin een hoofdrol.



BMW M2 automaat of handbak?



Je zou denken dat een handbak de vreugde nog eens vergroot, maar dat gebeurt juist niet. Allereerst moet je er extra voor betalen, ten tweede schakelt hij ongeïnspireerd en ontbreekt in het koppelingspedaal het gevoel dat je in zo'n auto juist zo nodig hebt. De automaat is juist wél klaarwakker, op elk moment. Bovendien doet-ie de honderdprint sneller: 4,1 seconden, tegenover 4,3 seconden voor de handgeschakelde M2. Ga je door tot 200 km/h, dan loopt het verschil nog verder op. Automaat tegen handbak eindigt dan in 13,5 tegen 14,3 seconden.



Er is ook nog een heel klein Nederlands tintje aan de M2: hij is te bestellen in Toronto Rot Metallic (zoals op de foto), of Zandvoort Blau. Een minder aangenaam Nederlands tintje is de bpm, waardoor de M2 bij ons ruim over de ton heengaat. Kregen we maar net zulke fijne afkoopsommen als Aad de Mos destijds …



Prijs BMW M2: alternatief voor BMW M4



Op alle fronten is de BMW M2 een evolutie van zijn ook al niet-kinderachtige en zeer getalenteerde voorganger. Hij speelt ook minstens zo goed in op de emoties, zodat de echte petrolhead zich nog even niet ongerust hoeft te maken. De M2 is ook een redelijk alternatief voor de veel duurdere BMW M4, die maar 20 pk meer heeft en ruim 142.000 euro kost. Al is de BMW M2 prijs van 114.938 euro nog altijd fors, zeker als je het vergelijkt met de Belgische prijs van 74.950 euro.