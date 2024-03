TEST BMW i5, Mercedes EQE, Lucid Air: outsider maakt het twee beroemde merken lastig

Tests

Met de komst van de BMW i5 ligt de strijd om de titel 'Beste elektrische reislimousine' weer helemaal open. Voor BMW is een nieuw model pas echt geslaagd als hij beter is dan een Mercedes en dus laten we de EQE aantreden. De Lucid Air is de verrassende outsider uit de Verenigde Staten. We testen de ruimte en flexibiliteit en het comfort.

Met zijn lengte van 4,98 meter nestelt de Lucid Air zich tussen de Mercedes EQE (4,95 meter) en de BMW i5 (5,05 meter). Van de beenruimte van de BMW i5 hebben we dus de hoogste verwachtingen. Die worden met gemak waargemaakt. Op de achterbank van de i5 zit je prima, al komt de persoon in het midden er bekaaid vanaf.



Dat de i5 benzinebroers heeft, zie je aan de feitelijk overbodige middentunnel, die de beenruimte aanzienlijk beperkt. De Lucid is weliswaar breder, maar ook lager. De EQE is als je alleen naar de afmetingen kijkt in alle opzichten de mindere. Toch heeft Mercedes het best gebruikgemaakt van de beschikbare ruimte. De wielbasis van 3,12 meter is enorm en daardoor heeft de kleinere EQE achterin zelfs een fractie meer beenruimte dan de i5. Die voorsprong geeft hij uit handen vanwege zijn interieurbreedte en de lage carrosserie. Beide beperken je bewegingsvrijheid aanzienlijk.



Lucid Air ruimte



De Lucid Air is een echte Amerikaan en overtreft zijn beide tegenstanders met een ruimte waarbij iedereen zich prettig voelt. Of je nu veel of weinig hamburgers eet, klein bent of boomlang, je zit vorstelijk. Zelfs in het midden op de achterbank hoef je niet af te zien. Voordat je zit, moet je je wel in vele bochten wringen. Als je je hoofd niet wilt stoten bij het in- en uitstappen, moet je een cursus limbodansen volgen.

Blij worden we van de twee kofferruimtes die de Air heeft: in de 'echte' bagageruimte achterin kun je 456 liter kwijt en verder heeft hij een gigantische frunk waarin nog eens 283 liter past.



Elektrische auto en caravan: geen goede combi



Wie zichzelf prinsheerlijk met de Lucid Air en een mobile home door Europa ziet trekken, wordt wreed in zijn droom verstoord. De Lucid kan nog geen simpel vouwwagentje of boedelbak trekken. Ook de Mercedes is geen ideale vakantieauto met een kleine kofferruimte van 430 kilo en een geremd aanhangergewicht van 750 kilo. Wel mag je een dakkoffer van 100 kilo monteren.

De BMW i5 heeft een aardige bagageruimte van 490 liter, maar we rekenen hem aan dat hij geen frunk heeft. De lege ruimte onder de motorkap wordt niet opgevuld, uit schaamte heeft BMW er een reusachtige afdekplaat overheen gemonteerd. Bij alle drie de auto's kan de rugleuning van de achterbank worden neergeklapt; bij de BMW en de Mercedes in drie delen, bij de Lucid in twee ongelijke delen. Verder heeft de Air een skiluik.



Bij Amerikaanse auto's kijken we net iets kritischer naar de afwerking, omdat die meestal op een wat lager niveau ligt dan die van de Europese merken. Lucid heeft zijn huiswerk ten dele aardig gedaan: de afwerking is goed en de materialen zijn mooi. Alleen sluiten de motorkap en alle portieren niet helemaal perfect aan op de carrosserie. En dat wreekt zich in het volgende hoofdstuk.



Lucid Air valt even door de mand



Die matige deurdichtingen van de Lucid Air breken je lelijk op als je over de snelweg rijdt. Dat is in deze tijd van het jaar nog niet zo prettig, na een rit in de Lucid ben je al snel geneigd de rayonhoofden bij elkaar te roepen. Zelfs met de stoelverwarming op stand Sambal, de verwarming op verzorgingshuistemperaturen en de stuurverwarming aan trekt de kou langs je lijf. Bovendien werkt de airco niet altijd optimaal, waardoor de ruiten al snel beslaan. Ook het windgeruis lijdt onder de slordig gemonteerde portieren.

De Mercedes EQE is het stilst volgens de metingen, maar de BMW i5 is gevoelsmatig het meest vriendelijk voor je gehoor. Op lange afstanden is de geluidsindruk in de i5 het fijnst. Er rammelt niets, je hoort de wind niet rond de auto razen, de afrolgeluiden zijn tot een minimum beperkt en de motor is fluisterstil. Een tweede pluspunt zijn de in de testauto ingebouwde comfortstoelen, waarop je urenlang comfortabel kunt zitten.



Comfort Mercedes EQE



De Mercedes heeft optionele sportstoelen, die je lichaam steviger omklemmen en meer zijdelingse steun bieden. Afhankelijk van je lengte dwingt de EQE je algauw tot een zitpositie waarbij je te dicht op het stuur zit. De Lucid is ruimer, maar de verstelling van de lendensteun had uitgebreider gemogen en een uitschuifbare zitting voor een betere ondersteuning van je bovenbenen ontbreekt. Toch zit je ook in de Amerikaan ontspannen.

De optionele luchtvering van de Mercedes EQE absorbeert alle hobbels en drempels met gemak, het enige nadeel is dat de carrosserie ondanks adaptieve schokdempers nadeint. De Lucid en BMW zijn steviger geveerd, maar beslist niet oncomfortabel. Vooral het onderstel van de BMW, met luchtvering aan de achteras, blijft prachtig in balans als hij over dwarsrichels rijdt.

De Lucid heeft geen luchtvering en de afstemming had een fractie beter gekund. Het ontbreekt de Amerikaan aan fijnslijperij bij de set-up, zodat hij op comfortgebied wat achterblijft bij zijn beide tegenstrevers.



De Lucid Air is ruim en comfortabel, maar laat ook wat steekjes vallen. Hoe loopt dit af? Je leest de volledige vergelijkende test in Auto Review 4. Je koopt het magazine in de supermarkt, de boekhandel of in onze webshop.