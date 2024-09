Top en flop - het goede en slechte autonieuws van week 39 (2024)

Nieuws

Vrijdagmiddag, halfvijf. Op Autoreview.nl blikken we terug op een week waarin Nederland een auto onder de 20 mille rijker wordt en we schrikken van de wegenbelasting die je voor EV's moet gaan betalen. Goed nieuws, slecht nieuws. Top en flop.

+ Top - vanafprijs BMW 5-serie omlaag

De BMW 5-serie Touring is goedkoper geworden. Met de introductie van een nieuwe basisuitvoering hoef je vanaf nu duizenden euro’s minder mee te nemen naar de BMW-dealer dan voorheen.

+ Top - Mercedes maakt schoon schip

Mercedes is tot onze spijt al een tijd bezig met het trimmen van zijn modellengamma. Nu staan er weer twee modellen op de nominatie om te worden geschrapt. Maar dit keer slaken we een zucht van verlichting.

Tip Bespaar op je autoverzekering met AutoBewust van Interpolis Jij maakt zelf keuzes in de dekkingen.

Zo stel je de autoverzekering samen die bij jou past.

En houd je de premie laag. Meer informatie

+ Top - Elektrische nieuwkomer voor minder dan 20 mille



De Leapmotor T03 (2024) is een elektrische stadsauto die in China al langer rondzoemt en nu naar Europa komt. Is het wat? Of ben je de betaalbare Leapmotor T03 in de overvolle Europese markt liever kwijt dan rijk? Wij geven het antwoord.

- Flop - Volkswagen Polo verlaat Europa

Maak je niet druk: de Volkswagen Polo blijft in Europa gewoon leverbaar. Maar Volkswagen gaat wel na bijna 50 jaar stoppen met de productie van deze bestseller in Europa. En dat terwijl het merk ook overweegt Europese fabrieken te sluiten Hoe zit dat?

- Flop - Wegenbelasting elektrische auto's: zoveel ga je betalen

Elektrisch rijden is nu nog fiscaal gunstig, maar als de kabinetsplannen definitief doorgaan, gaan de maandlasten voor elektrische auto’s fors omhoog. Wij hebben uitgerekend wat je per maand voor jouw populaire EV gaat betalen aan wegenbelasting.

- Flop - EV-aanschafpremie van 6000 euro nog lang niet in zicht

Crisisoverleg over de problemen van de Duitse auto-industrie. Volkswagen en diverse andere partijen willen 6000 euro aanschafsubsidie of slooppremie, maar BMW ziet daar niks in. Dit is waarom.