Mercedes is tot onze spijt al een tijd bezig met het trimmen van zijn modellengamma. Nu staan er weer twee modellen op de nominatie om te worden geschrapt, al slaken we dit keer een zucht van verlichting.

Volgens het Duitse Handelsblatt gaan de topmannen van Mercedes momenteel in conclaaf over de toekomst van de Mercedes GLC Coupé en de Mercedes GLE Coupé. De bestuurders onderzoeken naar verluidt twee mogelijkheden. De eerste optie is dat beide modellen worden geschrapt. Ze overwegen echter ook om de twee coupé-SUV’s samen te voegen tot één model, iets wat de fabrikant eerder deed met de Mercedes CLE. Deze coupé verving zowel de C-Klasse coupé als de E-Klasse coupé.

Matige verkoopresultaten

De reden dat de twee coupé-SUV’s onder vuur liggen, ligt voor de hand - ze brengen niet genoeg geld in het laatje in Stuttgart. Wereldwijd zijn de uitvoeringen met de aflopende daklijn maar goed voor 10 tot 15 procent van de verkopen van de GLC- en GLE-klasse. Op de cruciale Chinese markt is dit zelfs maar 6 procent.

Modellengamma versimpelen

Daarbij komt dat Mercedes al langer bezig is met de bezem door het modellengamma halen. Momenteel biedt het merk 45 modellen en modelvarianten aan, en dat is volgens Mercedes veel te complex. Daarbij kost het onderhouden van zo’n uitgebreid portfolio veel geld. En dat geld kan Mercedes goed gebruiken in de transitie naar een volledig elektrisch aanbod.

De snoeiwoede bij Mercedes kostte eerder al modellen als de X-klasse en de CLS de kop. Vooral bij laatstgenoemde moesten we een traantje wegpinken. Maar ook de Mercedes A-klasse en Mercedes B-klasse gaan door de rigoureuze maatregelen naar alle waarschijnlijkheid verdwijnen. Naar verwachting zullen deze instapmodellen richting 2026 worden geschrapt van de prijslijst.

Ook de Mercedes-stationwagons zijn verre van veilig. In 2028 trekt het merk de stekker uit de C-klasse Estate. De net verschenen Mercedes E-klasse Estate, betekent ook direct de zwanenzang te zijn van de grote stationwagon. Wanneer de E-klasse Estate in 2030 inderdaad aan zij einde komt, heeft Mercedes zijn laatste stationwagon om zeep geholpen. Aan de andere kant; moet het merk geen concurrent in huis hebben van de elektrische BMW i5 Touring en de Audi A6 e-tron Avant?



Zucht van verlichting

Bij het schrappen van veel van deze modellen moeten we even slikken, maar bij het nieuws dat de coupé-SUV’s van Mercedes op het hakblok liggen, slaken we juist een zucht van verlichting. Naar onze mening herbergt dit segment veruit de lelijkste modellen van het moment. Het toevoegen van een aflopende daklijn aan de grote logge SUV is als het spuiten van slagroom op een broodje haring. Los van elkaar is het lekker, maar de combinatie gaat niet samen.

Daarbij komt dat zo’n aflopende daklijn de praktische, ruimtelijke aard van een grote SUV om zeep helpt. Terwijl dat nu juist een van de weinige rationele redenen is om zo’n SUV aan te schaffen. Wat ons betreft volgen andere merken het voorbeeld van Mercedes en sturen ze dit segment naar de eeuwige jachtvelden. Opgeruimd staat netjes.