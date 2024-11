Top en flop - het goede en slechte autonieuws van week 47 (2024)

Nieuws

Vrijdagmiddag, halfvijf. Op Autoreview.nl blikken we terug op een week waarin de nieuwe Hyundai Ioniq 9 positief verrast en de gifbeker voor Ford nog steeds niet leeg blijkt. Goed nieuws, slecht nieuws. Top en flop.

+ Top - Hyundai Ioniq 9 verrast positief



Hyundai heeft het doek getrokken van de nieuwe Hyundai Ioniq 9. Dat moet een enorm doek zijn geweest, want de 7-persoons SUV is 5,06 meter lang. Daarmee is de Ioniq 9 nog iets langer dan zijn zustermodel Kia EV9. En ook de volgende 9 dingen doet hij anders.

+ Top - Deze batterij lost een van de grootste problemen van EV’s op



Kou is een van de grootste vijanden van elektrische auto’s: de actieradius holt naar beneden en het opladen gaat traag. Een van de grootste batterijproducenten ter wereld heeft een accu die dit probleem kan oplossen.

+ Top - Vernieuwde Kia EV6 biedt vooral voordelen

De Kia EV6 is vernieuwd. De actieradius is groter en je kunt nog sneller laden. Hoe het precies zit, lees je in onze eerste review van de gefacelifte EV6.

- Flop - Europees merk laat kans schieten Chinezen af te troeven



De designers van de SM Tribute in productie zou gaan. Helaas zet de top van DS daar een streep door. Zo laat het merk de kans schieten om Chinese automerken af te troeven.

- Flop - Uitkijken voor Tesla's!

Uit een Amerikaans onderzoek blijkt dat Tesla’s opvallend vaak betrokken zijn bij fatale ongelukken. Dit is opvallend, aangezien auto’s van het merk zijn volgestopt met veiligheidssystemen en worden gezien als modern en veilig. Wat is hier aan de hand?

- Flop - Schrikbarende prijsstijging tweedehands Volkswagen Polo

“Zodra je de showroom uitrijdt, is-ie duizenden euro’s minder waard.” Dat geldt voor de meeste nieuwe auto’s, maar voor occasions gaat het niet altijd op. Zo is een tweedehands Volkswagen Polo een stuk duurder dan ruim vier jaar geleden.