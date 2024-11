9 dingen die de Hyundai Ioniq 9 (2025) anders doet dan de Kia EV9

Nieuws

Hyundai heeft het doek getrokken van de nieuwe Hyundai Ioniq 9. Dat moet een enorm doek zijn geweest, want de 7-persoons SUV is 5,06 meter lang. Daarmee is de Ioniq 9 nog iets langer dan zijn zustermodel Kia EV9. En ook de volgende 9 dingen doet hij anders.

1 - Grotere batterij

De Hyundai Ioniq 9 heeft een lithium-ion batterij van 110,3 kWh. Een flinke knaap. De batterij van de Kia EV9 is ook groot, maar moet met maximaal 99,8 kWh die van de Hyundai voor laten gaan. Verder zijn beide SUV's even breed (1,98 m), maar is de Ioniq 9 met 1,79 meter een centimeter hoger. De wielbasis van de Hyundai is eveneens groter: 3,13 versus 3,10 meter.

2 - Hyundai Ioniq 9 heeft meer actieradius

Hyundai geeft voor de Ioninq 9 een actieradius op van 620 kilometer (WLTP). Dat is van de Long Range met aandrijving op de achterwielen en 19-inch wielen. De Kia EV9 komt tot maximaal 563 kilometer, ook met achterwielaandrijving en 19-inch lichtmetaal. Zowel de Hyundai als de Kia is ook met AWD leverbaar.

3 - Strakker design

Het blijft een kwestie van smaak, maar wij vinden de Hyundai Ioniq 9 er beter uitzien dan de Kia EV9. 'Een gedurfde look en futuristische lijnen', zegt Kia over de EV9. Hyundai noemt het ontwerp van de Ioniq 9 'baanbrekend' en 'strak'. Vooral dat laatste woord spreekt ons aan. De Ioniq 9 komt rustiger en stijlvoller op ons over. Als we worden ingehaald door een EV9 schrikken we nog steeds een beetje.

4 - 16 kleuren

We blijven even bij het design: de Ioniq 9 is leverbaar in maar liefst 16 verschillende kleuren. Dat is voor een elektrische SUV opmerkelijk veel. Bij de EV9 kun je kiezen uit 'slechts' 10 tinten. En om er een andere elektrische 7-zits SUV bij te halen: de Volvo EX90 heeft er maar 8. Zowel de Kia als de Hyundai kun je ook met een matte lak bestellen.

5 - Wel of geen digitale buitenspiegels

We zijn geen fan van digitale buitenspiegels. Het voelt onnatuurlijk om naar een schermpje in de hoek van het dashboard te kijken in plaats van in een normale buitenspiegel. Bovendien bieden spiegelcamera's bij regen vaak een slecht zicht naar achteren. Maar mede door die kleine digitale spiegels is de Ioniq 9 zo gestroomlijnd, zegt Hyundai (Cw-waarde: 0,259). Of ze standaard of optioneel zijn, is nog even afwachten. "In sommige markten vervangen digitale buitenspiegels de traditionele spiegels" zegt Hyundai hierover. Bij de Kia EV9 zijn ze optioneel en alleen voor de GT-Line.

6 - Hoe zit dat met de frunk?

Een frunk is handig, want hier berg je het laadsnoer op. Of je vieze kaplaarzen, wat jij wilt. Zowel de Ioniq 9 als de EV9 heeft er een. Maar die van de Hyundai is ietsje kleiner, 88 in plaats van 90 liter voor de EV9. Je moet die twee pakken Koreaanse melk dus ergens anders opbergen. Als je voor de AWD-versie gaat, blijft er overigens in beide gevallen 52 liter over.

7 - Hyundai Ioniq 9 is meer pakezel

1323 liter bagage past er in de Hyundai Ioniq 9 als je alleen de leuning van de derde zitrij neerklapt. Met de EV9 kom je niet verder dan 828 liter. Als je hele gezin meereist en alle 7 zitplaatsen bezet zijn, kun je achter de Hyundai alsnog 620 liter bagage meenemen, dat is meer dan in de Hyundai Tucson. Met alle zitplaatsen in gebruik, kun je in de Kia slechts 333 liter meesnemen. De echte pakezel is dus de Hyundai.

8 - Sterilisatiefunctie (...)

Hyundai heeft bij de Ioniq 9 een sterilisatiefunctie ingebouwd. Wie nog kinderen wil, kan gerust instappen, want het gaat hier om het luchtreinigingssysteem. Dat desinfecteert de bacteriën die zich vastklampen aan bijvoorbeeld telefoons en portemonnees. Bij de Kia vonden we de de sterilisatiefunctie niet. Maar wellicht is dat voor jou een reden om juist voor de EV9 te kiezen. Je weet maar nooit.

9 - Hyundai Ioniq 9 levertijd

De Kia EV9 staat al in de showroom en kun je as we speak in je online winkelmandje gooien. Op de Hyundai Ioniq 9 moet je langer wachten. In de eerste helft van 2025 komt hij eerst op de markt in Zuid-Korea. En vervolgens wordt hij leverbaar in het land waar de grote SUV het best tot zijn recht komt: Amerika. Pas dan is Europa aan de beurt. Dus reken op z'n vroegst op de herfst van 2025.