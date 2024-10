Waarom de Kia EV9 opeens 8000 euro goedkoper is

Nieuws

Een nieuwe Kia EV9 is goedkoper dan ooit. De elektrische auto met 7 zitplaatsen kun je voortaan vanaf 59.995 euro kopen. Dat is op de kop af 8000 euro minder. Maar je levert wel iets in.

Dat de Kia EV9 lager geprijsd is, heeft een simpele reden: Kia monteert een kleiner accupakket. Dat heeft een capaciteit van 76,1 kWh. De grotere batterij die tot voor kort alleen leverbaar was, heeft 99,8 kWh. Het vermogen van de nieuwe elektromotor bedraagt 217 pk, 13 pk meer.

De aandrijving verloopt via de achterwielen, een AWD-versie is er niet. Daarvoor ben je nog altijd aangewezen op de 384 pk sterke Dual Motor van minimaal 71.495 euro.

Kia EV9 actieradius

Een kleinere batterij betekent in dit geval niet alleen een kleinere prijs, maar ook een kleinere actieradius. De actieradius van de Kia EV9 instapper komt uit op 443 kilometer (WLTP). De achterwielaangedreven versie met bijna 100 kWh aan batterijcellen haalt 563 kilometer. Je levert dus 120 kilometer actieradius in.



Maar één uitvoering

De Kia EV9 met de kleinere batterij is vanaf april 2025 leverbaar, maar kan nu al besteld worden. SEPP-subsidie kun je op je buik schrijven, daar is de EV9 nog steeds te duur voor (geldt voor EV's tot 45.000). Over welke uitrusting je moet nemen, hoef je niet lang na te denken, hij is er alleen als First Edition.

Tot de uitrusting van de Kia EV9 71,6 kWh First Edition behoren onder andere:

elektrisch verstel- en verwarmbare voorstoelen met ventilatie

parkeersensoren rondom (handig, het is je vast opgevallen dat de EV9 nogal fors is)

led-koplampen met bochtverlichting

een elektrisch bedienbare achterklep

vegan 'leren' stoelbekleding

19-inch lichtmetalen wielen

Voor wie verlekkerd naar de bovenstaande foto kijkt: de lieftallige dame op de foto is niet ingegrepen, maar wel 800 volt-technologie en een warmtepomp. En wees nou eerlijk: hier heb je veel meer aan. Met een laadvermogen van 210 kW zit de batterij in 20 minuten weer vol (10 tot 80 procent). En in 6 minuten heb je er 100 kilometer bij.