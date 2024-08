Kia EV9: 3 voordelen en 3 nadelen

Nieuws

Geen auto’s is perfect, zelfs niet de Kia EV 9 – het nieuwe elektrische vlaggenschip van het merk. Wij belichten drie minuten én drie pluspunten van de elektrische SUV.

De actieradius van de Kia EV9 hebben we al uitgebreid getest. In dit artikel belichten we 3 voordelen en 3 nadelen die boven komen drijven als je een tijdje met de Kia EV9 leeft. Het zijn de observaties die we in de kantlijn van ons notitieboekje pennen.

3 voordelen van de Kia EV9

Inzicht in je verbruik

Het energieverbruik wordt uitgesplitst en net als in andere nieuwe elektrische Kia’s en Huyndai’s zie je de batterijtemperatuur.

Fysieke knoppen

Alles kan een mens gelukkig maken: fysieke knoppen voor de temperatuur en een draaiknop voor het volume.



Veel is standaard

Veel handige functies zitten standaard op elke EV9, zoals deze neerklapknoppen in de kofferbak. Plus een 230 V-aansluiting.

3 nadelen van de Kia EV9

Hoe warm is het?

De klimaatregeling heeft zijn eigen scherm, tussen het instrumentarium en het multimediasysteem. Precies achter de rand van het stuur.



Dichterbij a.u.b.

Elektrische stuurverstelling is chic, maar we zouden nog lekkerder zitten als het stuur verder kon uitschuiven.



Ouderwetse startknop

Het wordt steeds normaler dat elektrische auto’s geen startknop hebben. De EV9 heeft er wel een en hij is verdekt opgesteld.



Bonus: Fan van de frunk

Een probleem waar we bij de Volkswagen ID. Buzz tegenaan liepen, heeft Kia verholpen bij de EV9. Want in krappe parkeergarages kun je de enorme achterklep van sommige EV’s simpelweg niet openen. Dan staat er een muur, een pilaar of een afvoerpijp in de weg. Maar hoe haal je dan het laadsnoer uit de kofferbak?

Kia lost dit op door zijn SUV een frunk te geven die je makkelijk opent en gebruikt. Je drukt op een knop op de sleutel of trekt aan de hendel van de ‘motorkap’ en je kunt de laadkabel al pakken. Er is geen dubbele vergrendeling zoals bij een gewone motorkap en de frunk heeft geen extra deksel. En het laadsnoer past er makkelijk in, dus dit is een frunk die je vaak gaat gebruiken.