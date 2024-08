TEST: Kia EV9 leert de grote Duitse automerken 4 belangrijke lessen

Tests

De Kia EV9 neemt het op tegen de Mercedes EQS SUV en de Audi Q8 e-tron. Op deze 4 manieren laat de Zuid-Koreaanse nieuwkomer de Duitse garde peentjes zweten.

Deze test van de Kia EV9, de Mercedes EQS en de Audi Q8 e-tron is een verkorte versie van de uitgebreide vergelijking in Auto Review 9.

Les 1: Een grote auto moet ook echt ruim zijn

Van deze drie grote elektrische SUV’s is de Q8 e-tron de kleinste. Hij heeft maar vijf zitplaatsen, de EV9 en de EQS SUV zijn echte 7-zitters. In de Audi staat dus alle binnenruimte tot de beschikking van de vijf inzittenden en hun bagage. Die zullen content zijn met hun bewegingsvrijheid, maar de Kia en de Mercedes bieden op de tweede zitrij aanzienlijk meer ruimte.

Zelfs op de derde rij van de Kia EV9 zit je prima, mits de passagiers op de tweede rij zo vriendelijk zijn om hun bank een paar centimeter naar voren te schuiven. Daartoe zijn ze vast bereid, want de beenruimte is hier royaal.

De Kia EV9 biedt dankzij de hoekige carrosserie, horizontale daklijn en grote raampartijen zowel het beste zicht rondom de auto, als de grootste kofferbak (333 tot 2318 liter). De bagageruimte van de Mercedes is ook enorm (tot 2100 liter), maar je moet een beetje op de kilo’s letten. De ESQ SUV kan maar 523 kilogram verstouwen - het laagste laadvermogen van de drie. De Audi heeft de minst riante kofferbak: 569 tot 1637 liter.

Les 2: Peperdure adaptieve schokdempers zijn geen must

Het is knap hoe de stalen vering met niveauregeling op de achteras de ongeveer 2,6 ton wegende Kia toch comfortabel over oneffenheden tilt. Op klinkerwegen of korte hobbels kan de EV9 wat gaan trillen, maar grote hobbels weet hij soepel te incasseren met slechts minimale bewegingen in de carrosserie.

Dat zijn tegenstanders hier (iets) meer punten verzamelen, hebben ze te danken aan hun complexe wielophanging met luchtvering en adaptieve schokdempers. Maar daar betaal je ook voor (zie les 4).

Les 3: Wees toch niet zo knieperig

Kia verwent zijn passagiers met stoelverwarming en -ventilatie, standaard op de eerste én de tweede zitrij. Daar is Mercedes te knieperig voor: vijf stoelen zijn wel verwarmd, maar de koelfunctie moet van de optielijst komen. Bij de elektrische Audi Q8 zijn alleen de beide voorstoelen verwarmd, de rest kost extra.

Les 4: Lage prijs, veel garantie

Voor Kia-begrippen mag onze 78.895 euro kostende testauto dan peperduur zijn, in vergelijking met de Audi Q8 55 e-tron van 83.140 euro en vooral de Mercedes EQS SUV 450 4Matic van 140.066 euro valt het wel mee. En dan krijg je bij Kia ook nog eens zeven jaar garantie. Schrijven de Duitse boekhouders mee?

Conclusie

De Kia EV9 AWD schopt heilige huisjes omver en wint zijn eerste vergelijkende test tegen de gevestigde Duitse orde. Zijn prijs-kwaliteitsverhouding is simpelweg onovertroffen. Dat klinkt een klein beetje alsof het prijsverschil hem de overwinning bezorgt, maar weet dat de EV9 al nek-aan-nek ging met de EQS SUV nog voordat het prijsverschil ter sprake kwam …

Je leest de volledige vergelijkende test in Auto Review 9.