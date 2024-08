Nio EL8 review - groot en ruim, maar met minder stoelen dan jij denkt

Tests

Nio is nog maar kort op de markt en telt al zes modellen. De nieuwste is meteen de grootste, de ruimste en de meest luxe: de Nio EL8. De prijs loopt op tot bijna een ton. Wat krijg je voor dat geld?

Wat is opvallend aan de Nio EL8?

Je kunt veel over Nio zeggen, maar niet dat het merk geen zelfvertrouwen heeft. En hiermee bedoelen we niet alleen de automodellen, zoals de hier ten tonele gevoerde Nio EL8 die luxe en reusachtig is en onder meer de Range Rover in zijn vizier heeft.

Bij Nio draait het meer dan om auto's alleen, zegt het merk dat zijn roots in China heeft, maar hier vanwege vermeende staatssubsidies niet telkens aan herinnerd wil worden. Want Nio zegt dat het geen yuan renminbi aan staatssteun ontvangt.

Het gaat bij Nio ook om de community. Zo zijn er in het pas geopende Nio House in Amsterdam verschillende ruimtes waar je kunt werken, vergaderen of ontspannen. In China kun je je kroost zelfs bij de Nio-kinderopvang achterlaten.

Het Nio House Amsterdam is niet gevestigd in een lullig pandje op een verlaten bedrijventerrein, maar zit in hartje stad, in het monumentale Metzgebouw dat sinds begin jaren 90 een Rijksmonument is. Nio blaakt van het zelfvertrouwen en ook het nieuwste model, de door ons gereden Nio EL8, onderstreept dit.

De Nio EL8 is een ruim vijf meter lange en - met ingeklapte buitenspiegels - ruim twee meter brede elektrische SUV die zomaar meer dan 2500 kg weegt. Niet ideaal voor manoeuvreren langs de grachtengordel, maar wie durft, kan vanuit het Amsterdamse Nio House een proefrit maken. Tip voor als je een parkeergarage zoekt: kies er een die pas in gebruik genomen is, oude parkeergarages zijn vaak niet berekend op de reusachtige afmetingen van de Nio EL8.

De Nio EL8 levert een stevige 654 pk en heeft een maximumkoppel van 850 Nm. De topsnelheid bedraagt 200 km/h en in 4,1 seconden zit je met deze kolos vanuit stilstand op 100 km/h. Al moet je daarvoor wel de Sport plus-stand inschakelen.

Wat is goed aan de Nio EL8?

Nio wil dolgraag premium zijn en niet vergeleken worden met Tesla en Xpeng. De Nio EL8 is inderdaad premium. De materialen van het interieur zijn mooi en voelen goed aan. Er rammelt, kraakt of piept niks, ook niet als je over slecht wegdek rijdt.

Verder valt op hoe stil de Nio EL8 is. Natuurlijk, hij rijdt elektrisch, maar ook voor een elektrische SUV blijft het bijzonder stil vanbinnen met nagenoeg geen wind- en bandengeruis. Een oase van rust, ook als je net als wij met 160 km/h over de Duitse autobahn rijdt.



De stoelen zijn breed en zitten heel comfortabel. En omdat de auto zo breed is, zit je zo ver van je passagier vandaan dat het lijkt alsof de anderhalvemeterregel weer terug is. De beenruimte op de achterbank is voorbeeldig en ook hier is het comfort hoog. De zachte kussentjes aan de hoofdsteunen (per stuk 70 euro extra), geven een first class-gevoel. En uiteraard zijn ook de stoelen op de tweede zitrij elektrisch te verstellen, zowel de leuning als de zitting.

Prettig is dat het verstellen met echte knoppen aan de zijkant van de stoel gebeurt; je hoef hiervoor niet in de menustructuur van het infotainment te duiken. Minder prettig is de flinke behuizing van de rijassistentiesystemen bij de binnenspiegel; die is zo groot dat-ie soms het zicht op een verkeerslicht ontneemt (zie de linkerfoto hieronder).

Waar je bij veel zevenzitters niet echt fatsoenlijk op de derde zitrij kunt zitten, is dat bij de EL8 geen probleem. Zowel de hoofd- als de beenruimte is voldoende. Al moeten de stoelen op de tweede zitrij dan niet in hun achterste stand staan. Om op de derde zitrij te komen, is even opletten, maar je hoeft jezelf niet door een piepkleine deuropening te wurmen (zie de rechterfoto).

Verder rijdt de EL8 zoals je van een grote elektrische SUV verwacht: geruisloos, luxe, snel en niet al te zuinig (ons verbruik schommelde tussen de 19 en 23 kWh/100 km). En dankzij de dubbele luchtvering worden inzittenden nauwelijks lastiggevallen door dwarsrichels, tramrails, putten en ander ongerief in het wegdek.

Wat kan beter aan de Nio EL8?

Nu we toch bij de stoelen zijn aanbeland: de Nio EL8 is géén zevenzitter zoals je wellicht verwacht op basis van de afmetingen. Nio heeft ervoor gekozen de EL8 uit te rusten met zes zitplaatsen. De gedachte is dat deze inzittenden dan meer comfort hebben dan wanneer er nog een derde persoon bij komt.

De Nio EL8 is niet bedoeld als verhuiswagen. De tweede zitrij is dan ook niet neer te klappen. De achterste twee zitplaatsen wel, waarna er een bagageruimte ontstaat van 810 liter. Meer zit er dus niet in. Wie de Volvo EX90 neemt, kan met neergeklapte tweede en derde zitrij ruim 1900 liter kwijt.

Ook de Nio EL8 heeft een poppetje op het dashboard; de spraakassistent Nomi. Al kun je die ook weglaten. Nomi is een schat van een 'mens', maar helemaal vlekkeloos is ze niet. Zo spreekt ze nog steeds geen Nederlands. En als je om een navigatiebestemming vraagt, komt ze soms met heel creatieve suggesties. Toen we om een koffiestop in de buurt vroegen, stelde ze een coffeeshop ergens in Amerika voor ...



Je kunt Nomi prima vragen wat het weer buiten is en een moppie muziek op te zetten, maar een bestemming invoeren in het navigatiesysteem gaat met de hand veel sneller. De aanwijzingen op het scherm zijn daarbij duidelijk. Waar we bij andere merken nog wel eens de verkeerde afslag nemen, gebeurde dat in de EL8 niet.

Hoe luxe en premium de EL8 ook overkomt, af en toe ervoeren we een lichte trilling door het onderstel zodra we op minder vlak wegdek reden. Niet alsof we heen en weer geschud werden, maar juist in een auto van dit kaliber viel het toch op. Als we langer kunnen rijden (de route nam nu anderhalf uur in beslag), weten we meer.

De prijs van de Nio EL8 is ook premium ...

De Nio EL8 is leverbaar vanaf 78.900 euro. Let wel, dit is de Standard Range (73,5 kWh, max. 390 km actieradius) en met huurbatterij die je nog eens 169 euro per maand kost. Voordeel is dat je die onderweg bij speciale swap stations kunt wisselen, al kan dat nog maar op enkele plekken. De Long Range (90 kWh, max. 510 km actieradius) kost ook 78.900 euro, maar dan betaal je 289 euro per maand voor de batterij.



Wil je helemaal niet swappen en kun je prima uit de voeten met de snellaadcapaciteit van 140 kW dan wel 240 kW (Standard en Long Range), dan kies je voor de koopbatterij en betaal je 90.900 respectievelijk 99.900 euro. Dat zijn daadwerkelijk premiumbedragen.

Aan uitrusting ontbreekt het je echter aan bijna niks; tot de weinige opties behoren grotere wielen (tot 22 inch), een wegklapbare trekhaak (trekgewicht: 2000 kg) en een middenarmsteun achter met koelkastje (plus 3000 euro, standaard op de Executive).

Wat vind ikzelf van de Nio EL8?

Na eerder in de Nio EL6, Nio ET5 en ET5 Touring te hebben gereden, blijf ik erbij hoe indrukwekkend het is dat een jong automerk een dergelijke auto op de weg kan zetten.

De EL8 biedt kwaliteit, is bijzonder stil, heeft een hoog comfortniveau en rijdt onverstoorbaar, ook bij hoge snelheid. Daarbij vind ik het design uiterst geslaagd, al lijkt de EL8 wel heel erg op de kleinere EL6.

Alleen begint het voor een premiummerk uit nota bene China wel enigszins gênant te worden dat Nomi nog steeds geen Nederlands spreekt en ook niet alle commando's begrijpt. Dat kan en moet echt beter, vooral omdat de prijs stevig is.