TEST Nio ET5 Touring: Chinezen troeven Audi en Volvo af, maar wie gaat hem kopen?

Ooit was de stationwagon een paradepaardje van de Europese merken. Maar terwijl het in Duitsland en Zweden ijzingwekkend stil blijft met stekkers, springt de Nio ET5 Touring in het gat.

Als Nio een schoolrapport zou krijgen, had de juf of meester een sierlijke krul voor ijver genoteerd. Begin oktober 2022 kwam het merk naar Europa en vervolgens bleef het geen moment stil. De ET5 Touring is al het vierde model dat Nio introduceert, na de ET7, de EL7 en de ET5 sedan. Inmiddels is ook de Nio EL6 op de markt gekomen, het model waar de Chinezen de hoogste verwachtingen van hebben. Deze compacte suv – uiteraard met stekker – concurreert met auto’s als de BMW iX1.

Maar er zijn nog twee opvallende zaken. Het achtervoegsel Touring kopieerde Nio natuurlijk bewust van BMW. Beetje vrijpostig, waarmee Nio laat zien dat het grote ambities heeft en niet bang is voor de gevestigde orde. Nog opvallender is dat de ET5 Touring de eerste elektrische stationwagon in zijn segment is. En daarmee treft Nio de Europese merken recht in het hart. De stationwagon was een beetje van ‘ons’; Volvo en Mercedes werden er zelfs beroemd mee.



Tip Nog niet klaar voor de overstap naar elektrisch rijden? Met Private Lease stap je al vanaf €279,- p/m in de iconische Fiat 500 Hybrid.

Elektrische BMW i5 Touring in 2024



Nu zijn ze, samen met Audi en BMW, afgetroefd. Pas volgend jaar komt BMW met de i5 Touring en ook Audi heeft plannen voor een elektrische A6 Avant (eind 2024). Mercedes blijft ondertussen twijfelen of het überhaupt nog stationwagons blijft bouwen en ook bij Volvo blijft het stil. Ondertussen paait Nio de zakelijke (diesel)rijder die een nieuwe auto zoekt met de fraai vormgegeven ET5 Touring.

“Nio heeft een rooskleurig beeld van de sportieve aspiraties van zijn kopers ...”

Het is inmiddels overbodig om te melden dat Chinese automerken niets in kwaliteit onderdoen voor de ons vertrouwde merken. De Nio ET5 Touring ziet er keurig uit en is ruim en praktisch. Zo windt hij kamperend Nederland om zijn vingers met zijn trekgewicht van 1400 kilo en een inklapbare trekhaak. De bagageruimte meet 450 liter, wat 70 liter meer is dan de sedan, maar nog altijd niet indrukwekkend.

Klap je de in ongelijke delen neerklapbare achterbank neer (40:20:40), dan kun je 1300 liter kwijt. Nio heeft oog voor details, met een uitneembare zaklamp en een haakje met magneet waaraan je je boodschappentas kunt hangen. Zo voorkom je dat de zakken chips en pakken wc-papier door de bagageruimte slingeren. Ook in de kofferklep zit een haakje, dat is bedoeld om een wetsuit aan op te hangen. Nio heeft een rooskleurig beeld van de sportieve aspiraties van zijn kopers ...



Spraakassistent Nomi is traag van begrip



Het fraaie, minimalistische dashboard is bekend uit andere Nio-modellen. Na alle testritten van het afgelopen jaar voelt spraakassistent Nomi - met haar knipperende ogen boven op de middenconsole – als een wat opdringerige huisvriend. Voor het sprekende bolletje moet je 600 euro betalen. Doe je dat niet, dan is de spraakassistent onzichtbaar. Fraai is het glazen panoramadak uit één stuk, dat je kunt dimmen als de zon uitbundig schijnt.



Bij de ‘gewone’ ET5 vonden we de zitpositie wat te hoog. De Chinezen vonden dat bij nader inzien zelf ook en sloegen aan het klussen. Al zitten we gevoelsmatig nog steeds op de bok. Achterin zit je prima, de stationwagon heeft 1,7 centimeter meer hoofdruimte dan de sedan. Lijkt weinig, maar scheelt veel als je lang bent.



“Spraakassistent Nomi - met haar knipperende ogen – is een wat opdringerige huisvriend.”

De vierwielaangedreven Nio ET5 Touring is te koop met een 75 kWh- of 100 kWh-batterij. Hij heeft daarmee een actieradius tussen de 435 en 560 kilometer. Snelladen kan met 140 kW. Spectaculair is dat allemaal niet, maar slecht is het evenmin. Wel sensationeel is de honderdsprint van de 490 pk en 700 Nm sterke ET5: die is in 4 seconden al afgerond. Als je dat zelf gaat testen, zul je merken dat de grip van de Pirelli P Zero-banden met 19-inch wielen ontzagwekkend is.

Net als bij de Nio ET7 en de ET5 sedan vinden we de afstemming van het onderstel iets te stevig; het verschil tussen Comfort en Sport (Plus) mag groter. Maar verder is de ET5 Touring een fijne reiswagen. Hij is zwaar en de besturing is afstandelijk, maar de meeste geluiden dringen het interieur niet binnen. Dat geeft je de kans om in alle rust met Nomi te praten, al spreekt ze geen Nederlands en moet je de spraakcommando’s dus in het Engels uitspreken. Daardoor snapt ze vrijwel niets wat je zegt. Nio werkt aan een spraakassistent die wel Nederlands verstaat, maar die komt pas in 2024.

Een joekel



Hoe snel en stil de ET5 Touring ook is, zijn afmetingen combineren niet altijd met smalle Nederlandse dijkwegen en krappe binnensteden. Met een twee meter brede (!) auto slalommen tussen de op duizelingwekkende snelheid fietsende pensionado’s en de slordig geparkeerde auto’s is daarom een hachelijke onderneming. Al krijg je hulp van 11 camera’s, 5 radars, 12 ultrasonische sensoren en lidar om geen brokken te maken.



Er valt nog iets op, maar dan in positieve zin. Chinese automerken staan bekend om hun piepjes en vocale waarschuwingen als je iets doet wat niet mag. Het moet gezegd, ook op dit onderdeel heeft Nio geluisterd naar de kritiek. Ben je te veel op het navigatiescherm gefocust of schamp je de wegbelijning, dan krijg je nu een beschaafd bliepje en geen hinderlijke preek of oorverdovend alarm.



Nio ET5 batterijhuur en subscription



Ben je geïnteresseerd in een Nio, dan moet je door een ingewikkeld proces. Een Nio kun je in Nederland kopen met en zonder batterij en je kunt ook kiezen voor een abonnement (subscription). In België is het merk nog niet actief. Koop je de ET5 Touring zonder batterij, dan betaal je 51.900 euro. Voor de batterij betaal je vervolgens elke maand 169 euro (75 kWh) of 289 euro (100 kWh). Wie de auto mét batterij koopt, kan geen gebruikmaken van de batterijwisselstations waar Nio goede sier mee maakt. De prijs van de Touring is dan 63.900 euro (75 kWh) of 72.900 euro (100 kWh).

Kies je voor subscription, de derde mogelijkheid die de Chinezen bieden, dan betaal je elke maand 1167 euro (12 maanden) of 1043 euro (60 maanden). Inmiddels zijn er 7 batterijwisselstations in Nederland. Kleine kans dat je moet wachten als je een van de 188 Nio-rijders bent. Maar als er één auto die cijfers kan verbeteren, is het de ET5 Touring. Zeker als de concurrentie blijft talmen.



Nio ET5 Touring: kopen of niet?

Nio bouwt goede auto’s, dat hebben ze na vier modellen wel bewezen. De ET5 Touring kan weleens de doorbraak forceren, want geen concurrent biedt op dit moment een elektrische stationwagon aan. Hij raakt de Europese merken in het hart en biedt (lease)rijders die nu nog dieselen in een dikke BMW of Mercedes een meer dan redelijk alternatief.