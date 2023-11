Review Peugeot e-308 SW (2023): een krappe én ruime elektrische stationwagon

De Peugeot 308 is er voortaan ook als volledig elektrische stationwagon. Deze Peugeot e-308 SW is niet de ruimste, maar heeft wel de grootste bagageruimte van alle elektrische stationwagons die momenteel te koop zijn. Al is dat minder indrukwekkend dan het lijkt.



Wat is opvallend aan de Peugeot e-308 SW?

Een elektrische stationwagen als zodanig is al bijzonder. In tegenstelling tot elektrische suv's, kun je stationwagons op stroom op de vingers van één hand tellen. Letterlijk, want behalve de hier afgebeelde Peugeot e-308 SW heb je enkel nog de MG 5 Electric, de Nio ET5 Touring, de Opel Astra Sports Tourer Electric en de Porsche Taycan Sport (Cross) Turismo.

De elektromotor van de Peugeot e-308 SW is een bekende. Je vindt hem ook in de vernieuwde Peugeot e-208 en de Jeep Avenger, die net als de e-308 kinderen van de enorme Stellantis-familie zijn. De motor heeft een vermogen van 156 pk en een maximumkoppel van 270 Nm. De batterij heeft een netto capaciteit van 51 kWh (bruto: 54 kWh).

Tip Nog niet klaar voor de overstap naar elektrisch rijden? Met Private Lease stap je al vanaf €279,- p/m in de iconische Fiat 500 Hybrid.

Wat is goed aan de Peugeot e-308 SW?

Peugeot geeft voor de e-308 SW een verbruik op van 15,1 kWh/100 km. Een mooi cijfer, dat we na een testrit warempel op een haar na wisten te realiseren. Na afloop gaf de boordcomputer een heel nette 15,2 kWh aan. De opgegeven actieradius van 409 kilometer komt hiermee in zicht.

Hier moeten we wel bij zeggen dat de rijomstandigheden nagenoeg ideaal waren: geen zuchtje wind, een graadje of 19 en hier en daar een maximumsnelheid van 50 of zelfs 30 km/h. Maar de route voerde ook door heuvels, waar we een stuk harder reden en er meer van de elektromotor gevraagd werd.

Ondanks zijn hoge gewicht van 1691 kg voelt de Peugeot e-308 SW sportief aan. Af en toe merk je heus wel dat de auto een zware batterij meezeult, zoals in snel genomen rotondes, maar wegglijden over de voorwielen doet de e-308 niet snel. EV's wordt vaak verweten dat ze op hun razendsnelle acceleratie na geen beleving bieden, maar de Peugeot e-308 is de uitzondering die de regel bevestigt. De lagere zithouding die een stationwagon nu eenmaal heeft in vergelijking tot een suv, speelt hierbij een rol.

Verder geeft het opvallend kleine stuurtje je het gevoel alsof je in een racegame zit; je gaat als vanzelf iets sportiever zitten en ook rijden. Kies wel voor de sportstand. In de Eco-stand wordt het vermogen afgeknepen en is de fut er een beetje uit.

Rijtesten van elektrische auto's zoeven regelmatig voorbij in onze wekelijkse nieuwsbrief!

Aanmelden Ontvang wekelijks het laatste autonieuws, de beste tests en af en toe een aanbieding.

Wat kan beter aan de Peugeot e-308 SW?

Het digitale instrumentarium bevindt zich boven het stuur, en niet zoals gebruikelijk erachter. Peugeot noemt deze opstelling i-Cockpit. Terwijl de een het compacte stuur en het hoger geplaatste instrumentarium toejuicht, zegt de ander dit helemaal niks te vinden omdat een deel van het instrumentarium achter de stuurwielrand schuilgaat. Kwestie van een proefrit maken.

De Peugeot e-308 SW is niet de ruimste stationwagon in zijn klasse. Op de achterbank is de been- en knieruimte krap. En vanwege de elektrische aandrijflijn lever je bagageruimte in ten opzichte van de benzineversies. Die hebben 608 tot 1634 liter in de aanbieding, de elektrische 308 SW zet hier 548 tot 1574 liter tegenover. Maar dat is nog altijd meer dan de 479-1367 liter van de MG 5. Sterker: van alle genoemde elektrische stationwagons heeft de e-308 SW de grootste bagageruimte.

Wat de e-308 SW niet heeft, is een trekgewicht. De MG 5 mag 500 kg achter de trekhaak hebben. Dat is ook niet veel, maar in ieder geval iets. De Nio ET5 Touring mag zelfs 1400 kg trekken, maar is dan ook groter en peperduur.

Wat is de prijs van de Peugeot e-308 SW?

De prijzen van de Peugeot e-308 SW beginnen bij 44.885 euro. Dat is een meerprijs van 7285 euro ten opzichte van de benzineversie 1.2 Puretech 130. In beide gevallen gaat het om de uitvoering Allure, maar in de e-308 krijg je als extra onder meer verwarmbare voorstoelen en een verwarmd stuur.

Een driefasen 11 kW-boordlader en een warmtepomp zijn standaard, zaken die de elektrische Opel Astra ook heeft. De MG 5 heeft standaard geen warmtepomp. Verder kun je de e-308 zonder meerprijs een fraaie metaalkleur geven. Bij Opel en MG moet je hiervoor betalen.

Wat vind ikzelf van de Peugeot e-308 SW?

Ik ben geen fan van suv's. Dat er nu een elektrische stationwagon van een bekend Europees merk is, vind ik fijn. Een station rijdt vaak nu eenmaal beter dan een hoge suv. Bovendien is de e-308 SW een mooie stationwagon. Dat het interieur niet helemaal minimalistisch is, vind ik ook fijn. Ik houd van knopjes en toetsen, omdat ze vaak beter werken dan een aanraakscherm.

Toegegeven: de ruimte kan beter. Vooral op de achterbank gaat het er krapjes aan toe. En dat een praktische stationwagon geen trekgewicht heeft, is alsof je bij een hamburgerrestaurant geen friet kunt bestellen.