Review Peugeot e-208 (2023): publiekslieveling ziet Volvo EX30 het liefst verdwijnen

De elektrische Peugeot e-208 is voortaan ook leverbaar met een sterkere elektromotor. Tegelijkertijd kregen alle uitvoeringen van de Peugeot 208 een facelift. Weet hij hiermee zijn titel van bestverkochte auto van 2022 te prolongeren?

Wat is opvallend aan de nieuwe Peugeot e-208?

De nieuwe grote grille is een blikvanger van jewelste. Boven in de grille prijkt het nieuwe en fraaie Peugeot-logo. De grille zelf is zwart met talloze horizontale streepjes in de carrosseriekleur van de auto. Ziet er goed uit, als je het ons vraagt. De drie lichtstrepen van de dagrijverlichting (Peugeot noemt deze klauwen) staan juist fier overeind. Hiermee is de Peugeot e-208 een klein beetje een hypercar, want de hybride racewagen Peugeot 9X8 heeft ze ook.

Op de sportieve GT-uitvoering die je op de foto ziet, krijgt het driedelig design van de dagrijverlichting een vervolg in de full led-koplampen. De rode lichtstrepen in de achterlichten stonden bij de oude 208 rechtop, maar zijn nu gaan liggen. Verder zijn alle uitvoeringen uitgerust met hoogglanszwarte buitenspiegelkappen. Nieuw is dat ook een 10 inch centraal scherm voortaan standaard is; de basisversies van de Peugeot 208 moesten het voorheen met een 7 inch exemplaar doen.



Tip Nog niet klaar voor de overstap naar elektrisch rijden? Met Private Lease stap je al vanaf €279,- p/m in de iconische Fiat 500 Hybrid.

Wat is goed aan de nieuwe Peugeot e-208?

Het grootste nieuws van de vernieuwde Peugeot e-208 betreft de elektromotor. Die heeft 136 pk, maar is er nu ook met 156 pk. De batterij is groter, namelijk 51 kWh (netto). Dankzij de nieuwe elektromotor en de grotere batterij werd het verbruik lager en de actieradius groter. Met de nieuwe motor kom je op één acculading volgens Peugeot 409 kilometer ver (WLTP). De oude motor kwam tot 361 kilometer. Een driefasen 11 kW-boordlader is standaard. Het laadvermogen loopt op tot 100 kW.

Peugeot geeft een verbruik op van 14,1 kWh/100 km gemiddeld. Dat haalden we uiteraard niet, maar wel 15,1 kWh, en dat is ook netjes. Hierbij reden we over een afstand van 50 kilometer, deels over 30 km-wegen door dorpen en deels door heuvels waar de snelheidsmeter regelmatig de 100 km/h aantikte. Aangetekend moet worden dat de weersomstandigheden ideaal waren: zon, nauwelijks een zuchtje wind en niet koud.

Stel je niet te veel voor van het extra vermogen van 20 pk. Door het instant koppel van de elektromotor was de e-208 al razendsnel. Het vermogen van de nieuwe motor voegt hier gevoelsmatig weinig aan toe. Je hoort hem vrijwel niet, maar ook dat is niet nieuw.

Het interieur van de Peugeot 208 vinden we een van de mooiste in het segment. Minimalistisch is het niet (eerder druk), maar juist daarom kijk je je ogen uit. Let bijvoorbeeld op de gaten in de hoeken van het instrumentarium. Geen idee waarom ze daar zitten, maar het staat leuk. Net als de schakelaars onder het centrale ventilatierooster en de gele stiksels op het stuur en de portieren van de GT-uitvoering. Het straalt joie de vivre uit. En als we in deze tijden ergens behoefte aan hebben, is dat het wel. Bovendien is alles keurig afgewerkt.

Wat kan beter aan de Peugeot e-208?

De Peugeot e-208 is een compacte auto in het B-segment. Dan verwacht je geen zeeën van ruimte, maar op de achterbank gaat het er wel heel krapjes aan toe. Qua hoofdruimte valt het nog mee, maar een volwassene prikt al snel met zijn knieën in de leuning van de voorstoel. Daarbij is de deuropening wat aan de kleine kant, zodat je een beetje lenig moet zijn wil je soepel achterin kunnen plaatsnemen.

Vanwege de elektrische aandrijflijn bedraagt de bagageruimte 309 liter. Dat kan beter, maar is nog altijd meer dan de schamele 267 liter van de technisch identieke elektrische Opel Corsa. De versies van de Peugeot 208 met een benzinemotor komen tot 352 liter. Een Skoda Fabia heeft 380 liter, maar die is niet met een stekker te koop.

Wat moet je weten over de prijs van de Peugeot e-208?

De nieuwe 156 pk-uitvoering moet minimaal 37.770 euro opbrengen. Dat is veel geld voor een auto in het B-segment, zelfs voor een elektrische auto. De nieuwe Citroën ë-C3 is er vanaf 24.290 euro (maar heeft een kleinere actieradius van 320 kilometer). En ook Chinese concurrenten zoals de BYD Dolphin en de MG 4, die veel ruimer zijn en rijker uitgerust, zijn scherper geprijsd. Overigens blijft de 136 pk-versie gewoon leverbaar. En die is er vanaf 35.320 euro.

De elektrische auto die de Peugeot e-208 het liefst ziet verdwijnen, is de Volvo EX30. Die elektrische suv is leverbaar vanaf een kleine 37.000 euro en heeft maar liefst 272 pk. Daarentegen is de actieradius met 344 kilometer een stuk kleiner. De Peugeot e-208 moet zich nog meer zorgen gaan maken, als Renault in 2024 zijn langverwachte elektrische 5 op de markt brengt. Die gaat rond de 25.000 euro kosten en krijgt een actieradius van om en nabij de 400 kilometer.

De kans dat de Peugeot 208 ook in 2024 de bestverkochte auto wordt, is dan ook klein. Een deel van zijn populariteit heeft-ie te danken aan de elektrische e-208 en gevreesd moet worden dat de concurrentie te hevig wordt.



Wat vind ikzelf van de nieuwe Peugeot e-208?

Ja, de prijs is hoog. Maar daar zet de Peugeot een fraai en goed afgewerkt interieur tegenover. Daarbij vind ik de auto er stukken beter uitzien dan elke goedkopere concurrent uit China, vooral de GT-uitvoering.

Dat de Peugeot e-208 een hatchback is en geen suv, is een voordeel voor sportieve rijders. De auto ligt beter op de weg, is stabieler en er zit minder beweging in de carrosserie, die minder hoog is dan van een suv. Dat de e-208 niet de ruimste is, boeit mij persoonlijk niet. Ik heb geen gezin en koop een auto vooral voor mijzelf.