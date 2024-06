Private lease: dit zijn de 5 goedkoopste EV’s met 400 kilometer range (of meer)

Nieuws

Private lease is een uitstekende manier om elektrisch te rijden. Maar dan moet de EV wel een grote actieradius hebben. Met deze 5 goedkope private lease auto’s heb je door de 400 kilometer range geen last van actieradiusvrees.



Wist je dat je met elektrische auto in de private lease ook aanspraak maakt op de SEPP-subsidie? Bij een nieuwe EV gaat het om 61 euro per maand. Dat is mooi meegenomen.



Je hoeft de elektrische auto alleen nog maar op te laden, maar dat wil je niet om de haverklap doen. Daarom belichten wij de 5 goedkoopste elektrische auto’s die te vinden zijn in onze private lease vergelijker met een minimale actieradius van 400 kilometer (WLTP).



1. Smart #1

Specificaties

Uitvoering 66 kWh Vermogen (pk) 272 Koppel (Nm) 343 0-100 sprint (seconden) 6,7 Accucapaciteit (kWh) 62 Gemiddeld verbruik (WLTP) 17,4 kWh/100 km WLTP-actieradius (km) 420 Laadvermogen (kW) 11 of 22 Snellaadvermogen (kW) 150

Pluspunten

+ Rijke standaarduitrusting

+ Scherpe prijs

+ Ruimtelijk voor en achterin, én een frunk

Minpunten

- Stoelen zijn niet heel ondersteunend

- Matige one-pedal driving

- Alle functies verborgen in het menu, geen fysieke knoppen

Deze versie van de Smart #1 private lease je vanaf 431 euro.

2. Peugeot E-208

Specificaties

Uitvoering 51 kWh Vermogen (pk) 156 Koppel (Nm) 260 0-100 sprint (seconden) 8,2 Accucapaciteit (kWh) 51 Gemiddeld verbruik (WLTP) 14,0 kWh/100 km WLTP-actieradius (km) 410 Laadvermogen (kW) 11 Snellaadvermogen (kW) 100

Pluspunten

+ Zowel van buiten als binnenin onderscheidende vormgeving

+ Zuinig

+ Comfortabel door vering en stoelen

Minpunten

- Beenruimte achterin

- Kofferbak is aan de kleine kant

- Ergonomie van I-cockpit werkt niet voor iedereen

Deze versie van de Peugeot e-208 private lease je vanaf 444 euro.

3. Jeep Avenger

Specificaties

Uitvoering 51 kWh Vermogen (pk) 156 Koppel (Nm) 260 0-100 sprint (seconden) 9,0 Accucapaciteit (kWh) 51 Gemiddeld verbruik (WLTP) 15,4 kWh/100 km WLTP-actieradius (km) 400 Laadvermogen (kW) 11 Snellaadvermogen (kW) 100

Pluspunten

+ Veel handige opbergvakken voorin

+ Comfortabel geveerd

+ Opvallend stil interieur

Minpunten

- Ruimte op de achterbank

- Geen frunk

- Minder zuinig en vlot dan Stellantis-broers

De Jeep Avenger is verkrijgbaar in combinatie met private lease vanaf € 449,00 per maand met een looptijd van 72 maanden en 5.000 km per jaar.

4. Zeekr X

Specificaties

Uitvoering Long Range RWD Vermogen (pk) 272 Koppel (Nm) 343 0-100 sprint (seconden) 5,6 Accucapaciteit (kWh) 64 Gemiddeld verbruik (WLTP) 16,4 kWh/100 km WLTP-actieradius (km) 440 Laadvermogen (kW) 11 of 22 Snellaadvermogen (kW) 150

Pluspunten

+ Zeer rijk uitgerust

+ Opvallend rap

+ Mag een caravan trekken (tot 1600 kg)

Minpunten

- Zeekr is een nieuw merk, dus mogelijk wat onzekerheid

- Alle functies zitten verstopt in het touchscreen

- Nerveuze veiligheidssystemen

De Zeekr X is verkrijgbaar in combinatie met private lease vanaf € 454,00 per maand met een looptijd van 72 maanden en 5.000 km per jaar.

5. Opel Corsa Electric

Specificaties

Uitvoering 51 kWh Long Range Vermogen (pk) 156 Koppel (Nm) 260 0-100 sprint (seconden) 8,1 Accucapaciteit (kWh) 51 Gemiddeld verbruik (WLTP) 14,3 kWh/100 km WLTP-actieradius (km) 406 Laadvermogen (kW) 11 Snellaadvermogen (kW) 100

Pluspunten

+ Zuinig

+ Fijn geveerd

+ Stil interieur

Minpunten

- Beenruimte achterin

- Kofferbak is aan de kleine kant

- Prijzig

Deze versie van de Opel Corsa Electric private lease je vanaf 469 euro.

Private lease elektrische auto

Kijk voor deze en andere private lease-aanbiedingen in onze private lease vergelijker. Daar vind je de beste private lease deals voor elektrische auto’s en alle andere auto’s.