Met deze aanbieding private lease je de Volkswagen Polo al vanaf 346 euro

Nieuws

De Volkswagen Polo is een begrip in Nederland. Nog steeds is de Duitser een van de populairste auto’s in Nederland. Maar je kunt de hatchback ook private leasen. Bijvoorbeeld met deze aanbieding via onze private lease vergelijker!



Een private leasecontract geeft je het gemak van een splinternieuwe auto voor een vast maandelijks bedrag. Dit biedt financiële duidelijkheid en elimineert vrijwel alle zorgen die normaal gesproken bij autobezit komen kijken. In de maandelijkse kosten zijn alle essentiële uitgaven inbegrepen, zoals wegenbelasting, verzekering, afschrijving en onderhoud. Het enige waar je zelf nog voor hoeft te zorgen, is de brandstof of stroom voor de auto.

De aanbieding geldt voor de Polo in de Life-uitvoering, met 1.0 TSI-motor. Daarmee sla je dus 1.0 MPI-motor over, die door een gebrek aan een turbo ietwat futloos aanvoelt. Maar waarom zou je verder voor de Polo kiezen? We noemen 3 voor- en nadelen en delen de technische specificaties hieronder met je. De Volkswagen Polo private lease je via Auto Review.

Volkswagen Polo in een notendop

Specificaties

Uitvoering 1.0 TSI Life Edition Vermogen (pk) 95 Koppel (Nm) 175 Gemiddeld verbruik (WLTP) 5,2 l/100 km (1 op 19,2) 0-100 sprint (seconden) 10,8 Bagageruimte (liter) 355 CO2-uitstoot (WLTP, g/km) 118

Pluspunten

+ Ijzersterke reputatie en naamsbekendheid

+ Comfortabel geveerd

+ Capabele en tegelijkertijd zuinige aandrijflijn

Minpunten

- Bediening werkt niet handig, zie bijvoorbeeld touchknoppen en -sliders

- Niet verkrijgbaar met elektrificatie

- Losse pakketten drijven de prijs snel op

Volkswagen Polo Life Edition

Zoals gezegd geldt de aanbieding voor de Life Edition-uitvoering van de Polo. Het gaat hierbij niet om de basisuitvoering, de auto is rijk uitgerust. Je beschikt onder andere over:

Adaptieve cruise control

Airconditioning

15 inch lichtmetalen velgen

LED-verlichting rondom

Parkeersensoren achter

Achteruitrijcamera

Elektrisch verstelbare,verwarmde en inklapbare buitenspiegels,

Elektrische bedienbare ramen

Privacy glas

Keyless entry en start

Start/stop-systeem

Lane departure-waarschuwing

6,5 inch touchscreen met Apple CarPlay en Android Auto

8 inch digitaal instrumentarium

Volkswagen Polo private lease

De Volkswagen Polo is verkrijgbaar in combinatie met private lease vanaf € 339,00 per maand met een looptijd van 60 maanden en 10.000 km per jaar. Bekijk alle Volkswagen Polo private lease prijzen.

Met de aanbieding private lease je de Volkswagen Polo voordelig via Auto Review. Heb je toch liever een ander model? Niet gevreesd, in onze private lease vergelijker staan nog 241 andere auto’s om uit te kiezen.