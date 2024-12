Dit maakt de Zeekr 7X (2025) het neusje van de zalm op EV-gebied

Nieuws

De Zeekr 7X (2025) kan snelladen met 480 kW, maar er is (nog) geen laadstation dat zo snel gaat. En dit valt ons verder op aan de toekomstbestendige elektrische SUV …

Om te beginnen willen we een paar potentiële misverstanden uit de weg ruimen. De zeven verwijst niet naar het aantal zitplaatsen, want de Zeekr 7X is een SUV voor vijf personen. Ook is dit niet het zevende model van Zeekr, maar het derde, na de Zeekr 001 en Zeekr X.

En de Zeekr 7X is qua formaat absoluut niet vergelijkbaar met de BMW X7, want met een lengte van 4,79 meter is het juist een concurrent van de BMW iX3.



De indrukwekkende getallen van de Zeekr 7X

In de inleiding stipten we het al even aan: de Zeekr 7X ondersteunt snelladen met 480 kW. Maar omdat je nergens kunt laden op maximale snelheid, gaat Zeekr bij de laadtijden in de folder uit van een snellaadstation van 360 kW. Die vind je al wel langs de Nederlandse snelwegen.

Plug je daar in, dan gaat de batterij van 10 tot 80 procent in 13 of 16 minuten! Het hangt ervan af of je het basismodel met 75 kWh (Premium RWD) of een exemplaar met de grote batterij van 100 kWh inplugt (Long Range RWD en Performance AWD). De actieradius varieert van 480 tot 615 kilometer.

Het motorvermogen is ook niet-misselijk: 421 pk en 440 Nm voor de RWD-modellen en de twee elektromotoren van de Performance AWD schoppen het tot 639 pk en 710 Nm. Standaardsprint? Respectievelijk 6,0 en 3,8 seconden. Alle versies hebben een topsnelheid van 210 km/h en een trekvermogen van 2000 kilo.

Frunk en fun fact

De Zeekr 7X heeft ook een frunk en zoals altijd krimpt die als je voor een tweede elektromotor kiest: 66 liter versus 42 liter. Dat zou nog steeds groot genoeg moeten zijn om het laadsnoer in op te bergen. Over opbergen gesproken: onder de achterbank van de 7X zitten twee schuiflades.

Fun fact: Nederland hoort niet alleen bij de eerste drie Europese landen waarin de Zeekr X7 op de markt komt, de auto zelf is ook een heel klein beetje Nederlands. Want het designteam in Gotenburg werd ondersteund door het marketingteam in Amsterdam … Je zou bijna vergeten dat Zeekr een Chinees automerk is.



Zeekr 7X: Prijs en levertijd

Voor een elektrische SUV die een slag groter is dan alle Volkswagen ID.4-achtigen, valt de vanafprijs van 52.990 euro ons mee. Want met 421 pk, 480 km en snelladen in 13 minuten, rijd je in een serieuze EV. En zoals het hoort bij een Chinees, is de standaarduitrusting heel compleet. Adaptieve cruisecontrol, een warmtepomp, elektrisch verstelbare voorstoelen en led-koplampen met matrixfunctie zijn gewoon standaard.

De Long Range RWD van 55.990 euro geeft je de grote batterij van 100 kWh en het grootste rijbereik (615 km). De Performance AWD van 62.990 euro is behalve sterker en sneller, ook comfortabeler dankzij de adaptieve luchtvering. Je kunt de Zeekr 7X nu bestellen en de eerste exemplaren worden uitgeleverd in de zomer van 2025.