TEST Smart #3: serieuze Volvo XC40 concurrent voor de prijs van een Volvo EX30

Het grote succes voor 'het nieuwe Smart' moet komen van de Smart #3. Hij is ruim, comfortabel en – desgewenst – extreem snel. Daarmee lijkt hij absoluut opgewassen tegen zijn neefje, de Volvo EX30. Maar ook de elektrische XC40 moet opletten ...

Het Geely-concern, dat onder meer Zeekr, Volvo, en Smart onder zijn paraplu herbergt, timmert flink aan de weg met nieuwe elektrische modellen. Ze delen één en hetzelfde platform en zijn in de basis achterwielaandrijvers met een achterin geplaatste elektromotor. Kies je voor de topversie, dan krijg je een extra motor voorin en vierwielaandrijving.



Afmetingen Smart #3 vs. Volvo EX30 en XC40



Eerder reden we al in de Smart #1, Zeekr X en Volvo EX30, en nu is het de beurt aan de nieuwe, grote Smart. Wat zeggen we, de #3 is de grootste Smart aller tijden. Met zijn lengte van 4,40 meter overtroeft-ie de #1 met 13 centimeter en de Volvo EX30 met 16,7 centimeter. Hij is op 2,5 centimeter na zelfs even lang als de Volvo XC40.

Ook als we kijken naar de wielbasis, heeft de #3 de grootste: 2,785 meter lang. Daarmee heeft hij 13,5 centimeter meer tussen de voor- en achteras dan de Volvo EX30 en 8 cm neer dan de XC40. In de hoogte steken de Smart #1 en Volvo XC40 boven de EX30 en #3 uit.

Vriendelijk ontwerp

Hoewel de Smart #3 duidelijk familie is van de #1, heeft hij een heel andere uitstraling. De kleinste van de twee oogt wat koddig en bijna karikaturaal. De Smart #3 ziet er nog altijd heel vriendelijk uit, maar tegelijkertijd sportiever en serieuzer. Ten opzichte van de Zeekr en de Volvo's vallen vooral de bolle, ronde contouren op, daarnaast is het Smart-design een stuk harmonieuzer dan dat van de hoekige Zeekr.



Binnenruimte Smart #3



Ondanks zijn relatief lage daklijn en schuin aflopende achterruit, biedt de Smart #3 op de achterbank volop ruimte. Wie opgroeiende kinderen heeft, is met deze Smart dan ook beter bediend dan met de Volvo EX30, waarin de knieën van langere bankzitters al snel klem zitten tegen de rugleuning van de voorstoelen. De kofferruimte profiteert eveneens van de grotere buitenmaten, al is het verschil ten opzichte van de EX30 niet wereldschokkend: 370 vs. 318 liter.



Over de hoofdruimte in de #3 zul je evenmin snel klachtenbrieven ontvangen, ondanks de aanwezigheid van een panoramadak. De Smart-ingenieurs hebben kritische millimeters gewonnen door het verduisteringsscherm - wel aanwezig in de #1 - achterwege te laten. Om te voorkomen dat deze verdwijntruc ’s zomers tot oververhitting van de inzittenden leidt, kreeg het ­glazen dak een extra donker tintje.

Ongewenst knietje vrijen



Achterin zitten zelfs mensen van ruim 1,90 meter prima, voorin is dat een ander verhaal. Want net als de bij de #1, hebben de interieurontwerpers de middenconsole en het dashboard van de #3 in zo’n leuke T-vorm gegoten. Daarbij zweeft de tunnelconsole als een soort hangbrug boven de vloer.

Lange bestuurders zitten al snel ongewenst knietje te vrijen met de ‘hangbrug’, en ondanks een stukje zacht bekledingsmateriaal, weet niet iedereen deze gedwongen intimiteit te waarderen. Kleinere bestuurder en bijrijders kunnen vrijelijk met hun knieën wapperen, maar zeuren weer over de te hoog geplaatste middenarmsteun.

Wel een instrumentarium voor je neus



Over de afwerking en vormgeving hebben we niks te klagen; althans niet in de ­Premium- en Brabus-uitvoering waarin we konden rijden. De goedkopere versies zijn minder deftig aangekleed en moeten het doen zonder contrasterende stiksels, en de overdosis aan aaibare materialen.

Mekkerden we bij de Volvo EX30 nog over het ontbreken van een instrumentarium voor de neus van de bestuurder, daar hoor je ons nu niet over; op een laag schermpje zie je de nodige basisinfo en vanaf de Premium-­uitvoering beschik je bovendien over een head-up display.



“Voordat je in de Smart #3 alles ­blindelings weet te vinden, ben je een ­academische Bijbelstudie verder.”

Dat wil niet zeggen dat het alleen maar hosanna is aan boord van de Smart. Zo lukt het ons niet om de snelheidswaarschuwing permanent het zwijgen op te leggen en moet je ook in de Smart de recuperatie via het scherm regelen. Dat kan via een snelmenu, maar we blijven erbij dat je dat gewoon via de schakelhendel of stuurflippers zou moeten kunnen aanpassen.



Zoals bij de meeste moderne auto’s, kun je via het scherm bijna alles instellen en configureren. Ook voor iets basaals als de spiegel­verstelling moet je eerst naar het grote display. Hier kies je de sneltoets met wagen­instellingen waarin je de spiegel­instelling selecteert. Vervolgens moet je met knoppen op het stuur de spiegels in de gewenste hoek zetten. Voordat je alles ­blindelings weet te vinden, ben je een ­academische Bijbelstudie verder.



Rare navigatieteksten en veel bliepjed



Wie ook nog veel moet bijleren, is de navigatiemevrouw in het dashboard. Zo zegt ze regelmatig “Blij de hoofdweg volgen.” En behalve dat ze de ‘f’ inslikt, bezigt ze ook ouderwetse woorden als ‘weldra’ en ‘spoedig’. Daarnaast haalt de verkeersbordherkenning de borden van de hoofd- en parallel­rijbaan soms door elkaar.



Spraakherkenning heeft de Smart #3 ook, en de bijbehorende assistent op het scherm ziet eruit als een jachtluipaard, terwijl je in de #1 door een vos wordt aangegrijnsd. In Azië vinden ze dit soort gadgets blijkbaar leuk, aan de meeste West-Europeanen is deze ongein niet besteed. Ook worden we een beetje moe van alle waarschuwingen en bliepjes die we naar ons hoofd geslingerd krijgen.

“In de Smart #3 bezorg je de petjesbrigade in hun GTI’s een collectief minderwaardigheidscomplex.”

Instapper Smart #3 met 272 pk



Zo, dat is eruit. Eenmaal onderweg verstomt ons gemopper al snel, want de Smart rijdt hartstikke fijn. Met het standaardvermogen van 272 pk ben je in de instapversie al uitstekend bediend. De auto sprint in 5,8 tellen naar 100 km/h en op tussensprints bezorg je de petjesbrigade in hun GTI’s een collectief minderwaardigheidscomplex.



En de gaspedaalheld die denkt dat hij de 1,56 meter hoge suv-coupé op een bochtig traject wel even zoek rijdt, kan al na een paar bochten in therapie. Mede dankzij het zware accupakket in de bodem, ligt de #3 vreselijk goed in de bocht. Als het écht hard gaat, zet-ie een speels stapje opzij, maar het ESP brengt hem snel weer in het rechte spoor.



De besturing laat je redelijk goed weten wat er onder de voorwielen gebeurt, maar het stuurgevoel blijft vrij synthetisch. In vergelijking met de Smart #1 is de nieuwkomer steviger geveerd, alsnog is de balans tussen sportiviteit en comfort prima gekozen.

Prijs en actieradius Smart #3

Smart levert de #3 als Pro en Pro+ met een accupakket van 49 kWh, dat je volgens de WLTP-cyclus 325 kilometer ver brengt. De vanafprijs is 38.395 euro. Rijd je regelmatig meer dan drie rondjes rond de kerk, dan ben je aangewezen op de Premium met een batterij van 66 kWh, een warmtepomp, een AC-lader van 22 in plaats van 7,4 kW en een snellaadvermogen van 150 in plaats van 130 kW.



Vanaf 43.394 euro ben je in Premium-business. De Smart #3 Premium heeft een officiële actieradius van 455 kilometer, tijdens onze testrit op Mallorca koersten wij af op een bereik van 382 kilometer. Een bijkomend voordeel van de Premium is de luxere aankleding, met onder meer een automatische inparkeerhulp, adaptief grootlicht en het eerder genoemde head-up display.

Smart Brabus als Porsche-killer

De krachtigste aandrijflijn van de Smart #3 met 428 pk, 543 Nm en vierwielaandrijving is gereserveerd voor de Brabus-uitvoering. Behalve met de Brabus-badges, onderscheidt hij zich met z’n 20-inch wielen en de ‘brievenbus’ in de neus.



Vanachter het stuur in de Smart #3 Brabus zelf, herken je de topversie aan de verblufte blikken om je heen en aan de regelmatig opkomende nekhernia bij jezelf. Want het is lastig om de sprintcapaciteiten (0-100 in 3,7 s) van deze vriendelijke Porsche-killer te weerstaan. Gelukkig houdt de stroeve sportstoel je stevig vast, anders viel je er uit pure verbazing pardoes vanaf. Consumentenprijs: 50.895 euro.



Serieuze concurrent voor Volvo's



Met zijn prijzen (vanaf en uitrusting zit de Smart #3 direct in het vaarwater van de Volvo EX30 (vanaf 36.795 euro). Kijken we naar de ruimte, dan wordt de EX30 zelfs overvaren. De #3 doet in die zin niet veel onder voor d Volvo XC40 Recharge Pure Electric. Alleen is die duidelijk duurder (vanaf 45.995 euro).



En anders dan de Zeekr-rijder, kan de Smart-klant wél bij een vertrouwd dealernetwerk terecht. Veertien Nederlandse Mercedes-vestigingen staan tot zijn beschikking. Het kleurenpalet van de Smart #3 is even gevarieerd als dat van een doosje smarties, maar verder is deze Smart een serieus brok auto.