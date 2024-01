TEST - zo verenigt de Volvo EX30 oud en nieuw

De nieuwe Volvo EX30 is de meest compacte auto van het merk sinds tijden en de snelst sprintende Volvo ooit. Toch grijpt de elektrische suv ook terug op oude merkwaarden. Volgens de Zweden is die combinatie – tegen een redelijke prijs – hét recept voor succes.

Als de EX30 een jongetje was, en de verhalen van ‘opa XC90’ zou horen, dan kreeg hij vast rode buiten­spiegeltjes van de spannende verhalen over politiek incorrecte zescilinder lijnmotoren, vijfcilinder turbodiesels en dwarsgeplaatste V8’en.

Het lijkt heel lang geleden, toch begon de verbrandingsmotorische glans­carrière van de Volvo XC90 pas in de 21ste eeuw en was zijn kleinste krachtbron een 2,4-liter vijfcilinder diesel. Zeker in ons land werd Volvo’s eerste suv stukken beter verkocht dan de concurrentie en mettertijd traden de XC60 en de XC40 in zijn vruchtbare voetsporen. Zo ook de Volvo XC40. Aanvankelijk met alleen verbrandingsmotoren, maar ondertussen domineren de volledig elektrische versies van de XC40 de Nederlandse verkoopstatistieken.

Gedeeld platform



Maar hoe goed de XC40 het ook doet, het blijft een prijzige auto. Om een groter kopers­publiek voor zich te winnen, moest Volvo het lagerop zoeken. Alleen past een nieuwe kleine auto met een verbrandingsmotor niet in de merkstrategie. Bovendien valt daar geen slap knäckebröd aan te verdienen. En kijk, daar biedt de samenwerking binnen het Geely-concern uitkomst. Op hetzelfde SEA2-platform waarop de Zeekr X en de Smart #1 en Smart #3 staan, bouwde Volvo zijn eerste from scratch elektrische model: de EX30.



Herkenbaar Volvo-ontwerp



Anders dan Volkswagen dat met de ID.3 en ID.4 deed, kozen de Zweden niet voor een geheel nieuw, afwijkend design. Integendeel: de EX30 oogt als een echte Volvo, met het bekende blokkendoosontwerp en de merktypische contouren van de achterlichten. De bij andere fabrikanten bijna obligate ledbalk op bilpartij ontbreekt dan ook. Ook van die ielige, inklapbare portiergrepen zoek je bij Volvo’s kleinste tevergeefs. De EX-deuren grijp je bij hun stevige kladden met kloeke hendels die een Volvo-truck niet zouden misstaan. En natuurlijk heeft ook de EX30 led-koplampen in de vorm van de hamer van dondergod Thor.



EX30 met 69 kWh moet bestseller worden



De eerste indruk is dus goed, al hebben we nog geen meter gereden. We beginnen onze dynamische kennismaking in de EX30 ­Single Motor Extended Range. Hij heeft een batterij van 69 kWh, een bereik van zo’n ­470 kilometer en een snellaadvermogen van ­153 kW. De Nederlandse importeur verwacht dat deze versie - leverbaar vanaf januari 2024 - driekwart van de EX30-verkopen voor zijn rekening zal nemen.



Vanaf maart 2024 biedt Volvo de EX30 ook aan met de ‘gewone’ ­Single Motor (vanaf 36.795 euro). Met zijn accupakket van 51 kWh komt die goedkopere versie 344 kilometer ver en kan met 134 kW snelladen. Het motorvermogen van beide bedraagt 272 pk, goed voor een honderdsprint in een dikke ­5 tellen. Daarmee laat de kleine Volvo de meeste concurrenten in het stof bijten.

“De krachtigste Volvo EX30 rijdt een Porsche 911-eigenaar in 3,5 pijnlijke seconden het snot voor de ogen.”

Maar het kan nog gekker: de vierwielaangedreven Twin Motor Performance (428 pk) rijdt een Porsche 911-eigenaar in 3,5 pijnlijke seconden het snot voor de ogen. Vermakelijk, maar eigenlijk slaat het nergens op, en in de praktijk doe je het zelden. Omdat het te veel kilometers van je actieradius afsnoept en de omstandigheden het zelden toe­laten.

Hoezo, veilig?



Echt veilig is het natuurlijk ook niet. Sterker nog, uit Zwitsers onderzoek van verzekeringsmaatschappij AXA bleek dat veel EV-rijders zich door het onmiddellijk beschikbare vermogen en koppel laten verrassen, waardoor ze meer ongelukken veroorzaken dan bestuurders van conven­tionele auto’s. In die zin kunnen wij het enorme acceleratievermogen van de EX30 ook niet rijmen met Volvo’s keus om de ­topsnelheid van al zijn modellen ‘om veiligheidsredenen’ op 180 km/h te begrenzen. Maar gelukkig blijft het daar qua veiligheid niet bij, want er zijn ook talloze actieve en passieve vangnetten voorhanden.

Volvo EX30 rijdt rustig en relaxed



Overigens beweegt de EX30 zich zo rustig en relaxed door het verkeer, dat hij je ook niet aanmoedigt om haast te maken, al is de besturing redelijk direct en communicatief. In de stad roept de kleine draaicirkel herinneringen op aan oude achterwielaandrijvers van het merk. Het onderstel doet meer denken aan moderne grote Volvo’s; het werkt de meeste oneffenheden netjes en in alle stilte weg. Afrolgeluiden en windgeruis zijn ook nauwelijks hoorbaar. De voorstoelen hebben een volwassen formaat en bieden in alle richtingen voldoende ondersteuning. Over volwassen gesproken: wie langer is dan pakweg 1,75 meter, voelt zich op de achterbank niet heel happy. Daarvoor is de beenruimte te beperkt en zitpositie te laag.

Verbruik en actieradius Volvo EX30



We zijn een fan van regeneratief remmen met elektrische auto’s. Het liefst regelen we de intensiteit met flippers aan het stuur, maar bij de EX30 moet je daarvoor in het grote centrale touchscreen zijn. Bovendien kent het systeem maar twee standen: aan of uit. Als je het activeert, bepaalt de auto aan de hand van de rijomstandigheden zelf hoe krachtig op de motor wordt afgeremd.



Wij moesten er erg aan wennen. Het zorgt ervoor dat je vaker met de voetrem in de weer gaat dan gevoelsmatig nodig is en dus win je minder energie terug. Tijdens de testrit scoren we dan ook geen geweldig verbruik: ruim 19 kWh/100 km. Dat zou neerkomen op een bereik van ongeveer 330 kilometer.

Kritiek op ergonomie



Anders dan de elektrische Volvo XC40 of de Polestar 2 heeft de EX30 de transmissie­hendel aan het stuur. Dat zien we bij veel meer EV’s, net zoals een reusachtig aanraakscherm centraal op het dashboard. Dat een kleiner instrumentarium recht voor de neus van de bestuurder ontbreekt, is minder gebruikelijk. Voor een merk dat veiligheid en ergonomie zo hoog in het vaandel heeft als Volvo, vinden wij het een rare keus. Want ook voor basale gegevens als de snelheid en de actieradius moet je steeds naar rechts kijken.



Wisselende indruk interieur



Het zal vast iets met besparingsdrang te maken hebben. Hetzelfde geldt voor de zij­ruitbediening, die associaties oproept met Dacia. Geen knoppen in de deurpanelen, maar centraal in het midden. De uitschuifbare lade tussen de voorstoelen komt juist weer heel hoogwaardig over. Over de kleurstelling en de – grotendeel gerecyclede en natuurlijke – materialen zul je ons niet horen klagen.



Wel is het gespikkelde design van de dashboardrand en de portierbekleding in de Breeze-versie wat smaak­gevoelig. Wij moeten denken aan het jaren 50-aanrecht van onze oma. De in het dashboard geïntegreerde soundbar van Harman ­Kardon, de fraaie ventilatieroosters en de slanke handgrepen kunnen daarentegen zo in het Zweedse museum voor moderne kunst. Jammer dat er maar één spannende carrosseriekleur leverbaar is: moss yellow. Verder moet je het doen met wit, zwart, grijs of heel lichtbauw.

Verkoopcijfers EX30: lat ligt hoog



Volvo verwacht met de EX30 een klapper in huis te hebben. Met zijn goede uitstraling, overvloedige power en relatief scherpe prijs zou hij 10.000 Nederlandse consumenten moet kunnen verleiden. Daarvan zou ruim 80 procent van andere merken moeten komen. Om aan de vraag te voldoen, gaat Volvo de EX30 vanaf 2025 niet alleen in China bouwen, maar ook in het Belgische Gent. We zijn benieuwd of hij inderdaad de gedroomde bestseller wordt, want er zijn ook nog wel een paar verbeterpuntjes. Bovendien is de Smart #3 een sterke concurrent.