Review: Smart #3 (2024) – grootste Smart ooit doet rechtstreekse aanval op de Volvo EX30

De nieuwe Smart #3 is niet alleen de grootste Smart ooit, hij richt zijn pijlen ook nadrukkelijk op de Volvo EX30. En die zou het best eens moeilijk kunnen krijgen …

Wat is opvallend aan de Smart #3?

De Smart #3 mag dan op hetzelfde platform staan als de Zeekr X en de Volvo EX30, vanbuiten lijkt hij er geen steek op. Wel vertoont hij duidelijke familietrekjes met de Smart #1. Alleen is de #3 is langer en lager en het ontwerp is minder cartoonesk. In plaats van een hoog dak dat als een pet op de stijlen is geplant, heeft de #3 een coupé-achtige daklijn met een schuin liggende achterruit.



Kun je niet wachten op een directe confrontatie tussen de #3 en de EX30?

Met zijn lengte van 4,40 meter overtroeft de Smart #3 zijn kleine broer met 13 centimeter en de Volvo EX30 met maar liefst 16,7 centimeter. Ook als we kijken naar de wielbasis, heeft de #3 de grootste: 2,785 meter. Daarmee heeft hij 13,5 centimeter meer tussen de voor- en achteras dan de Volvo. In de hoogte steekt juist de Smart #1 erbovenuit: 1,63 tegenover grofweg 1,55 meter bij de andere twee.

Aan de binnenkant lijkt de Smart #3 sprekend op de #1. Het opvallendste kenmerk van het interieur is de hoge tunnelconsole, die als een soort hangbrug met het dashboard is verbonden, waardoor een T-vorm ontstaat. Anders dan de Volvo EX30, heeft de Smart #3 dus niet alleen een groot centraal scherm, maar ook een klein instrumentarium voor de neus van de bestuurder. Wel zo prettig. Vanaf de Premium-uitvoering krijg je nog een head-up display op de koop toe.



Ook door een aantal andere details lijkt het of Smart minder op de kosten heeft beknibbeld dan Volvo. Zo voelt de 15 liter grote frunk degelijker aan en zitten de bedieningsknoppen voor de elektrische ruitbediening gewoon in de portieren. En we hebben niks tegen vegan, zolang het maar geen leer is. En zowaar, in de Smart #3 worden rug en billen gestreeld door echt leer. Ook de zachte bekledingsmaterialen met mooie stiksels op alle portieren en het dashboard vallen positief op.

Wat is goed aan de Smart #3?

Bij het zien van de dynamische daklijn, maakten we ons wat zorgen over de ruimte op de achterbank. Onterecht zo blijkt, want ook passagiers van 1,90 meter en nog iets langer, komen niet klem te zitten. Niet met de knieën, noch met het hoofd. Dat is te danken aan de lange wielbasis en doordat Smart het afdekscherm van het panoramadak bij de #3 achterwege heeft gelaten. Dat maakt de grote Smart tot een prima gezinsauto.



De #3 bevestigt wederom dat het SEA2-platform van Geely een fijne basis is. Net als zijn concernbroeders, is de #3 een prettig rijdende auto, die een lekker stevig veercomfort combineert met een flinke vleug dynamiek. De instapmotor levert al 272 pk en 343 Nm en staat borg voor serieuze prestaties. De honderdsprint is in 5,8 tellen achter de rug en ook met de tussenacceleraties zul je hardnekkige ICE-fans in hun BMW’s en GTI’tjes vertwijfeld achter je laten. Ook op een bochtige weg, zo ervoeren we op Mallorca. De bochtvastheid is indrukwekkend en op de grens zet de achteras soms een stapje opzij, maar de elektronische waakhonden helpen de auto snel weer in het spoor.

Vanaf de Pro+-versie beschik je over een batterij van 66 kWh met een snellaadvermogen van 150 kW. Dat is niet normverleggend, wel gewoon prima. Dankzij de AC-lader van 22 kW – eveneens vanaf de Pro+ - hoeft het opladen van 10 tot 80 procent niet langer dan drie uur te duren. Mits je de juiste wallbox hebt of een daartoe geschikte openbare laadpaal, uiteraard.

Smart geeft een WLTP-verbruik op van 16,3 kWh/100 km, wat met het accupakket van 66 kWh een bereik van 455 zou opleveren. Wij noteerden tijdens onze rij-impressie op Mallorca een gemiddelde stroomconsumptie van ruim 17 kWh. Daarmee zou de actieradius ongeveer 380 kilometer bedragen. Voor de meeste consumenten is dat gewoon prima, ook omdat je de auto maar een halfuurtje aan de snellader hoeft te hangen om het accuniveau van 10 op 80 procent te krijgen.

Voor caravan-fans kunnen we nog melden dat de #3 een geremde aanhanger van 1600 kg mag trekken, das niet verkeerd voor een compacte suv.

Wat kan beter aan de Smart #3?

Tijdens de rij-impressie kregen we af en toe de neiging om even naar de Chinese leider Xi Jinping te zwaaien. Zo voelden we ons in de gaten gehouden door alle veiligheidssystemen. We weten dat die waarschuwingen verplicht gesteld zijn door de EU, maar bij veel auto’s zijn ze subtieler en kun je ze gemakkelijker uitschakelen. Bij de snelheidswaarschuwing lukte ons dat overigens niet. Omdat de verkeersbordherkenning soms denkt dat we ons op de parallelrijbaan bevinden, is dat extra irritant.

Helaas is Smart meegegaan in de trend om veel knoppen te schrappen, waardoor je basale functies als de spiegelverstelling via het scherm moet bedienen en instellen. Dat geldt bijvoorbeeld ook voor de instelling voor het regeneratief remmen. Dat blijft onhandig.

Achterin zit je prima als je bovengemiddeld lang bent, voorin is dat een ander verhaal. Bestuurders en bijrijders met een lengte van 1,90 meter zitten ongewenst knietje te vrijen met de hoge ‘tunnelconsole’.

Wanneer komt Smart #3 naar Nederland en wat is de prijs?

Half december staan de eerste Smarts #3 bij een veertiental Mercedes-dealers in de showroom te pronken. Net als bij de Volvo EX30, is de goedkoopste versie van de Smart #3 een showroomlokkertje. Die #3 Pro kost 37.330 euro, maar dan krijg je het kleine accupakket 49 kWh en een boordlader van 7,4 kW. Een warmtepomp ontbreekt en de WLTP-actieradius is 325 kilometer. Snelladen gaat met maximaal 130 kW.

Vanaf de Pro+ (42.330 euro) beschik je over het grotere accupakket en stijgt het bereik tot 435 km. Ook hierin moet je het echter zonder warmtepomp doen. Wat de veiligheidsuitrusting betreft, hoef je in de twee goedkoopste versies dan weer niet op een houtje te bijten. Adaptieve cruisecontol, rijstrookassistentie en blindehoekdetectie zijn allemaal aan boord.



De Premium-uitrusting voegt daar nog adaptief grootlicht en een automatische inparkeerfunctie aan toe, evenals een head-up display en een fraaier interieur, met deels leren bekleding. Zijn actieradius is 455 kilometer en met een fiscale aarde van 44.990 euro, komt hij nog net in aanmerking voor de SEPP-regeling van 2950 euro. De consumentenadviesprijs (inclusief rijklaarmaakkosten) bedraagt 46.055 euro. Voor 500 euro extra levert Smart tijdelijk de 25th Anniversary Edition, onder meer te herkennen aan wit met rode accenten aan buiten- en binnenkant.

De topversie is de bloedsnelle Smart #3 Brabus met twee elektromotoren. Via alle vier wielen brengen ze 427 pk en 545 Nm naar het asfalt. De Brabus staat op 20-inch wielen en heeft een ‘brievenbus’ in de neus. Na een korte vierwielspin schiet-ie in 3,7 seconden naar de 100 km/h. Totaal onnodig natuurlijk, maar wel lachen. Hij kost 50.895 euro. Een hoop geld, maar wil je een even krachtige auto met verbrandingsmotor, dan moet je een driedubbeldik spaarvarken hebben.

Wat vind ikzelf van de Smart #3?

Als ik moest kiezen uit het kwartet Smart #1, Volvo EX30, Zeekr X en Smart #3, was de laatste mijn favoriet. Ik vind hem aantrekkelijker dan de #1 en de Zeekr – met uitzondering van het wieldesign dan. Achterin is-ie veel ruimer dan de Volvo en z’n kofferbak slikt meer bagage (370 vs. 316 l). Ook is de ergonomie beter en heeft-ie een hoogwaardiger aandoend interieur.



Een ander voordeel van de Smart is het uitgebreide kleurenpalet. Bij de Volvo kun je uit slechts vijf kleuren kiezen, waaronder twee tinten grijs, wit en zwart. Uiteraard staan deze saaimanskeuzes ook in de folder van de #3, maar je kunt hem ook bestellen in het rood, oranje, knalgeel en twee tinten blauw.

Voor mezelf twijfel ik nog tussen donkerblauw en rood. Hoewel … zou ik dat nou wel doen, een auto made in China kopen?