De elektrische Volvo EX30 is de kleinste Volvo sinds tijden. Des te groter zijn de verwachtingen van de compacte suv. Met veel pk’s en gunstige prijzen moet de compacte suv de concurrentie zware hoofdpijn bezorgen. Gaat dat lukken? Wij testen de EX30!

Wat is opvallend aan de Volvo EX30?

De Volvo EX30 mag met zijn lengte van 4,23 meter dan duidelijk korter zijn dan de laatste generatie Volvo V40 (4,37 m) en de stokoude ‘kleine’ Volvo 340 (4,32 m), het is een onmiskenbaar lid van de Volvo-familie.

Van opzij is het net een licht gekrompen Volvo XC40. Niet het slechtste voorbeeld, als je naar de verkoopcijfers kijkt. Aan de achterkant herken je de merktypische contouren van de achterlichten. Al worden het onderste en bovenste deel van de lampunits bij de EX30 gescheiden door het metaal van de wufte heupen.



Met onze gratis nieuwsbrief mis je geen Volvo EX30-nieuwtje!

Aanmelden Ontvang wekelijks het laatste autonieuws, de beste tests en af en toe een aanbieding.

In veel opzichten voelt de EX30 ook aan als een echte Volvo, en niet als het eerste het beste budgetmodel uit China. Toch maakt hij wel deel uit van de Chinese Geely-familie. Zo grijp je de deuren bij hun kladden met kloeke hendels die een Volvo-truck niet zouden misstaan. Vervolgens vallen ze dicht met een vertrouwenwekkende ‘kloenk’.



En doe je de voorklep open om de laadkabel uit de frunk te pakken? Dan hoef je niet zo’n goedkoop stangetje los te wurmen om de klep omhoog te houden. Dat doen twee stevige gasveren voor je.

Aan de binnenkant heersen moderne Scandinavische sferen, met doorgaans mooie, gerecyclede en natuurlijke materialen. Verder valt op dat je als bestuurder geen instrumentarium voor je neus hebt – zelfs geen kleintje. Alle informatie en een groot deel van de bediening gaat via het grote aanraakscherm in het midden van het dashboard.

Tip Nog niet klaar voor de overstap naar elektrisch rijden? Met Private Lease stap je al vanaf €279,- p/m in de iconische Fiat 500 Hybrid.

De Volvo EX30 deelt zijn technische basis (SEA2-platform) met de Zeekr X en de Smart #1. Dat betekent dat de meest betaalbare versies één elektromotor achterin hebben die de achterwielen aandrijft. Met minimaal 272 pk! Dat is nogal wat voor een compacte auto. En het kan nog gekker: de tweemotorige EX30 Twin Motor Performance brengt in totaal 315 pk naar de voor- en achterwielen!

Wat is goed aan de Volvo EX30?

We beginnen onze dynamische kennismaking in de EX30 Single Motor Extended Range. Deze versie heeft een batterij van 69 kWh (64 kWh netto), een WLTP-bereik van zo'n 470 kilometer en een snellaadvermogen van 153 kW. We zeiden het hierboven al: 272 pk is het minimum in de Volvo EX30. Daarmee wast hij al zijn directe concurrenten de oren. De auto komt desgewenst zeer rap van zijn plek: vanuit stilstand sprint hij in 5,3 seconden naar de 100 km/h. Daar had je niet eens zo heel lang geleden een dikke sportwagen voor nodig …

Toch is de Volvo EX30 bij normaal gebruik de rust zelve. Hij moedigt je niet aan om haast te maken, al is de besturing redelijk direct en communicatief. Het onderstel werkt de meeste oneffenheden netjes en in alle stilte weg. Afrolgeluiden en windgeruis zijn ook nauwelijks hoorbaar.



De voorstoelen hebben een volwassen formaat en bieden in alle richtingen voldoende ondersteuning. Je krijgt dan ook nooit het gevoel in de kleinste Volvo sinds tijden onderweg te zijn. Behalve in de stad dan, waar de aangenaam kleine draaicirkel herinneringen oproept aan de oude achterwielaangedreven Volvo’s.

Caravanners kunnen zich bij de Single Motor Extended Range verheugen in een maximum trekgewicht van 1600 kg. Bij de ‘gewone’ Single Motor moeten zij het doen met 1000 kg.

Wat kan beter aan de Volvo EX30?

We zijn een fan van regeneratief remmen met elektrische auto's. Het liefst regelen we de intensiteit met flippers aan het stuur. Bij de Volvo EX30 gaat dat niet lukken. Om het afremmen op de motor te regelen moet je in het grote centrale touchscreen zijn. Bovendien kent het systeem maar twee standen: aan of uit.

Als je het activeert, bepaalt de auto aan de hand van de rijomstandigheden zelf hoe krachtig op de motor wordt afgeremd. Dat is vast ergens goed voor, maar wij vinden het niet fijn. Het zorgt ervoor dat je vaker met de voetrem in de weer gaat dan gevoelsmatig nodig is en dus minder energie terugwint. Tijdens de eerste testrit scoren we dan ook geen geweldig verbruik: meer dan 19 kWh/100 km. Dat zou neerkomen op een bereik van ongeveer 330 kilometer.

We stipten het al even aan: de Volvo EX30 heeft centraal op het dashboard een reusachtig aanraakscherm. Dat zien we wel vaker, maar dat een kleiner instrumentarium recht voor de neus van de bestuurder ontbreekt, is minder gebruikelijk.

Voor een merk dat veiligheid en ergonomie zo hoog in het vaandel heeft als Volvo, vinden wij dit een vreemde keus. Want ook voor basale gegevens als de snelheid en de actieradius moet je nu steeds naar rechts kijken. Een head-up display? Niet leverbaar, zelfs niet als je je Volvo-verkoper probeert te verleiden met een extra grote portie Zweedse gehaktballetjes met vossenbessenjam.

In veel opzichten is de EX30 net een grote Volvo, maar dat geldt niet voor de ruimte op de achterbank. Wie langer is dan pakweg 1,75 meter, voelt zich hier niet heel happy. De hoofdruimte is voldoende, maar knieën en voeten komen er bekaaid vanaf. Door de lage zitting is de zithouding ook nog eens verre van optimaal.

Wanneer komt de Volvo EX30 en wat is de prijs?

Geïnteresseerden kunnen zich al sinds juni 2023 aanmelden voor de nieuwe Volvo EX30. De productie is inmiddels begonnen, maar pas in januari 2024 worden de eerste auto’s bij de Nederlandse dealers verwacht. Tussen de vierde en tiende week krijgen de EX30-kopers van het eerste uur hun auto geleverd.

De importeur verwacht dat ruim driekwart van de kopers voor de Single Motor Extended Range gaat. Die klanten moeten dan minimaal 41.495 euro neertellen voor de Core-versie. Oké, minus de overheidssubsidie van 2950 euro dan. Een automatische airco, 18-inch lichtmetaal, Google-infotainment, een achteruitrijcamera en grijze metallic lak zijn allemaal standaard.



Uiteraard zijn veel veiligheidsvoorzieningen eveneens zonder meerprijs aanwezig, waaronder dodehoekassistentie en adaptieve cruisecontrol. Voor Pilot Assist met actieve stuurhulp en een 360-graden camera moet je de Plus- of Ultra-versie kiezen. Koukleumen doen er verstandig aan het climate pack (verwarming van voorstoelen en stuur) van 360 euro in de optielijst aan te vinken.

De goedkopere Single Motor met de kleinere 51 kWh-accu wordt later in 2024 leverbaar en krijgt een vanafprijs van 36.795 euro. Deze instapper moet helaas een warmtepomp ontberen.

De stoerste Volvo EX30 van de klas heet Twin Motor Performance en gaat minimaal 49.995 kosten. Dan krijg je wel meteen de Plus-uitrusting, maar naar subsidie kun je fluiten.

Wat vind ikzelf van Volvo EX30?

Op het exterieurdesign en de rijeigenschappen van de Volvo EX30 heb ik weinig af te dingen. Toch vind ik de ambitie van Volvo Nederland om er in 2024 zo’n 10.000 stuks aan de man te brengen, behoorlijk ambitieus. Vooral ook omdat Volvo 80 procent daarvan bij andere merken wil wegkapen.



Dat zijn er maar weinig minder dan de bijna 11.000 stuks van de Tesla Model Y die tot en met oktober dit jaar in ons land werden geregistreerd. Maar de Model Y is een veel grotere en ruimere auto. Daar stelt Volvo tegenover dat het merk in Nederland – anders dan Tesla - kan rekenen op een groot aandeel (50 procent) particuliere kopers.



Het interieurontwerp vind ik door de bank genomen geslaagd. Details als de in het dashboard ingebouwde soundbar, de portiergrepen, de middenarmsteun met uitschuifbaar opbergvak en de slanke luchtroosters zijn pareltjes van Scandinavisch design. Het Breeze-interieurpakket mogen ze daarentegen houden; de gespikkelde panelen op dashboard en portieren doen me denken aan een aanrecht van de jaren 50.



Grootse misser vind ik echter het allesoverheersende multimediascherm. In mijn beleving komt dat het bedieningsgemak en de ergonomie allerminst ten goede. Zeker omdat een klein basisinstrumentarium aan bestuurderszijde ontbreekt.



Een andere misser vind ik dat Volvo de auto slechts in vijf - voornamelijk vrij saaie - kleuren levert. Tussen grijs, wit, zwart en lichtblauw springt alleen moss yellow eruit, maar dat is voor de meeste mensen waarschijnlijk weer net té.