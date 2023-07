Zeekr 001 (2023) review: deftige neef van Volvo heeft kolossale ambities

En weer staat een nieuw Chinees automerk te trappelen om Nederland te veroveren. De elektrische Zeekr 001 heeft beslist geen koudwatervrees. Wat is de eerste indruk?

Wat is opvallend aan de Zeekr 001?

Het aantal nieuwe Chinese merken is nauwelijks bij te houden. Zeekr behoort net als Volvo, Polestar, Lotus en Lynk & Co tot het reusachtige Geely-concern. Het staat voor - houd je vast - Zero Emission Krypton. Dat laatste is een scheikundig element. Zeekr bestaat pas twee jaar. Het merk blaakt van het zelfvertrouwen en wil onverschrokken de concurrentie aangaan met fameuze merken als Porsche, Jaguar en McLaren.

Als we de baas van Zeekr in Europa vragen naar de raison d'être van het merk, krijgen we nog geen antwoord dat ons versteld doet staan. De Chinezen proberen het met vooruitstrevende techniek: camera's, lidar en ultrasonische sensoren. Doet ons een beetje aan Nio denken, dat zich ook op zijn technische vernuft laat voorstaan.



Dat Zeekr Porsche in het vizier heeft, zie je aan de vormgeving van de 001. Hij lijkt nogal op de Porsche Taycan Sport Turismo. Maar de oorsprong van het model ligt in China, bij concerngenoot bij Lynk & Co. De 001 was aanvankelijk een concept car van dat merk, dat in Nederland zo succesvol is met de Lynk & Co 01. Onder de Geely-vleugels wordt wel vaker met merken gegoocheld; de Polestar 2 was eigenlijk een studiemodel van Volvo. Zeekrs hoofdontwerper Stefan Sielaff, die eerder de Bentley Bentayga tekende, hoefde aan de 001 dus niets te doen. De Zeekr X komt wel uit zijn pen.



Wat is goed aan de Zeekr 001?

Eerst wat technische weetjes: snelladen kan elke Zeekr 001 met 200 kWh, een AC-boordlader van 22 kW is standaard. Elke Zeekr 001 heeft een batterij met een capaciteit van 100 kWh. Voor onze vierwielaangedreven Privilege-uitvoering, komt de actieradius uit op 580 kilometer. Het platform wordt gedeeld met de Polestar 4, die begin 2024 op de markt komt.

De Zeekr 001 is niet alleen bedoeld om zelf te rijden, maar ook om je te laten rijden. Achterin is dan ook plaats genoeg. Dankzij de zevenvoudig verstelbare leuning van de achterbank kun je experimenteren met je ideale zithouding en in de winter is de stoelverwarming je beste vriend. Voorin hebben de stoelen in de Prestige ook een massage- en een koelfunctie. Als we instappen, constateren we dat de Chinese bouwkwaliteit minstens zo goed is als de Europese. Stoelen en dashboard zijn afgewerkt met alcantara, à la Cupra is het interieur verfraaid met koperkleurige sierdelen.



Wat Zeekr goed doet, is een duidelijk onderscheid maken tussen de rijprogramma's Sport en Comfort. In de Comfort-stand accelereert de auto rustiger dan in de hijgerige Sport-stand. Kies je wel voor haast, dan is de sprint naar 100 km/h al voorbij na 3,8 seconden. Ooit haalden alleen supersportwagens dergelijke waarden, maar elektrische auto's doen de sprint geruisloos en schijnbaar zonder moeite. Zelfs in Sport zorgt de luchtvering in combinatie met de adaptieve dempers (standaard op Privilege) voor voldoende comfortreserves.

Nog een groot pluspunt, wat bij andere merken merkwaardig genoeg vaak wordt verwaarloosd: het aanraakscherm werkt goed. Je hoeft niet hard te drukken; een kleine touch is voldoende. Daarna kun je bliksemsnel door de menu's. Het lijkt een futiel detail, maar omdat bijna alle functies via een touchscreen werken, gaat er geen rit voorbij zonder een innige aanraking.



Wat kan beter aan de Zeekr 001?

Chinese merken grossieren in een omslachtige bediening. Waarom moet je de spiegels verstellen door eerst in een menu te zoeken naar de juiste instelling (of de spraakbediening gebruiken), waarna het verstellen zelf via knoppen aan het stuur moet? Verder werkt de stuurbediening in onze testauto niet voor bijvoorbeeld het harder zetten van de radio. Dat pikken we niet, zelfs niet van een model dat nog wat verfijnd wordt voordat-ie later dit jaar echt gaat rondrijden in Nederland. Ook de spraakbediening verstaat nog niet altijd wat je zegt.



Wanneer komt de Zeekr 001 naar Nederland en wat is de prijs?

Nederland is samen met Zweden het eerste Europese land waar Zeekr te koop is. In het najaar van 2023 rijden, als alles volgens planning verloopt, de eerste auto's op Nederlandse bodem rond. De 001 is het eerste model, de Zeekr X volgt snel. België moet waarschijnlijk nog tot 2026 wachten. De modellen worden alleen online verkocht.

De modellijn van de Zeekr 001 is Polestar-achtig: je hebt longe range en standard range en keuze uit één of twee elektromotoren. Basismodel is de Long Range Single motor (59.490 euro) met achterwielaandrijving en een actieradius van 620 km. De duurste 001 is de vierwielaangedreven Privilege (67.490 euro). Zeekr belooft een actieradius van 580 kilometer.



Wat vind ikzelf van de Zeekr 001?

De vraag is of het Zeekr gaat lukken om tot de Champions League van de automerken door te dringen - al moeten we die uitdrukking misschien niet meer gebruiken na DWDD-gate. We hinken op twee gedachten. Hoogmoed, denk je in eerste instantie. De clientèle van Porsche, McLaren en Jaguar is doorgaans ouder en conservatiever en koopt alleen Europese waar.

Maar grosso modo geldt: hoe jonger, hoe minder merkentrouw. Tesla gaf alle Europese merken een verpletterende tik op de vingers en is met zijn elektrische modellen en laadinfrastructuur op veel onderdelen nog altijd toonaangevend. Jongeren hebben nu al meer met Tesla dan met Mercedes; de hegemonie van traditiemerken brokkelt af. Over tien jaar droomt de jeugd misschien wel van een Zeekr.