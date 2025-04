Snellaadstrijd barst los: BYD nu al afgetroefd door nóg snellere laders

Nieuws

Er is een heuse wapenwedloop op het gebied van snelladen gaande in China. BYD kondigde onlangs DC-laden met maar liefst 1000 kW aan. Nu al troeven twee concurrenten BYD af met hun eigen, nóg krachtiger snelladers.

Het is nogal een belofte van BYD: door een maximaal vermogen van maar liefst 1000 kW kun je in de toekomst net zo snel laden als tanken. Mercedes vraagt zich af of dat wel nodig is (zie bericht hieronder), wij zien er zeker potentie in. Maar BYD heeft zijn kunststukje nog maar koud aangekondigd, of de Chinezen zijn alweer afgetroefd. Twee landgenoten beloven nóg sneller te kunnen laden met hun laadstations.

Zeekr: 1200 kW laden

De eerste concurrent is Zeekr. Dat merk kennen we als zustermerk van onder andere Volvo, Polestar, Lynk&Co en Smart. De baas van het merk heeft tijdens een congres over elektrische auto’s in China volgens carnewschina.com een snellader aangekondigd met een maximaal vermogen van 1,2 megawatt. Dat staat gelijk aan 1200 kW, nóg sneller dan BYD dus.

Later deze maand (23 april) wordt de snellader officieel onthuld tijdens de Shanghai Auto Show, en nog dit kwartaal komt de razendsnelle lader daadwerkelijk op de markt.

Zeekr is een serieuze speler aan het worden op de snelladermarkt in China. Momenteel heeft het merk 826 laadstations met 4007 actieve laders in bedrijf in het thuisland, dit jaar nog moet dit zijn uitgebreid naar 10.000 laders. Momenteel zijn de krachtigste actieve laders van Zeekr 800 kW sterk, maar nu komt daar dus een nog sterker type lader bij.

Telefoonbouwer meldt zich

Daarmee is de kous nog niet af in dit wedstrijdje verplassen. Tijdens hetzelfde congres pochte Hou Jinlong met een snellader die een maximaal vermogen levert van maar liefst 1,5 megawatt, oftewel 1500 kW. Anderhalf keer zo krachtig als de snellader van BYD.

Jinlong is topman bij Huawei, de Chinese telefoonbouwer die ook actief is in de automotive-industrie. Dat is niet ongehoord: eerder zagen we al een razendsnelle opmars van Xiaomi, dat in drie jaar tijd al indrukwekkende verkoopaantallen heeft bereikt met zijn Xiaomi SU7.

Huawei maakt meer bekend over de snellader op 22 april, eveneens tijdens de Shanghai Motor Show. Er is echter één maar - de snellader van Huawei is niet bedoeld voor personenauto’s, maar voor elektrische vrachtwagens. De Chinezen beloven dat de trucks met de nieuwe snellader al binnen 15 minuten zijn opgeladen.